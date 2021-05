[Interview] L’histoire derrière le développement de l’EZCal, une application d’étalonnage de la qualité d’image facile à utiliser qui transforme votre salon en cinéma maison

Depuis le début de la pandémie mondiale, nous avons choisi notre canapé de salon plutôt que notre siège au cinéma local, notre téléviseur QLED sur un méga écran et la commodité de regarder un film à la maison face à l’excitation d’une projection en un cinéma.

Au CES 2021, qui s’est tenu en janvier de cette année, Samsung Electronics a présenté en première son application EZCal, qui vous permet de calibrer la qualité d’image de votre téléviseur à une qualité comparable à celle d’une salle de cinéma pour ceux qui veulent profiter de ce vrai cinéma. expérience à la maison. Samsung Newsroom s’est entretenu avec les développeurs de l’application EZCal pour en savoir plus sur l’histoire de la création de cette application à venir, qui aide les clients à profiter rapidement et facilement de qualités de visionnage optimales.

EZCal: pour une qualité de visionnage cinématographique dans le confort de votre maison

En août 2019, des réalisateurs hollywoodiens, dont Christopher Nolan et James Cameron, ont souligné la nécessité d’un mode « cinéaste » sur les téléviseurs personnels de l’utilisateur, un mode qui représenterait un film dans la qualité que le créateur avait à l’esprit lorsqu’il a initialement produit le contenu. . Une telle qualité d’image particulière est favorisée non seulement par les cinéastes hollywoodiens, mais également par des experts dans un large éventail de domaines, y compris des ingénieurs professionnels de la qualité d’image pour les téléviseurs, des experts d’institutions concernant les normes internationales de qualité d’image et des développeurs de solutions d’étalonnage de la qualité d’image. Ce mode «cinéaste» est également connu dans l’industrie sous le nom de «qualité d’image voulue par le créateur» ou de «qualité d’image conforme aux normes internationales de diffusion vidéo».

Cependant, dans la pratique, ce mode «cinéaste» n’a souvent pas été en mesure de fournir à tous les utilisateurs la flexibilité dont ils avaient besoin pour profiter d’expériences de visionnage cinématographique dans le confort de leur foyer. Afin de trouver des moyens de permettre aux utilisateurs de profiter plus facilement d’une qualité d’image de niveau cinéma à la maison, Samsung Electronics a développé un moyen de connecter des téléviseurs et des smartphones à l’aide d’applications compatibles qui étalonnent ensuite facilement la qualité d’image à l’aide des données de couleur échangées entre les deux appareils: EZCal.

«Le fait que cette application ne doive être utilisée que par ceux qui souhaitent l’utiliser a contribué à alléger le fardeau en termes de coûts de recherche», a noté l’ingénieur Ji Man Kim. «De plus, l’application est facile à utiliser, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent profiter en toute transparence de la qualité d’image qu’ils désirent.»

EZCal signifie « Easy Calibration », et lors de son dévoilement au CES 2021 en janvier, la prochaine application a rapidement attiré l’attention pour sa capacité à présenter la qualité d’image voulue par un créateur via le format de l’application, et a même remporté le Best of CES Award à l’AVS. Forum, un forum composé d’experts de l’industrie.

Qualité d’image haut de gamme: de la mesure à l’étalonnage

Avant le développement de l’EZCal, l’étalonnage de la qualité d’image d’un téléviseur nécessitait une pièce bloquée par la lumière aussi sombre qu’une chambre noire ainsi qu’une suite d’appareils haut de gamme. Le générateur de motifs et l’instrument optique devraient d’abord être connectés à un PC équipé d’une solution logicielle de qualité d’image, et l’instrument optique serait alors placé à proximité de l’écran du téléviseur afin qu’il puisse reconnaître le motif produit par le générateur de motifs. La qualité de l’image serait ensuite calibrée à l’aide du PC – dans l’ensemble, ce processus était fastidieux et pouvait prendre jusqu’à deux heures s’il était effectué manuellement. Ce processus nécessitait également des connaissances de base en qualité d’image, empêchant ainsi les utilisateurs réguliers de tenter même un étalonnage.

«Nous avons dû nous demander comment dépasser le cadre de calibrage de la qualité d’image existant et l’intégrer dans l’expérience des utilisateurs», a déclaré l’ingénieur Jun Hee Woo, qui a surmonté les préoccupations initiales qui ont surgi au cours du processus de développement. «La solution était de simplifier chaque étape du processus d’étalonnage de la qualité d’image et de réfléchir à des moyens de reproduire la fonctionnalité des appareils d’étalonnage haut de gamme.»

Afin de remplacer les instruments qui mesureraient les données optiques de l’écran du téléviseur, des caméras de smartphone ont été utilisées pour l’application EZCal. Mais même dans ce cas, un problème subsistait: la qualité d’image des téléviseurs ne pouvait pas être calibrée sous le spectre RVB, c’est-à-dire une valeur de couleur acquise à l’aide de smartphones. «La qualité d’image des téléviseurs doit être basée sur les couleurs que les gens perçoivent avec leurs yeux», a noté l’ingénieur Jason Park. «C’est pourquoi nous avions besoin des données de coordination XYZ prescrites par la Commission internationale de l’éclairage (CIE). Le développement d’un algorithme capable de transformer les données RVB en données de coordination XYZ était essentiel pour l’étalonnage de la qualité d’image. »

Le générateur de modèles vidéo a ensuite été modifié pour incorporer une méthode de partage de modèles vidéo directement à partir du téléviseur, et la connexion entre la solution logicielle de qualité d’image et le PC a été remplacée par la connectivité d’un smartphone à un téléviseur connecté via Wi-Fi. «C’est en vérifiant si le matériel et les logiciels du téléviseur QLED et d’un smartphone Galaxy étaient adaptés au développement d’EZCal que nous sommes devenus convaincus que le processus complexe d’étalonnage de la qualité d’image pouvait être condensé dans une seule application», a déclaré Ingénieur Ji Man Kim.

Trois modes pour un étalonnage facile – selon vos goûts

Le plus grand avantage offert par EZCal est que vous pouvez facilement et rapidement calibrer la qualité d’image de votre téléviseur au degré que vous désirez. Une fois que vous avez lancé l’application EZCal sur votre smartphone, l’application Tizen intégrée à votre téléviseur commencera à fonctionner en arrière-plan. Ensuite, en fonction du détail de l’étalonnage souhaité, vous pouvez sélectionner parmi les trois options suivantes: Mode rapide, Mode de base et Mode professionnel.

Comme son nom l’indique, le mode rapide est une option qui permet un étalonnage facile dans un court laps de temps. Une fois que vous avez sélectionné ce mode et apporté votre smartphone à votre téléviseur, la caméra de votre smartphone capture le motif vidéo à l’écran et transforme les données de spectre RVB acquises en données de coordination XYZ. «Le calibrage de la qualité d’image en mode rapide ne prend que 15 à 30 secondes», explique l’ingénieur David Jung. «Lors du développement de ce mode, nous nous sommes concentrés sur l’activation de l’étalonnage de manière rapide mais efficace.»

Le mode de base, une fonctionnalité qui est une étape plus avancée que le mode rapide, offre aux utilisateurs une plus large gamme d’étalonnages. En mode rapide, vous pouvez calibrer la balance des blancs d’un contenu en deux points, en mode de base, vous pouvez calibrer cet aspect en 20 points, et également calibrer le gamma – qui régit la luminosité des signaux vidéo – et la linéarité des niveaux de gris – l’aspect responsable de la cohérence des couleurs par la force du signal – résultant en une qualité d’image plus optimisée. Alors que le mode rapide est une option conçue pour rendre l’expérience de visionnage de films plus agréable pour les utilisateurs réguliers, le mode de base a été optimisé pour les cinéphiles qui aiment être particuliers sur la qualité d’image de leur film », explique l’ingénieur Jason Park.

Troisièmement, le mode professionnel est un mode de configuration avancé conçu pour ceux qui aiment organiser des expériences de qualité d’image sophistiquées. Bien que le mode professionnel nécessite le temps le plus long pour effectuer l’étalonnage – entre 12 et 15 minutes – cette période d’étalonnage plus longue permet d’effectuer l’étalonnage des couleurs et de la luminosité avec encore plus de détails. «Le mode professionnel peut être utilisé dans diverses situations, que vous regardiez des films ou jouiez à des jeux», a noté l’ingénieur David Jung. «Nous vous recommandons d’éteindre les lumières de votre pièce et d’utiliser des trépieds pour une précision de mesure d’étalonnage encore plus grande.»

Reflétant la capacité du téléviseur à fournir la meilleure qualité d’image possible, la gamme de téléviseurs QLED de Samsung a toujours reçu le soutien et les éloges de ses utilisateurs. Plus de 20000 unités du téléviseur QLED 2021 ont été vendues en Corée en un peu moins de deux mois depuis sa sortie, un chiffre qui reflète les efforts de l’entreprise pour offrir aux utilisateurs des expériences de visionnage de haute qualité à la maison.

Les efforts continus de Samsung pour offrir une qualité d’image optimale aux utilisateurs sont ce qui a conduit au développement d’EZCal, qui devrait offrir aux utilisateurs de QLED une qualité d’image semblable à celle du cinéma, qui satisferait même les créateurs de films eux-mêmes. L’équipe qui a travaillé sur le développement d’EZCal est fière de la gamme d’options d’étalonnage offertes par l’application; «Dans un proche avenir, nous verrons EZCal être utilisé dans des domaines encore plus diversifiés», a déclaré l’ingénieur David Jung. «Il ne fait aucun doute que l’accent mis sur une véritable appréciation des médias s’étendra à d’autres fins également.»

* Veuillez noter que toutes les fonctionnalités, caractéristiques, utilisations, avantages, conception, prix, composants, performances, disponibilité, capacité et autres informations pertinentes des produits et services peuvent être sujets à changement.