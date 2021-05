[Interview] Les ingénieurs de Neo QLED 8K discutent de l’emballage des cadres ultra-minces des téléviseurs avec de puissantes technologies sonores – Samsung Global Newsroom

Par une nuit pluvieuse, une famille se rassemble dans son salon pour regarder un film d’horreur. Blottis l’un contre l’autre sous une grande couverture, ils poussent le canapé plus près du téléviseur pour maximiser les vibrations fantasmagoriques. Que pourraient-ils faire d’autre pour faire passer leur immersion au niveau supérieur?

Samsung Electronics a raffiné de manière exquise le système audio de sa gamme Neo QLED 8K pour permettre aux utilisateurs de profiter pleinement de la qualité audio de leur grand téléviseur. Les écrans phares ont été conçus pour analyser à la fois la taille de l’espace où ils se trouvent et comment ils ont été installés afin de calibrer le son à ses paramètres optimaux. Les téléviseurs utilisent ces informations pour émettre un son réaliste de suivi d’objet à travers leurs huit haut-parleurs au total. Lorsqu’ils sont appliqués à notre scénario de « soirée cinéma en famille » ci-dessus, les haut-parleurs du téléviseur compenseraient le moment où la couverture épaisse de la famille absorbait les tons des registres moyens à aigus et distribuaient uniformément le son tridimensionnel des coins au centre lorsque la famille s’assit plus près de l’écran.

Pour en savoir plus sur la façon dont les nouveaux téléviseurs Samsung personnalisent le son en fonction de l’endroit où les utilisateurs placent leur écran et sur la façon dont le son a évolué en tant qu’outil pour favoriser le divertissement immersif à domicile, Samsung Newsroom s’est entretenu avec certains des développeurs derrière les écrans.

SpaceFit effectue quotidiennement une analyse spatiale pour optimiser les paramètres sonores

Aujourd’hui, avec de plus en plus d’utilisateurs qui regardent la télévision dans plus d’endroits, y compris les salons, les salles de travail, les chambres, les terrasses et plus encore, assis et couchés, et à différents moments de la journée, nos habitudes de visionnage changent. Désormais, de plus en plus d’utilisateurs personnalisent leur expérience visuelle en fonction de leur environnement de vie. Dans cet esprit, les développeurs se sont concentrés sur la création d’une technologie qui analyserait automatiquement les environnements de visualisation des utilisateurs pour s’assurer qu’ils profitent toujours du meilleur son possible. Le résultat est SpaceFit, une fonction qui vérifie automatiquement les changements dans votre espace de vie une fois par jour et calibre les paramètres sonores en conséquence.

Voici comment cela fonctionne. Tout d’abord, un microphone intégré identifie les éléments qui peuvent affecter le son, tels que les rideaux, les tapis et les murs. Supposons que le téléviseur soit placé dans le salon d’un utilisateur, qui comporte un tapis dont nous pouvons supposer qu’il absorbe le son de moyenne à haute gamme. Dans ce cas, SpaceFit optimiserait les paramètres sonores pour augmenter le son des médiums à aigus en conséquence et automatiquement. Cela fonctionne de la même manière, que les supports, les tentures murales et les autres éléments soient modifiés. Si le téléviseur devait être rapproché du mur, l’espace derrière celui-ci deviendrait plus étroit, ce qui pourrait affecter les sons basse fréquence. SpaceFit permet au téléviseur de remarquer ce changement et d’ajuster ses paramètres à l’avance pour produire un son plus clair.

Le point clé à retenir est que tous ces processus se produisent automatiquement. Comme l’explique l’ingénieur Sunmin Kim, «SpaceFit est une fonction automatisée qui n’exige pas que les utilisateurs appuient sur un bouton, et l’appareil n’enverra pas de son de« test ». En l’allumant ou en l’éteignant simplement, le téléviseur analysera l’environnement en fonction du son du contenu que l’utilisateur consomme réellement. Donc, tout ce que vous avez à faire est simplement de profiter de ce qui se joue à l’écran. »

Cette technologie, première dans l’industrie, a été rendue possible grâce à des innovations basées sur une myriade de technologies de données et d’IA. Des zones insonorisantes, telles que ce que l’on appelle dans l’ingénierie du son des « salles mortes », aux espaces acoustiquement réfléchissants, l’équipe a considéré les deux extrêmes en termes d’environnements de visualisation.

«Puisqu’il y avait tant de variables à prendre en compte, nous avons créé une base de données d’apprentissage suffisamment large et l’avons analysée à l’aide de la technologie d’apprentissage automatique. C’est là que les technologies d’intelligence artificielle développées par Samsung ont commencé », a déclaré Sunmin Kim, qui a également noté que la fonctionnalité« peut couvrir presque tous les espaces typiques dans lesquels un téléviseur peut être placé ».

OTS Pro utilise huit haut-parleurs pour produire un son 3D à partir de tous les coins de l’écran

Le contenu commence à utiliser une gamme plus large de canaux sonores, et les façons préférées des utilisateurs de profiter de ce contenu changent également. À mesure que le divertissement à domicile se développe et que les écrans larges et les sources multicanaux avec des formats immersifs comme les films deviennent plus populaires, il est de plus en plus courant pour plusieurs personnes de profiter du même contenu ensemble. La clé ici est d’élargir le «sweet spot» – l’emplacement à partir duquel les utilisateurs peuvent profiter d’un son optimal même sur les bords extérieurs de l’écran. À mesure que le contenu devient de plus en plus varié et que les écrans deviennent plus grands, le son doit également évoluer de manière à améliorer le plaisir des utilisateurs.

La technologie OTS (Object Tracking Sound), une fonction qui suit le mouvement des objets à l’écran à l’aide des haut-parleurs multicanaux du téléviseur, permet à Samsung de faire passer le plaisir des utilisateurs à un niveau supérieur. Neo QLED 8K comprend une version améliorée de la technologie, OTS Pro, et ajoute deux haut-parleurs centraux à la configuration à six haut-parleurs des modèles précédents, pour un total de huit. Lorsqu’un objet à l’écran bouge, le haut-parleur situé à l’endroit optimal pour exprimer le mouvement produit un son, correspondant à ce que le spectateur voit sur son écran. La configuration sonore immersive enrichit l’expérience stéréo gauche et droite et l’effet 3D, portant l’expérience de visionnage à de nouveaux sommets en donnant à l’utilisateur l’impression d’être au milieu de l’action.

«Souvent, lorsqu’ils consomment du contenu sur un grand écran, les téléspectateurs qui regardent la télévision des deux côtés remarquent que le son produit au centre de l’écran semble être produit d’un seul côté», a déclaré l’ingénieur Jongbae Kim. «C’est pourquoi nous avons ajouté un haut-parleur central entre les côtés gauche et droit. La combinaison du haut-parleur central nouvellement ajouté et de l’OTS Pro recueille le son au milieu de l’écran, rend les voix plus claires et exprime la position du son avec plus de précision, sans distorsion. »

Si un haut-parleur devait être placé au centre d’un téléviseur, il pourrait entrer en conflit avec le concept de design global. Les développeurs ont résolu ce problème en attachant un tweeter appliqué avec un guide d’ondes à l’arrière de l’appareil. «Si un haut-parleur était placé à l’arrière, le son se disperserait dans toutes les directions et rebondirait sur les murs, réduisant la clarté», a déclaré l’ingénieur Sungjoo Kim. «Nous avions besoin d’une technologie qui attirait le son vers les téléspectateurs lorsqu’ils étaient devant leur téléviseur. L’utilisation d’une technique de matrice de trous nous a permis de nous assurer que le son se propagerait bien d’un tweeter à l’avant de l’écran. »

Les efforts de l’équipe pour équilibrer le son s’étendent également à l’écran MICRO LED de nouvelle génération de Samsung. Étant donné que le bas de ce grand écran peut presque atteindre le sol des salons des utilisateurs, si les utilisateurs connectent leur écran à une configuration de cinéma maison à plusieurs composants, il se peut qu’il n’y ait pas d’espace pour placer un haut-parleur central.

«La gamme MICRO LED de 110 pouces comprend une fonction μ-Symphony, qui vous permet d’utiliser le haut-parleur intégré comme haut-parleur central», a déclaré Jongbae Kim. «Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’utiliser un haut-parleur central séparé pour votre système de divertissement à domicile car le haut-parleur multicanal de MICRO LED remplit ce rôle. Comme le son provient du centre de l’écran, il n’y a pas de décalage image-son et l’utilisateur profite d’une expérience cinématographique. »

Utilisation de chaque élément d’un design ultra-mince

L’écran Infinity, un aspect unique de la conception du téléviseur de Samsung, maximise l’immersion en rendant les lunettes presque invisibles. Cela a également posé un défi unique aux développeurs, les obligeant à explorer la meilleure façon de monter plusieurs haut-parleurs dans la forme mince de l’appareil.

«Dans le passé, une structure de conduit était utilisée pour attirer le son basse fréquence de l’intérieur du haut-parleur de graves vers l’extérieur», a déclaré Sungjoo Kim. «Ce type de conception est capable de générer des bruits indésirables résultant de la turbulence de l’air. Ainsi, pour les modèles 8K, nous avons décidé d’adopter une approche de «radiateur passif» qui nous a permis de produire un son riche et grave. Cela nous a non seulement permis d’utiliser plus efficacement l’espace limité à l’intérieur du téléviseur mince, mais cela nous a également permis de créer un son riche et pur. »

«En exposant le diaphragme du woofer et le radiateur passif à l’arrière du téléviseur», a-t-il ajouté, «il est devenu possible de visualiser les performances sonores du Neo QLED de manière intéressante et intuitive.»

Ce n’est que l’un des nombreux éléments de conception innovants et prêts à l’emploi des téléviseurs Neo QLED. Pour faciliter la prise en compte des panneaux devenant de plus en plus fins, les composants qui remplissaient auparavant des fonctions de base se sont vu attribuer de nouveaux rôles. «Nous avons utilisé une partie du capot arrière du téléviseur comme composant acoustique qui guide la direction du son vers les côtés», a déclaré Jongbae Kim. «Nous avons également réinventé la conception de la ‘fente de ventilation’, un composant à l’intérieur du capot arrière qui s’étend du tweeter central vers le bas et était auparavant utilisé pour émettre de la chaleur, pour améliorer les performances acoustiques en contrôlant la directivité. Nous avons utilisé chaque pièce autant que possible, ce qui signifie qu’aucun élément de la conception n’est sans but. «

Un son riche et réaliste

Les développeurs se sont également donné beaucoup de mal pour mieux comprendre le contenu dont bénéficient les utilisateurs dans le cadre d’un effort visant à fournir de meilleures performances sonores. Par exemple, lors de l’analyse du contenu sportif, ils se concentrent sur la reproduction du son de la foule, tandis que pour la musique, ils essaient de créer une scène sonore stable. Pour les films, ils effectuent une analyse constante pour s’assurer que le dialogue vient du centre de l’écran.

«Avec l’évolution des facteurs de forme des haut-parleurs, le mixage ascendant devient de plus en plus important», a déclaré Sunmin Kim. «Les canaux d’entrée sont de plus en plus variés et le nombre moyen de haut-parleurs passe de six à huit, ce qui représente d’innombrables combinaisons d’entrées et de sorties.

«Disons que vous appréciez le contenu à deux canaux. Ici, au lieu d’envoyer des signaux à l’aveugle via huit haut-parleurs, il est important de comprendre les caractéristiques de mixage du contenu et d’envoyer chaque signal séparément. La technologie unique de Samsung rend cela possible grâce à un algorithme optimisé basé sur l’IA. »

Les téléviseurs Samsung sont en tête du marché mondial depuis 15 ans, et les données utilisateur que l’entreprise a accumulées jusqu’à présent ont été un atout inestimable. Alors que d’innombrables familles à travers le monde utilisent des téléviseurs Samsung, l’omniprésence des écrans de l’entreprise offre l’occasion de réfléchir à la suite. Sungjoo Kim a fait allusion à ce que Samsung a en réserve. «Nous construisons systématiquement un réseau d’apprentissage en profondeur basé sur de nombreuses données», a déclaré Kim. «En outre, nous allons fermement établir notre position de leader mondial en discutant des technologies nécessaires à moyen et long terme avec les centres de recherche sur l’IA de Samsung Electronics à l’étranger.»

En réponse à un flot de contenu toujours croissant, les développeurs se sont engagés à aider les téléviseurs Samsung à offrir une expérience sonore aussi proche que possible de la réalité.

Les écrans sont de plus en plus grands, les designs sont plus minces et le contenu est de plus en plus varié. Suivre le rythme des tendances, augmenter les canaux de haut-parleurs et le faire en trois dimensions, et faire progresser nos technologies d’intelligence artificielle pour permettre aux canaux de mieux correspondre les uns aux autres nous rapprochera de la production d’un son réaliste. Cela peut finalement nous conduire à une époque où vous n’avez pas besoin d’une télécommande pour régler les paramètres sonores.

Attendez-vous à d’autres innovations télévisées Samsung conçues pour maximiser les expériences de visionnement des utilisateurs.