Interview: les dirigeants d’Honor parlent de la route après l’indépendance, de l’innovation et des partenariats clés, des forfaits de téléphone pliables

Lors de notre passage à l’IFA Berlin la semaine dernière, nous avons eu l’occasion de discuter avec Tony Ran, PDG de Honor Europe, et Clement Wong, directeur marketing de Honor Europe occidentale, qui ont partagé plus d’informations sur les antécédents et les projets futurs de l’entreprise.







Tony Ran, PDG d’Honor Europe

La discussion a porté sur plusieurs sujets intéressants tels que la route à suivre pour Honor après son indépendance de Huawei, ses plans logiciels et les appareils à venir.

Pouvez-vous expliquer vos similitudes avec Huawei en termes de conception d’appareils, de spécifications et de logiciels ? Comment comptez-vous changer puisque vous êtes désormais une marque indépendante ?

Tony Ran (TR) : Nous avons déjà commencé à changer, à nous différencier de Huawei et des autres fournisseurs. Avec le lancement prochain de Magic OS 7 au quatrième trimestre 2022, qui constitue un grand pas en avant par rapport à la précédente interface utilisateur Magic. C’est un grand pas en avant non seulement du point de vue de l’interface, mais aussi des racines profondes. À partir de Magic OS 7, les utilisateurs verront la différence par rapport aux appareils Huawei.

Clement Wong (CW) : Nous sommes indépendants de Huawei depuis un an et demi (environ 18 mois) et il est compréhensible que nous portions un héritage d’avant. En interne, nous tenons beaucoup à notre image et nous voulons nous démarquer et être notre propre marque. Nous nous efforçons, étape par étape, de différencier nos produits des autres fournisseurs, mais cela prend du temps. Il faudra du temps pour nous différencier d’un point de vue matériel en raison de la logistique de la chaîne d’approvisionnement des composants et des investissements en R&D nécessaires pour construire un nouveau produit.

Du point de vue logiciel, nous essayons d’accélérer le processus et vous remarquerez certainement la différence avec la prochaine version de Magic OS 7 plus tard cette année. Nous avons également d’autres produits à venir, y compris un téléphone phare qui est totalement différent en termes d’apparence et de convivialité par rapport aux autres fournisseurs. Nous sommes convaincus que nos efforts aideront Honor à se démarquer des autres fabricants d’Android.

Quel a été l’aspect le plus difficile de la transition de Huawei vers une entreprise indépendante ?

TR : La transition vers une entreprise indépendante est un processus sophistiqué qui a nécessité beaucoup de planification et d’efforts. Huawei est une grande entreprise et une fois que nous nous sommes séparés, nous avons dû assumer toutes les responsabilités par nous-mêmes. Nous avons dû prendre la responsabilité d’un service commercial et d’une entité juridique. Auparavant, la plate-forme établie de Huawei était là pour nous et nous n’avions pas à y penser beaucoup.

Maintenant, nous sommes chargés de couvrir tous les aspects par nous-mêmes. Cette expérience nous a permis de réfléchir sur le sens de faire des affaires dans différentes régions. Nous avons également pour mission de répondre aux attentes de nos consommateurs et partenaires en termes de nos produits, de leur offre et de l’expérience utilisateur.

Nous sommes une entreprise axée sur les produits et nos investissements continus en R&D sont une priorité pour nous et un moteur clé pour notre avenir. Lorsque nous nous sommes séparés de Huawei en 2021, nous avions environ 8 000 employés Honor alors que nous sommes aujourd’hui à environ 13 000 employés et environ 8 000 d’entre eux sont impliqués dans la R&D. Nous croyons que les nouveaux talents que nous avons acquis seront à la base de notre succès futur.

En termes d’identité de marque, nous nous sommes restructurés en une marque omnicanale. Sous Huawei, Honor était une jeune marque uniquement Internet, mais nous ne sommes plus limités aux ventes en ligne et nous avons également nos produits haut de gamme et nous continuerons à nous concentrer sur le segment des appareils de milieu à haut de gamme. En 18 mois, nous avons déjà lancé plusieurs produits phares de la gamme Magic.

Pouvez-vous parler de la dépendance vis-à-vis des installations de fabrication et des fournisseurs de pièces que vous partagez avec Huawei ?

CW : Tout d’abord, si nous pouvons tirer parti des ressources de Huawei, cela rend notre travail un peu plus facile. Démarrer une toute nouvelle chaîne d’approvisionnement à partir de zéro est une entreprise très difficile. Des téléphones comme le Magic4 et le Honor 70 sont fabriqués en interne dans notre parc industriel de fabrication intelligente à Shenzhen.

De nos jours, la plupart des téléphones ressemblent même à d’autres marques et si vous trouvez des similitudes entre les téléphones Honor et Huawei, ce n’est pas à cause de l’héritage (Huawei), mais à cause du manque d’innovation sur le marché des smartphones et chez Honor, nous visons à changer cela et nous voyons beaucoup de potentiel avec les téléphones pliables.

L’un de nos objectifs est de créer un téléphone pliable qui puisse servir de téléphone principal pour les consommateurs, car la plupart des téléphones pliables disponibles sur le marché sont désormais utilisés comme téléphones secondaires. Restez à l’écoute pour notre prochain téléphone pliable Magic V.

TR : L’ensemble de l’industrie est actuellement en attente d’innovation et nous poussons dans cette direction. Les trois piliers de l’innovation pour Honor sont la 5G, la technologie d’affichage des smartphones et les caméras. Une chose que nous partageons encore avec Huawei est l’expérience et c’est quelque chose que vous ne pouvez pas déconnecter immédiatement. Beaucoup de gens ont demandé si nous avions encore des informations secrètes que nous partageons encore avec Huawei et la réponse est non.

Quelle est l’importance des partenariats avec les transporteurs pour Honor en Europe et au Royaume-Uni ? Est-ce le canal principal pour vendre vos téléphones ?

TR : Notre relation avec les transporteurs est essentielle. À l’heure actuelle, nous avons des connexions majeures avec tous les principaux transporteurs à travers l’Europe et le Royaume-Uni. C’est une histoire étape par étape car certains transporteurs sont un peu conservateurs pour choisir un nouveau partenaire comme Honor.

La confiance et la fiabilité sont les deux principaux facteurs qui aident les opérateurs et les entreprises de smartphones à conclure des accords et nous sommes fiers de dire que Honor est une marque de confiance parmi les principaux opérateurs européens et britanniques et nous continuons à étendre notre réseau de partenaires. Les relations établies avec les transporteurs sont un pilier essentiel de la croissance future de notre entreprise.

D’un autre côté, nous surveillons également de près les tendances du marché et les ventes en ligne font partie intégrante de notre activité. En Europe, plus de la moitié de toutes les ventes de smartphones pendant la période COVID ont été générées en ligne et cette dynamique se poursuit à ce jour. Dans certains pays, le ratio des ventes en ligne sur les ventes hors ligne est de 35 % à 65 % et dans certains pays de 40 % à 60 %. Notre objectif est de rester une marque omnicanal pour nous assurer que les consommateurs peuvent avoir plusieurs façons de découvrir les produits Honor.

Envisagez-vous de créer un réseau de magasins de détail Honor à travers l’Europe ?

TR : Nous continuerons à investir dans nos partenaires de distribution et nos infrastructures de marque. Notre coopération avec les détaillants partenaires reste le principal moyen d’atteindre les consommateurs. Dans le même temps, nous comprenons que les partenariats peuvent ne pas suffire pour que les consommateurs découvrent tout ce que Honor a à offrir en tant que marque. Il est possible que dans quelques années nous ouvrions des magasins emblématiques à travers l’Europe pour offrir une expérience de marque intégrée aux consommateurs.

Comment Honor a-t-il résolu les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui se sont produits au cours de la dernière année? Quelles stratégies avez-vous utilisées ? Comment cela affecte-t-il votre portefeuille de produits ?

TR : Nous acceptons les incertitudes. Du point de vue de l’offre, l’ensemble de l’industrie souffrait d’une pénurie de tous les éléments clés qui composent les smartphones au cours de l’année écoulée. Honor a une chaîne d’approvisionnement saine avec de bonnes relations durables avec ses fournisseurs. Nous embrassons l’ensemble de l’industrie et nous avons établi une coopération avec tous les principaux fournisseurs. Nous essayons également de créer de la valeur non seulement pour le consommateur mais aussi pour nos partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

Dans quelles perspectives matérielles cherchez-vous à innover avec vos futurs téléphones ?

CW : Les deux grands points d’attention pour nous sont les caméras et le savoir-faire. Nous visons toujours à apporter de meilleurs appareils photo sur nos téléphones et à améliorer le savoir-faire. Nous avons également un partenariat étroit avec Qualcomm et utilisons leurs chipsets phares dans nos téléphones haut de gamme. Un autre élément clé pour nous est le logiciel et, comme nous l’avons déjà mentionné, Magic OS 7 fera une grande différence en termes d’expérience utilisateur. Il est difficile de séparer le matériel du logiciel car ils s’intègrent ensemble.

Prévoyez-vous d’introduire un téléphone phare avec un design plus compact, c’est-à-dire avec une taille d’écran de 6 pouces ?

CW : Le marché est dominé par les appareils dotés de grands écrans. Les progrès de l’ingénierie structurelle au cours des dernières années nous ont permis d’intégrer des écrans plus grands dans un encombrement réduit et nous continuerons à servir nos clients et leurs besoins. Les consommateurs aiment avoir un grand écran sur leurs téléphones et cela ne changera probablement pas dans les années à venir.

Pouvez-vous nous donner un calendrier pour le lancement de votre prochain téléphone pliable ?

TR : Notre prochain téléphone pliable sera d’abord lancé en Chine et sera suivi d’un lancement mondial plus tard. Nous ne pouvons pas révéler le calendrier exact pour le moment, mais vous en saurez plus en temps voulu.

Pourquoi avez-vous omis la charge sans fil et la stabilisation optique d’image (OIS) sur le Honor 70 ?

CW : La recharge sans fil pose toujours un problème de vitesse. Notre charge filaire de 66 W est pratique et rapide, tandis que la charge sans fil est certes pratique mais loin d’être aussi rapide. La mise en œuvre de l’OIS dépend de la structure et de la taille du téléphone.

Nous utilisons un grand capteur Sony IMX 800 dans le Honor 70 et l’espace physique était une contrainte. Nous sommes très confiants dans les performances des capteurs IMX 800 et nous sommes également satisfaits des résultats de la stabilisation électronique de l’image (EIS).