[Interview] Les concepteurs de Samsung expliquent comment jouer et se connecter avec une marque sur Roblox – Samsung Global Newsroom

Dans le monde du métaverse, il y a une planète mystérieuse qui vous émerveille, vous donnant l’impression d’être dans un film de science-fiction. Sur cette planète vivent des extraterrestres qui aiment la limonade. Ces extraterrestres travaillent à la station Samsung et mènent des recherches sur les nouveaux produits de Samsung Electronics. Ce monde magique existe dans le royaume de Space Tycoon. Samsung vous invite à découvrir le monde exotique et fantastique des extraterrestres Samsung.

Cet univers s’appelle Samsung Space Tycoon, un espace virtuel expérimental que Samsung a récemment lancé sur la plate-forme métaverse populaire, Roblox. Space Tycoon est un espace virtuel où les utilisateurs peuvent créer et personnaliser eux-mêmes de vrais produits Samsung dans le métaverse.

L’idée de l’espace est venue de la blague “Samsung a dû embaucher un extraterrestre”, une blague que les gens font chaque fois que Samsung lance un produit innovant. Les concepteurs ont imaginé un monde où les “extraterrestres de Samsung” créeraient un univers dans lequel ils vivraient également. Ce monde serait un environnement avancé avec une abondance de ressources, quelque part dans un avenir radieux qui permettrait aux extraterrestres de rechercher et de créer de nouveaux produits. Dans Space Tycoon, les jeunes consommateurs, y compris la génération (Gen) Z, peuvent naturellement interagir avec la marque Samsung et profiter d’expériences plus personnalisées à l’intérieur du métaverse.

Afin de connaître toute l’histoire derrière le développement de cet espace virtuel sur Roblox, Samsung Newsroom a rencontré Soojung Lee, Jaeik Lee, Yeonee Choi et Doeun Shin, les concepteurs du Corporate Design Center de Samsung qui ont dirigé le projet Space Tycoon.

De la fabrication d’appareils électroménagers à la décoration de votre laboratoire avec des extraterrestres : comment découvrir Samsung dans Space Tycoon

En entrant dans Space Tycoon, le jeu commence par une tâche d’histoire demandant à l’utilisateur de créer un produit virtuel avec les extraterrestres de Samsung. Les utilisateurs peuvent extraire des minéraux afin de fabriquer et de fabriquer des produits Samsung dans le laboratoire. Avec les produits qu’ils ont fabriqués, les utilisateurs peuvent collecter des pièces, qui peuvent être utilisées pour acheter des smartphones, des aspirateurs et d’autres produits. De plus, les utilisateurs peuvent acheter une variété d’articles d’avatar pour personnaliser leurs personnages, et divers événements et divertissements sont également disponibles dans l’espace.

“Nous avons commencé ce projet avec l’espoir que les jeunes générations du monde entier se rapprocheraient de Samsung”, a déclaré Soojung Lee, le designer qui a dirigé ce projet.

“Nous voulions créer une familiarité avec Samsung en permettant aux jeunes de s’habituer davantage à la marque et, plus important encore, de s’amuser et de découvrir la marque”, a poursuivi Lee. “Nous recherchions une plate-forme où les utilisateurs peuvent expérimenter directement les choses, plutôt qu’un simple espace où nous pouvons promouvoir nos produits. Nous sommes arrivés à la conclusion que la plate-forme métaverse appelée Roblox, qui compte le plus d’utilisateurs mondiaux, était la plus appropriée.

La raison pour laquelle Space Tycoon a été conçu comme un jeu de simulation de gestion est que l’objectif du jeu est l’expérience utilisateur. « Plutôt que de laisser une marque fournir simplement des expériences passives, nous voulions offrir une expérience plus active où les consommateurs peuvent fabriquer eux-mêmes les produits dans le métaverse et aller au-delà des expériences dans la réalité. Pour ce faire, ce genre était le meilleur pour Space Tycoon », a expliqué Choi, qui a conçu l’interface utilisateur et les scénarios de jeu.

Smartphones comme scooters et aspirateurs comme hoverboards : l’imagination devient réalité dans le magnat de l’espace de Samsung

En plus de simplement créer des produits Samsung dans le jeu, ces produits virtuels personnalisables peuvent être utilisés à des fins différentes de leur utilisation prévue, offrant une expérience de marque unique aux utilisateurs.

En expliquant le contexte de l’utilisation des produits Samsung dans le jeu, le designer Shin a souligné l’importance d’offrir une expérience amusante aux jeunes utilisateurs. “Nous avons donné la priorité à la génération Z de s’amuser tout en interagissant avec la marque et les produits Samsung en utilisant les fonctionnalités du métaverse, plutôt que de fournir des informations techniques ennuyeuses sur les performances du produit, telles que la capacité de la batterie et la résolution de l’appareil photo”, a déclaré Shin, qui a conçu le visuel. interface utilisateur graphique (GUI) d’interaction et de concept visuel pour Space Tycoon.

Dans Space Tycoon, le smartphone pliable Galaxy Z Flip de Samsung peut être un scooter ou un sac, le Sero TV devient un hélicoptère pour une personne et le robot aspirateur Jet Bot devient un hoverboard. “En utilisant notre imagination, nous avons intentionnellement exclu les fonctionnalités spéciales réelles des produits Samsung et leur avons donné de nouvelles fonctions afin que ces produits soient utilisés de manière complètement différente dans le métaverse”, a déclaré Jaeik Lee. “Nous pensions que cette nouvelle approche créative aiderait la génération Z à considérer Samsung comme une marque de style de vie conviviale et innovante, plutôt que de simplement considérer Samsung comme une entreprise de smartphones et d’appareils électroménagers”, a ajouté Lee.

Des expériences uniques présentées par l’univers dans un fantastique éventail de couleurs

L’environnement de Space Tycoon est un endroit avancé dans un avenir radieux, unique et riche en ressources, permettant aux extraterrestres de rechercher de nouveaux produits. Contrairement à l’image vaste et silencieuse de l’espace à laquelle on pense souvent, les couleurs gaies de Space Tycoon attirent l’attention des utilisateurs. Afin de créer un environnement accrocheur dans cet espace virtuel, les concepteurs ont dû réfléchir méticuleusement aux détails pour créer le concept de ce nouveau monde.

“Plutôt que d’utiliser une image sombre et sérieuse de l’espace, nous voulions créer un lieu mystérieux à la fois lumineux et joyeux”, a déclaré Shin. “En même temps, nous voulions montrer un avenir plus avancé lorsque nous travaillions sur le concept de design, nous nous sommes donc référés à des images de science-fiction dessinées par de jeunes enfants. Nous nous sommes également inspirés du concept d’Atompunk, qui montrait comment les gens des années 1960 envisageaient l’avenir. C’est un lieu utopique rempli de grands bâtiments, de vaisseaux spatiaux colorés, et il vit en harmonie avec la belle nature. Ce concept est irréaliste mais plein d’éléments qui stimulent l’imagination.

“Le premier objectif était de faire sentir aux utilisateurs qu’il s’agit d’une planète différente de la Terre, puis nous nous sommes concentrés sur la conception d’un environnement fantastique qui attire l’attention des utilisateurs”, a déclaré Jaeik Lee.

Sur Space Tycoon, l’environnement est rempli de couleurs qui ne sont pas naturellement vues sur Terre. Le designer Jaeik Lee a déclaré qu’il avait méticuleusement conçu l’espace et le décor virtuels. “Nous avons conservé des éléments familiers, tels que des étangs, des plantes et des rochers, pour faire savoir aux utilisateurs qu’il s’agit bien d’éléments de la nature, mais nous avons également essayé de créer une ambiance inconnue en ajoutant une touche d’artificialité dans la texture et la couleur”, a déclaré Lee. “Par exemple, nous avons rendu le désert rose au lieu d’une couleur sable et la forêt plus couleur jade. Nous avons également créé des cactus en métal ainsi que des champignons et des plantes qui émettent des néons.

Dans Space Tycoon, il y a aussi des éléments amusants et uniques. “Lorsque les extraterrestres ont accidentellement atterri sur Terre, ils sont tombés amoureux de la limonade, alors ils l’ont emportée avec eux sur le chemin du retour dans l’espace”, a déclaré Choi à propos du scénario de Space Tycoon. “Vous pouvez trouver des fonctionnalités qui affichent l’amour des extraterrestres pour la limonade dans le monde de Space Tycoon”, a-t-elle ajouté. Le designer Jaeik Lee a également offert un conseil utile concernant la limonade. “Vous pouvez fabriquer des produits Samsung avec les extraterrestres”, a déclaré Lee. “N’oubliez pas de vous arrêter à la zone de limonade pour gagner leur cœur.”

Le Space Tycoon de Samsung servira de terrain de jeu pour les générations futures

Une fois que la génération Z aura expérimenté Samsung dans Space Tycoon, Samsung prévoit de continuer à se connecter avec les utilisateurs via le métaverse.

Peu de temps après le lancement de Space Tycoon, de nombreux utilisateurs ont afflué vers l’espace virtuel. “Quelques jours seulement après le lancement du service, le nombre de visites a dépassé les 5,9 millions”, a déclaré Soojung Lee. “Les utilisateurs de Roblox jouent en moyenne pendant environ 5 minutes, mais il y avait déjà de gros utilisateurs qui étaient sur le jeu pendant plus de 3 heures.” Le designer Lee a également expliqué les plans de Samsung pour étendre le contenu du jeu à l’avenir. “Actuellement, environ 20 produits Samsung sont disponibles en tant qu’articles dans le jeu, et ces produits sont présentés dans différentes couleurs et designs”, a déclaré Lee. “Nous prévoyons de continuer à développer le contenu du jeu afin que les utilisateurs puissent profiter de Space Tycoon plus longtemps.”

“Lorsque nous avons mené une enquête auprès des utilisateurs au cours du développement, un enfant des États-Unis a déclaré qu’il avait découvert un nouveau monde grâce à Space Tycoon”, a déclaré Choi. “C’était très touchant et excitant d’entendre cela, et cela m’a fait ressentir un sens du devoir plus fort. De plus, Space Tycoon est annoncé sur des panneaux d’affichage à Time Square aux États-Unis et à Piccadilly Circus au Royaume-Uni, nous sommes donc fiers que le design que nous avons développé soit sur la scène mondiale. Nous aimerions continuer à créer divers contenus en Corée et à collaborer pour créer des expériences agréables pour les utilisateurs », a-t-elle ajouté.

Space Tycoon est l’univers de réalité virtuelle de Samsung qui crée de nouvelles expériences de marque centrées sur l’utilisateur en se concentrant sur les préférences et les modes de vie des futurs consommateurs. À travers cet univers, Samsung continuera d’offrir des expériences toujours plus innovantes qui captivent à la fois les yeux et le cœur des utilisateurs.