[Interview] Le secret derrière le son riche et puissant de la barre de son Premium de Samsung – Samsung Global Newsroom

Avec la popularité croissante des téléviseurs à grand écran et l’ajout continu de nouveaux services OTT (over-the-top), de plus en plus d’utilisateurs cherchent à établir une expérience de cinéma dans leur foyer. En plus de cela, les mesures de distanciation sociale ont obligé les gens à sortir moins, attisant leur désir de profiter d’expériences visuelles et audio haut de gamme depuis chez eux.

Un son plein, clair et profond joue un rôle crucial pour garantir que le contenu est livré comme il était initialement prévu. Ouvrant la voie à de nouvelles expériences audio, Samsung Electronics a présenté ses modèles de barres de son haut de gamme, les HW-Q950A et HW-Q900A, en mai de cette année. Les nouveaux modèles haut de gamme font passer la qualité sonore au niveau supérieur avec jusqu’à 16 canaux et une multitude de fonctions améliorées qui apportent encore plus de satisfaction aux utilisateurs. Samsung Newsroom a rencontré les experts produits des modèles de barres de son 2021 pour découvrir le secret de leur son puissant et précis.

Son surround 11.1.4 canaux qui remplit toute la pièce

Grâce à notre culture du contenu en constante évolution, le son devient plus riche, plus complet et plus expressif. L’époque du son unidirectionnel (mono) est révolue depuis longtemps car nous avons inauguré l’ère des canaux multidirectionnels qui permettent au son de remplir l’espace environnant. « Le son devient de plus en plus important, car les gens regardent aujourd’hui une grande variété de programmes qui mettent davantage l’accent sur la qualité audio, tels que des émissions musicales et des films », déclare Haekwang Park, ingénieur principal du Sound lab de la division Visual Display de Samsung.

Pour répondre aux attentes accrues des consommateurs, Samsung n’a ménagé aucun effort pour développer des produits de barre de son de haute qualité offrant un son très réaliste. En 2016, Samsung a mis sur le marché son premier modèle de barre de son à 5.1.4 canaux. Cette barre de son était équipée de canaux gauche, droit et central, de deux canaux arrière, d’un caisson de basses et de quatre haut-parleurs orientés vers le haut, et délivrait un son surround immersif en trois dimensions. D’autres canaux ont été ajoutés aux modèles ultérieurs, notamment un canal surround sur le côté de la barre de son et un canal surround large pour diffuser le son à l’avant et sur les côtés. En 2020, Samsung a introduit un modèle à 9.1.4 canaux.

En 2021, Samsung est allé plus loin avec son dernier modèle à 11.1.4 canaux, le HW-Q950A, qui dispose de deux canaux surround arrière. Le planificateur de produits Mingyo Oh a expliqué que « les nouveaux canaux ajoutés sont situés sur les côtés des haut-parleurs surround arrière. Ils ajoutent de la vivacité à des scènes dynamiques impliquant des choses comme des avions en vol et des poursuites en voiture en permettant au son de frapper les parois latérales avant de rebondir là où le public est positionné. La barre de son haut de gamme offre une expérience audio exceptionnelle en remplissant des moments auparavant calmes d’un son puissant et immersif.

Restituer le son exactement comme prévu avec des techniques avancées de rendu et de guide d’ondes

Un canal est un passage pour le son qui dicte la direction dans laquelle il se déplace. C’est pourquoi avoir un plus grand nombre de canaux offre un son meilleur et plus doux. Il nécessite généralement des équipements coûteux pour offrir un son 11.1.4 canaux, mais le HW-Q950A de Samsung est capable de fournir une expérience de son surround 3D époustouflante avec seulement quatre haut-parleurs grâce à ses techniques de rendu et de guide d’ondes inégalées.

Le rendu est le processus consistant à créer un moyen pour la sortie audio de fournir le son exactement comme l’artiste l’avait prévu. Les développeurs de Samsung ont permis d’offrir une expérience acoustique optimale avec le système de barre de son en exploitant sa technologie de rendu de pointe. « Pour offrir l’expérience audio la plus naturelle aux utilisateurs, nous avons soigneusement conçu nos produits pour offrir un son de manière transparente. La barre de son HW-Q950A délivre un son qui se reflète dans différentes directions et arrive aux oreilles des utilisateurs à l’angle optimal », a expliqué Shinhye Choi.

Une technique de guide d’ondes avancée est également indispensable lorsqu’il s’agit de fournir un son de niveau supérieur. Un haut-parleur multicanal émet un son dans plusieurs directions, et la technique du guide d’ondes permet aux composants du haut-parleur de délivrer le son dans la direction voulue par le développeur. Haekwang Park a déclaré que « des experts de premier plan du Sound Lab de Visual Display Business et de Samsung Audio Lab en Californie se sont réunis pour concevoir les pièces qui sont entrées dans les haut-parleurs. Nos modèles de barres de son sont méticuleusement construits pour offrir des performances sonores de classe mondiale. »

Comment SpaceFit Sound+ et Q-Symphony améliorent encore l’expérience visuelle

Habituellement, la plupart du son émis par les haut-parleurs frappe les murs ou les rideaux avant d’atteindre les oreilles du public. Cela explique pourquoi le même son est entendu différemment selon les dimensions et la disposition de l’environnement de visualisation. La barre de son HW-Q950A et les modèles de téléviseur 2021 de Samsung offrent un son époustouflant qui s’adapte aux environnements de visualisation des utilisateurs en analysant les dimensions de l’espace dans lequel ils se trouvent à l’aide de SpaceFit Sound+.

SpaceFit Sound+ combine la technologie SpaceFit Sound, qui offre un son optimisé, et la technologie Auto EQ (égaliseur automatique). Ensemble, les solutions SpaceFit Sound et Auto EQ utilisent des microphones intégrés pour examiner en profondeur l’espace de visualisation, puis transmettent ces données à la barre de son pour lui permettre de fournir une expérience sonore sur mesure.

Mais la collaboration entre le téléviseur Samsung et la barre de son ne s’arrête pas là. La technologie innovante et propriétaire Q-Symphony de Samsung combine et améliore en outre le son généré par le téléviseur et la barre de son pour garantir une qualité sonore optimale. Normalement, lorsque vous connectez une barre de son à votre téléviseur, le son n’est émis que par la barre de son. De plus, certains problèmes techniques impliquant des disparités de son et de tonalité désynchronisés entre les deux appareils avaient été observés. Q-Symphony surmonte ces problèmes en incorporant un effet sonore stéréoscopique qui permet au son de passer par les haut-parleurs qui entourent le téléviseur en plus de la barre de son, offrant un son plus riche et plus réaliste que lorsque le son est produit par la seule barre de son.

Combinant un son vraiment riche avec des fonctionnalités très pratiques

Comme pour les autres modèles, Samsung a mis l’accent sur la création d’un nouveau niveau d’immersion acoustique avec le HW-Q950A. Mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas également inclure une multitude de fonctionnalités pratiques. Pour commencer, la fonction Active Voice Amplifier (AVA) clarifie le dialogue dans les émissions préférées des téléspectateurs pour les aider à entendre clairement les conversations à l’écran au milieu d’une variété de bruits de fond. Avec un microphone intégré, la barre de son mesure automatiquement les niveaux de bruit et améliore les voix si le bruit persiste pendant plus de trois secondes ou dépasse un certain seuil.

Et le HW-Q950A optimise le son pour différents types de scènes, telles que celles avec des effets sonores forts et des scènes riches en dialogues. Par exemple, la fonction Adaptive Sound analyse les signaux sonores pour offrir une expérience sonore optimale pour chaque scène. De plus, Game Mode Pro offre une expérience de jeu puissante et immersive avec des subwoofers et des haut-parleurs orientés vers le haut. La fonction Tap Sound permet également aux utilisateurs d’appuyer simplement sur leur smartphone sur la barre de son lorsqu’ils écoutent une chanson pour faire passer leur expérience d’écoute au niveau supérieur.

La devise des développeurs de barres de son de Samsung est de maîtriser les bases en matière de son. « Nous travaillons de notre mieux pour offrir un son de la plus haute qualité », ont expliqué les développeurs. « Nous y parvenons en collaborant étroitement avec des groupes d’experts et en utilisant les techniques avancées de mesure et de simulation de Samsung pour définir des normes claires pour ce que nous définissons comme un son « optimal ».

L’objectif ultime des développeurs est d’offrir une expérience acoustique de premier ordre aux utilisateurs, quel que soit le type de contenu qu’ils consomment ou les caractéristiques spécifiques de leur environnement de visionnage. Croisons les doigts pour qu’ils fassent de ce rêve une réalité.