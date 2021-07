[Interview] Le photographe Dean West explique comment le cadre offre une évasion ensoleillée – Samsung Global Newsroom

La polyvalence est l’une des plus grandes forces du téléviseur de style de vie primé de Samsung, The Frame. Non seulement il offre une personnalisation pour s’adapter à n’importe quel décor de maison et une qualité d’image QLED époustouflante, mais Art Store transforme également l’affichage de l’utilisateur en une fenêtre sur le monde. Avec plus de 1 500 pièces parmi lesquelles choisir, y compris des œuvres d’art de renommée mondiale comme la « Nuit étoilée » de Vincent Van Gogh et des partenariats avec Magnum Photos, Etsy et une multitude de musées, l’Art Store permet aux consommateurs de se lancer dans une expérience de voyage virtuelle premium dans le confort de leur maison.

Le mois de juillet ayant pour thème « Summer Vibes », Samsung Newsroom présente le photographe Dean West, qui voyage à travers les continents pour prendre des photos qui capturent des choses comme l’intensité de la chaleur du désert, le premier pas rafraîchissant dans une piscine de luxe et le sentiment de le soleil sur une plage tropicale. West s’efforce de donner aux spectateurs une évasion de la réalité avec son art, et revient toujours à des paysages chaleureux et lumineux – ou, comme il les décrit, « les endroits où vous préférez être ».

Le travail de West encapsulant parfaitement le thème de « Summer Vibes », Newsroom a parlé au photographe de certains de ses meilleurs choix dans l’Art Store et pourquoi The Frame est la plate-forme idéale pour exposer son travail.

Présentation de scènes soigneusement conçues avec la technologie Quantum Dot

Les couleurs vives sont un aspect clé des scènes savamment orchestrées de West. « Quand je photographie une scène, j’essaie toujours de capturer l’essence ou le sentiment d’un lieu », explique West. « La couleur est un moyen de communiquer cela. Par exemple, lors de la capture de mes scènes de piscine, le sentiment que je recherche est ce moment où vous enlevez vos lunettes de soleil pour la première fois – lorsque le soleil rebondit sur les murs dans la piscine scintillante. Une gamme colorée de maillots de bain et une peau imbibée de crème solaire sont rendues visibles, et la couleur joue un rôle magnifique dans la capture de cette essence.

La qualité d’image QLED 4K de The Frame offre le support idéal pour que le travail de West soit présenté à des milliers de personnes à travers le monde. La technologie Quantum Dot permet d’afficher plus d’un milliard de couleurs à un volume de couleur de 100 %, permettant à l’intention artistique de West de transparaître sur un écran lumineux avec une reproduction des couleurs vives et précises. La technologie d’affichage de pointe analyse chaque élément de chaque image et ajuste le contraste pour lui donner une meilleure impression de profondeur et de couleur pour un résultat époustouflant à chaque fois.

« La technologie utilisée offre une expérience visuelle si harmonieuse qu’il faut la voir pour y croire », raconte West. « La capacité de l’écran à reproduire les couleurs et la lumière est si bonne que les photographes et les spectateurs du monde entier ne peuvent s’empêcher d’exprimer leur admiration. En plus de cela, The Frame offre aux utilisateurs de tous les coins du globe un accès de qualité à des œuvres qu’ils n’auraient peut-être jamais vues autrement. Cela seul est quelque chose que je respecte vraiment.

West décrit « l’art » comme une série d’images complexes qui se fondent dans une seule idée. Il ajoute : « La compréhension de la lumière est au cœur de la création d’images vives et lumineuses. N’importe qui peut se mettre au bon endroit au bon moment et capturer quelque chose de beau, mais apprendre à mélanger des images complexes prend des années à maîtriser. Les clés sont d’être curieux, de faire des recherches et de prendre le temps de créer.

Comment la technologie rend le monde de l’art plus accessible

La technologie joue un rôle clé dans l’élargissement de l’accès à l’art. Il fournit une multitude de plates-formes sur lesquelles le travail peut être affiché et accessible par un large éventail d’utilisateurs sur différents appareils. Et The Frame est l’un de ces appareils. « Nous avons déjà vu à quel point les mondes de l’art et de la technologie fusionnent à merveille », remarque West. « Les artistes ont toujours utilisé les meilleurs outils à leur disposition à l’époque, et ils continueront de le faire au fur et à mesure des progrès technologiques. »

L’Art Store donne accès à une vaste bibliothèque d’œuvres d’art pour plaire à tous les goûts, humeurs ou décors. Cette collection sans cesse croissante présente des pièces d’un large éventail d’époques, ainsi que les contributions de 47 partenaires mondiaux et 626 artistes à ce jour.

Quinze des pièces de Dean sont disponibles aujourd’hui pour être exposées sur Art Store et The Frame.