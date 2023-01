[Interview] Le partenariat Artlife Matters X Samsung Art Store présente la perspective ghanéenne unique aux téléspectateurs mondiaux – Samsung Global Newsroom

Depuis son introduction en 2017, Samsung Art Store a fourni aux utilisateurs des œuvres d’art remarquables en résolution 4K directement chez eux. Les utilisateurs peuvent accéder à ces chefs-d’œuvre via The Frame, le téléviseur lifestyle de Samsung avec un écran mat amélioré qui réduit la réflexion de la lumière. Avec cette nouvelle fonctionnalité, The Frame permet aux utilisateurs de visualiser des œuvres d’art brillantes à partir d’un catalogue de milliers directement sur leur écran en utilisant le mode Art.

Pour favoriser l’accessibilité et la diversité au sein de l’art, Samsung s’est associé à de nombreux musées, galeries et collectifs d’art, dont le dernier partenariat Artlife Matters et Samsung Art Store. Ensemble, Artlife Matters et Samsung Art Store ont fourni aux consommateurs une sélection unique et inspirante d’œuvres d’artistes ghanéens et africains, donnant aux téléspectateurs qui n’ont peut-être pas pu voir les œuvres en personne une chance de découvrir l’art dans le confort de leurs maisons.

Samsung Newsroom a rencontré Eric Agyare, fondateur et directeur de projet chez Artlife Matters, pour discuter de la façon dont l’organisation et son partenariat avec Samsung Art Store ont transformé la perception de l’art et son rôle dans l’amélioration de la diversité et de l’accessibilité pour les artistes au Ghana et en Afrique.

Élargir les opportunités pour l’art

Q : Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur Artlife Matters et sur ce qui vous a incité à poursuivre un partenariat avec Samsung Art Store ?

Artlife Matters est une organisation influente sur l’art qui cherche à favoriser les opportunités de collaboration et de partenariat qui mettent en valeur les artistes en exercice et à venir dans l’espace des arts créatifs. En raison des opportunités et des ressources limitées, il peut parfois être difficile pour les artistes d’atteindre leur plein potentiel. En partenariat avec le Samsung Art Store, nous sommes en mesure de fournir une plate-forme qui permet aux artistes de découvrir l’art d’un point de vue mondial.

Q : Comment votre partenariat avec Samsung a-t-il été accueilli par les membres d’Artlife Matters et ses artistes ?

L’accueil des artistes est positif. Le modèle d’exposition et de revenus de la plateforme Art Store a résolu d’importants défis de carrière, et nos artistes ont maintenant la tranquillité d’esprit de continuer à faire ce qu’ils aiment sans se soucier de leur gagne-pain. À ce jour, nous avons actuellement des soumissions d’œuvres d’art de six pays africains, permettant aux consommateurs de vraiment profiter de la diversité des œuvres d’art fournies par Artlife Matters.

Q : Comment votre expérience de travail avec Samsung a-t-elle influencé la perception de l’art africain par les consommateurs ?

Le partenariat a également eu un impact positif sur les préférences des consommateurs, les exposant à l’esthétique inconnue de notre continent. En conséquence, je pense que les utilisateurs de The Frame sont plus éclairés que jamais sur le nouveau récit africain. Lors de notre séminaire d’artistes organisé en décembre 2022, Artlife Matters a enregistré que la plupart de nos artistes répertoriés sur cette plateforme avaient été contactés par des utilisateurs de The Frame. Certaines conversations débouchent également sur de nouveaux projets.

Créer des environnements diversifiés et accessibles dans l’art

Q : En tant qu’organisation influente sur l’art qui célèbre et promeut l’art en tant que forme d’expression, quelles sont certaines des façons dont l’organisation aide à résoudre les problèmes de société et inspirer une société créative et inclusive ?

Artlife Matters a mis en œuvre un projet de renforcement des capacités basé sur l’art appelé “Artitude”, qui vise à élargir les possibilités de l’espace d’art créatif. Grâce à des ateliers, des stages et des mentorats, nous avons engagé plus de 4 395 jeunes créatifs dans des lycées du Ghana, leur montrant les possibilités sociales, culturelles et économiques dans l’espace de l’art créatif tout en promouvant l’importance de l’art.

Notre objectif est de célébrer et de mettre en valeur l’art en tant qu’outil de développement social, culturel et économique. Les projets scolaires et communautaires que nous menons sont créés pour inspirer et façonner les créatifs afin qu’ils atteignent leur vaste potentiel au sein de l’industrie de l’art. Notre objectif est de devenir une organisation panafricaine avec un écosystème artistique qui permet aux créatifs nouveaux et existants d’échanger et de mettre en œuvre des idées qui façonnent la société.

Q : Selon vous, quel rôle la technologie joue-t-elle combler le fossé de l’accessibilité pour les consommateurs et les artistes dans les années à venir ?

Nous pensons que l’effort de démocratisation de l’industrie de l’art par le biais de la technologie augmente la demande de biens créatifs. Grâce à la technologie, l’art peut devenir accessible aux bons consommateurs et offrir une plus grande exposition au travail des artistes. Le rêve d’avoir une carrière viable dans l’art peut facilement être rendu possible pour les jeunes adultes vivant dans des régions reculées du Ghana.

Illustrer le dynamisme et la richesse de l’art

Q : Quels sont certains des éléments artistiques uniques qui définissent l’art ghanéen ? et les dernières œuvres de l’Art Store ?

Le Ghana devient de plus en plus la plaque tournante de l’art africain contemporain. Nos couleurs vibrantes, notre façon unique de représenter la noirceur et l’authenticité du récit ghanéen attirent désormais l’attention du monde entier. Nous profitons de chaque occasion pour défendre et démontrer la valeur sociale, culturelle et économique de l’art au Ghana et au-delà. Artlife Matters se concentre sur la création et la gestion d’un espace artistique dynamique qui influence les comportements communautaires positifs, comme le montre le Kolorscape pièce d’art.

Q : Parmi les œuvres les plus récentes de l’Art Store, quelle pièce recommanderiez-vous aux utilisateurs d’afficher sur The Frame ?

Pour présenter les œuvres étonnantes et dynamiques d’Artlife Matters et de ses artistes, je recommanderais aux consommateurs d’afficher les œuvres d’art décrites ci-dessous sur The Frame.

Dela Aemaga est une artiste contemporaine. Ses œuvres stimulent le dialogue sur la race, la société, la culture, la religion et la politique. Dela croit fermement que l’art valide la perception, et c’est ainsi qu’il perçoit l’avenir de la communauté créative d’Accra dans ce chef-d’œuvre.

Elkanah Kwadwo Mpesum est une illustratrice professionnelle avec un avantage pour raconter des histoires africaines authentiques. Sa version de la “Mona Lisa” est un hommage à la beauté et à la majesté de la femme noire.

Manzi Leon est un artiste visuel et numérique surréaliste autodidacte qui aime le style de peinture d’empâtement car cela lui donne une énergie excitante de voir des coups de pinceau visibles converger sur une toile pour former un chef-d’œuvre qui exprime les pensées et les sentiments des femmes de sa communauté. Cette peinture montre comment nous obtenons le bonheur et le pouvoir de nous en tenir à ce qui nous motive.

Pour voir plus d’œuvres d’Artlife Matters, rendez-vous au Samsung Art Store dans The Frame.