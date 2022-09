Interview : le nouveau chef de l’ONU pour le climat prend le combat personnellement

NATIONS UNIES — Pour le nouveau climat chef, le combat est personnel. En tant qu’ancien ingénieur qui dit savoir « comment faire fonctionner les choses et faire avancer les choses », ce n’était pas seulement ce Simon Steell fait avant de devenir un haut fonctionnaire de l’ONU, c’était où. Stiell était le ministre de l’environnement et de la résilience climatique de la petite nation insulaire de la Grenade jusqu’à ce qu’il entre en fonction il y a quelques semaines en tant que secrétaire exécutif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C’est maintenant son travail de s’assurer que le monde réduit environ de moitié les émissions de gaz piégeant la chaleur – qui contribuent à déclencher des catastrophes météorologiques fréquentes sans précédent – en seulement huit ans, ou comme il le dit, à deux Coupes du monde ou à deux Jeux olympiques.

“Vivre la moitié de ma vie dans un pays vulnérable au climat me donne une profonde appréciation”, a déclaré Stiell, 53 ans, dans une interview à l’Associated Press. “J’ai vécu deux ouragans ( Ivan en 2004 et Émilie en 2005). J’ai vu mon pays écrasé par des ouragans. J’ai vu le niveau de la mer monter autour de mes chevilles. … Et j’ai également été au gouvernement pour trouver des solutions et responsable en tant que principal décideur politique dans la façon dont nous construisons une nation plus résiliente avec les ressources limitées dont nous disposons.

Et la Grenade, dont les pertes ont doublé son produit intérieur brut annuel, est loin d’être la seule. Au Pakistan, par exemple, un tiers du pays est sous l’eau.

« Des milliards de dollars de dégâts, de vies perdues, des millions de déplacés. Comment s’en remettent-ils ? a demandé Stiell depuis le 10e étage du siège de l’ONU, surplombant l’East River. Les pays riches pollueurs devront payer pour aider les pays plus pauvres victimes du climat, comme le sien, a-t-il dit.

Les pollueurs qui paient pour ce que leurs émissions ont fait sont tout aussi importants que de réduire ce qui sort des cheminées et des tuyaux d’échappement, a déclaré Stiell. Rembourser les pays les plus pauvres et les plus vulnérables par les pays à fortes émissions – ce que l’on appelle “perte et dommage” dans le monde des négociations sur le climat – est désormais si important qu’il s’agit de l’un des quatre piliers de la lutte contre le changement climatique. Les autres réduisent leurs émissions, s’adaptent à un monde plus chaud et plus sauvage, et les pays riches aident financièrement les pays pauvres à développer l’énergie verte et à s’adapter.

“Les pertes et les dommages doivent être traités”, a déclaré Stiell. « C’est une conversation très difficile, mais c’est une conversation qu’il faut avoir. Les positions se sont assouplies au fil des ans, passant de la non-acceptation et du refus d’en discuter à un point où maintenant ce sont des points à l’ordre du jour des négociations. C’est donc un pas en avant. »

Les pays riches se sont engagés il y a plusieurs années à dépenser 100 milliards de dollars par an en aide aux pays pauvres pour les aider à s’adapter au changement climatique et à développer des systèmes énergétiques plus propres, mais pas en compensation des dommages. Même ces promesses, cependant, en particulier des États-Unis, n’ont pas été remplies. Stiell espère qu’ils se rapprochent.

Venir d’un pays durement touché par le climat lui donne “une compréhension profonde”, mais Stiell dit que son nouveau travail signifie “je dois également prendre en compte les positions de certaines de ces nations les plus riches” et rassembler tout le monde.

Les pays les plus pauvres voient un allié.

« C’est un travail énorme, et c’est bien de voir quelqu’un d’un pays vulnérable au climat prendre la barre. En tant que Grenadeien, il n’a pas besoin de rappeler ce qui est en jeu », a déclaré Mohamed Adow du groupe de réflexion Power Shift Africa. “Pendant trop longtemps, les perspectives de l’hémisphère nord ont dominé les négociations sur le climat et ont conduit à traîner les pieds et à l’inaction. Nous commençons à voir ce changement, mais il faut vraiment l’accélérer.

Depuis 2015, les petites nations insulaires avec peu de pouvoir économique et politique ont été user de son autorité morale pour obtenir de grandes concessions du reste du monde, a déclaré Alden Meyer, analyste de longue date des négociations sur le climat du groupe de réflexion E3G.

A Paris pour l’accord de 2015, les petites nations insulaires ont forcé le reste du monde à accepter un objectif de température plus strict de limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle et un mécanisme qui oblige les nations à augmenter leurs objectifs de réduction des émissions tous les cinq ans, Meyer a dit.

“Ils ont une autorité morale claire et montrent qu’ils peuvent faire pression sur les plus gros joueurs”, a déclaré Meyer.

Stiell vit dans un hôtel en Allemagne, où est basée l’agence climatique des Nations Unies, jusqu’aux négociations internationales sur le climat en Égypte en novembre. Il n’est pas aussi concentré sur les victoires des prochaines négociations sur le climat que sur quelque chose à plus long terme. Il a dit qu’il visait 2030 et la nécessité de réduire considérablement la pollution pour maintenir les températures de passer l’objectif de 1,5 degré – quelque chose qui semble moins probable car il n’est qu’à quelques dixièmes de degré et s’approche rapidement. Le monde s’est déjà réchauffé de 1,1 degré Celsius (2 degrés Fahrenheit) depuis l’époque préindustrielle.

« Nous avons tendance à rechercher des progrès progressifs. Et les progrès progressifs ne nous fourniront pas les changements transformationnels dont nous avons besoin », a déclaré Stiell.

Prendre cet objectif de 2030 et “revenir en arrière augmentera en fait la pression”, a déclaré Stiell. “Donc, cela ne veut pas dire qu’il faut donner un coup de pied à la boîte sur la route. C’est tout le contraire. C’est faire avancer la boîte à nos pieds. … Nous sommes sur le point de manquer de temps.

En raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la crise énergétique qu’elle a déclenchée, les pays sont revenus sur leurs engagements d’éliminer progressivement le charbon, a déclaré Stiell. “Mais j’espère qu’il s’agit d’une régression temporaire, et ces pays vont accélérer à mesure que la crise s’atténuera, ce qui sera le cas.”

Les États-Unis, deuxième plus grand pollueur de carbone, ont fait « un grand pas en avant » et envoient un signal au reste du monde avec la Loi sur la réduction de l’inflation ce Le président Joe Biden a signé cet été. La Chine, le premier pays émetteur de carbone, en fait également plus, a déclaré Stiell.

« Est-ce aussi loin qu’ils doivent aller ? Est-ce aussi rapide qu’il le faut? Non. Mais cela nécessite un effort collectif », a déclaré Stiell.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, renforce régulièrement la rhétorique. Cette semaine, il a a appelé les nations à instituer un impôt sur les bénéfices exceptionnels o n les entreprises de combustibles fossiles qui pourraient ensuite être utilisées pour aider à indemniser les victimes du changement climatique et les personnes confrontées à des prix élevés de l’énergie et des denrées alimentaires.

Stiell a déclaré que le rôle de Guterres est celui d’un “diseur de vérité” dans les négociations de la carotte et du bâton avec les pays, tandis que son nouveau travail est celui d’un arbitre “rapprochant les parties”.

“C’est dur. C’est frustrant », a déclaré Stiell. “Mais en fin de compte, l’objectif essentiel est d’atteindre cet objectif de limiter les températures mondiales à 1,5 degré. Et cela nécessite une action extraordinaire.