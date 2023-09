[Interview] Le déshumidificateur Samsung vieux de 32 ans assure le confort du studio d’un artisan coréen – Samsung Global Newsroom

« Tout ce qui est vieux n’est pas bon. Cependant, il y a de la valeur à trouver dans les choses qui durent.

— Parc Man-gi, artisanat traditionnel coréen « Ottchil »

Le studio au sous-sol du parc Man-gi présente de nombreux Najeonchilgi chefs-d’œuvre. Najeonchilgi fait référence aux objets terminés par Otchil1 et incrusté de Najeon (nacre, divers morceaux de coquillages colorés et vibrants). Najeonchilgi nécessitent des conceptions très complexes et un haut niveau de savoir-faire à chaque processus de production – de la construction du produit de base à l’application de nombreuses couches de laque naturelle jusqu’à la décoration de la façade avec de petits morceaux de coquillages – et sont donc considérées comme de belles pièces d’art traditionnel.

Man-gi est diplômé de Chiljang (fabrication de laques), Patrimoine culturel immatériel national coréen n° 113, et est considéré comme l’un des meilleurs dans son métier. On trouve également dans ce studio un déshumidificateur de Samsung Electronics vieux de 32 ans. Samsung Newsroom a rencontré Man-gi Park pour en savoir plus sur le partenariat apparemment improbable entre un déshumidificateur et un artisan qui s’est développé au cours des trois dernières décennies.





La technique de Park comme traditionnelle ottchile L’artisan diffère des méthodes de laque modernes. Alors que d’autres types de laques sont séchés par application de chaleur, ottchile est appliqué en couches qui sont ensuite séchées à un niveau d’humidité spécifique, ce qui rend le processus méticuleux extrêmement long. Ainsi, contrôler l’humidité dans un ottchile le studio est essentiel – toute condition non optimale peut entraver le processus de séchage. Pour créer un environnement approprié, Park utilise le même déshumidificateur Samsung depuis 32 ans, ce qui lui permet de continuer à fabriquer de belles pièces et de maintenir en vie l’artisanat traditionnel coréen.

Une solution technologique pour un artiste traditionnel

Park a trouvé son espace de travail actuel au milieu de sa carrière. Cependant, il a vite découvert que l’humidité élevée serait problématique pour ottchile et recherché une solution pour maintenir un environnement artisanal idéal.

« J’ai acquis ce studio en 1990, mais le taux d’humidité est élevé puisqu’il est en sous-sol. À l’époque, j’ai tout essayé pour le baisser, sans grand succès », a déclaré Park.

Des conditions trop sèches ou humides empêcheront le ottchile pièce de sécher correctement, ce qui signifie que les niveaux d’humidité doivent être étroitement régulés.

« Otchil ne peut être produit que dans un environnement où l’humidité est maintenue à un niveau optimal d’environ 60 %. Lorsque l’humidité dépasse 80% en été, le ottchile « brûle » et perd son éclat. Lorsque l’humidité est trop faible en hiver, le ottchile ne sèche pas correctement. La production est difficile car il est impossible de donner le ottchile produit sa brillance caractéristique jusqu’à ce que la laque sèche correctement. Dans le passé, j’ai essayé d’allumer une cuisinière et de faire fonctionner un radiateur pour éliminer l’humidité, mais rien n’a fonctionné », a expliqué Park.

Lors des journées sèches d’hiver, Park régulait manuellement l’humidité en pulvérisant de l’eau à l’intérieur du studio. Cependant, lorsque l’humidité a augmenté au cours de l’été, il est devenu presque impossible pour l’artisan de réguler les conditions intérieures.

Après d’innombrables méthodes pour réguler manuellement l’humidité, Park s’est tourné vers la technologie. Après avoir découvert que Samsung avait lancé son propre déshumidificateur, Park s’est rendu au Yongsan Electronics Market, un marché de gros d’appareils et d’appareils à Séoul, pour le vérifier.

« Après avoir appris que le produit déshumidifiait l’air, j’avais de grandes attentes. Au début, j’ai été surpris par l’air chaud qui était émis. J’ai pensé ‘Hein ? Cela ne devrait pas émettre d’air chaud », a-t-il déclaré. «Mais après l’avoir utilisé pendant un certain temps, j’ai remarqué que l’appareil captait efficacement l’humidité et régulait l’humidité dans le studio du sous-sol. Je me souviens du moment où j’ai réalisé pour la première fois « ça va marcher ! » J’ai été impressionné et ravi à la fois. Depuis, j’ai gardé mon déshumidificateur Samsung.

Déshumidificateur Samsung : l’outil le plus précieux de l’artisan

La relation entre Park et son premier déshumidificateur Samsung semble aller au-delà de la simple propriété. « Il y a cette expression appelée ‘bien pouce' », a déclaré Park. « Cela signifie que vous êtes à l’aise avec le produit, que vous le connaissez bien parce que vous l’utilisez depuis longtemps. Rien ne remplace ce genre d’affection.

Comme le déshumidificateur est à ses côtés depuis des décennies, Park ne peut pas imaginer son espace de travail sans lui. « Je suis heureux que l’unité ait fonctionné aussi longtemps », a-t-il déclaré. « Chaque année, j’exprime ma gratitude envers la machine et je dis : « Grâce à vous, un autre été s’est déroulé sans problème. C’est plutôt un compagnon.

Depuis que le déshumidificateur est à ses côtés depuis 32 ans, Park est un expert : il sait tout, du fonctionnement de l’appareil aux soins nécessaires pour maintenir ses performances.

« Il est essentiel d’éviter tout ce qui peut altérer le produit. J’essaie de ne pas l’incliner pour ne pas endommager le compresseur vieux de trois décennies. Il est également important de le nettoyer et de le ranger correctement une fois l’été terminé », explique Park.

Au fil des années, Park a acheté d’autres modèles de déshumidificateurs Samsung et possède actuellement quatre unités, dont le déshumidificateur « ancêtre » vieux de 32 ans, qui fonctionnent toutes dans des conditions optimales.

Quelque chose d’ancien et quelque chose de nouveau : un déshumidificateur puissant pour les années à venir

À l’avenir, Park espère maintenir son déshumidificateur « ancêtre » en parfait état, soulignant ainsi la valeur qu’il apporte à son studio et à ses pièces.

« Tout ce qui est vieux n’est pas bon. Cependant, il y a de la valeur à trouver dans les choses qui durent », a déclaré Park. « Pour mes produits, ma philosophie est qu’ils doivent conserver leur valeur après une décennie, puis un siècle. Quant à mon déshumidificateur, cela m’a aidé à créer les meilleures pièces et est devenu une partie intégrante de ma vie. J’espère continuer à fabriquer des pièces au mieux de mes capacités avec mon compagnon déshumidificateur à mes côtés aussi longtemps que possible, que ce soit 10 ans ou 100 ans.

1 Otchil (laquage naturel), une méthode d’artisanat traditionnel coréen, implique l’application de couleur sur la vaisselle, les meubles et autres objets à l’aide de laque naturelle extraite de ott (la sève raffinée, ou ottdes rhus). Otchil est connu pour aider les produits à mieux supporter l’humidité, tout en leur donnant une couleur et une brillance profondes et distinctes. Même si l’intérêt du public pour ottchile a diminué avec le développement de la laque synthétique, la tradition est aujourd’hui maintenue vivante par des artisans comme Park.