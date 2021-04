Selon une étude sur la mémoire et la rétention,1 une fois que vous placez un élément quelque part, après 20 minutes, vous ne conservez que 58% de cette mémoire – et cela diminue encore avec le temps. Cela signifie qu’une grande proportion de personnes est susceptible d’oublier où ils ont placé un article, même si c’était quelques minutes auparavant.

C’est cette révélation qui a inspiré Samsung Electronics à lancer Galaxy SmartTag en janvier 2021 dans le cadre du service SmartThings Find.2 Cet appareil compact peut être attaché à vos effets personnels tels que des sacs, des clés et plus encore. Une fois qu’un utilisateur se connecte et associe son Galaxy SmartTag à son smartphone, le tag lui permet de suivre et de gérer facilement l’emplacement de cet élément directement sur son smartphone, ce qui lui évite de perdre ses biens précieux. Et plus récemment, Samsung a lancé une nouvelle version de la balise, Galaxy SmartTag +, qui utilise la technologie ultra-large bande (UWB) pour localiser encore plus précisément les emplacements.

Samsung Newsroom a rencontré les développeurs de Galaxy SmartTag pour en savoir plus sur la recherche et le développement de ce produit innovant, ainsi que sur la manière dont les consommateurs peuvent l’utiliser au mieux.

Une grande variété d’utilisations potentielles

Lorsque vous laissez tomber accidentellement la laisse de votre animal en le promenant, ou si votre animal s’épuise lorsque la porte est ouverte, le repérer peut s’avérer un véritable casse-tête. Cependant, lorsque vous attachez le Galaxy SmartTag au collier de votre animal, vous pouvez instantanément voir son emplacement pour le trouver rapidement et le ramener à la maison.

HanJun Ryu a présenté d’autres scénarios possibles dans lesquels le Galaxy SmartTag est utile. «Dans les hôpitaux, il existe une gamme d’équipements mobiles qui doivent être remis exactement au même endroit après utilisation. S’ils ne sont pas renvoyés au bon endroit, ils peuvent avoir des conséquences désastreuses en cas d’urgence. Mais il n’y a pas que les hôpitaux, attacher un Galaxy SmartTag à des articles comme ceux-ci – et à d’autres objets qui doivent être retournés à des endroits spécifiques, comme les vélos et les caddies – peut les empêcher de se perdre et gagner beaucoup de temps », explique Ryu.

Suivi plus précis, même sur de longues distances

Samsung utilise la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) afin que les utilisateurs puissent utiliser leur appareil mobile pour localiser facilement les éléments avec Galaxy SmartTags attachés.3 Au fur et à mesure que l’utilisateur se rapproche de l’élément, le signal BLE devient plus fort et le cercle vert affiché sur son téléphone s’agrandit. «Lorsque les utilisateurs sont proches de leurs appareils, ils peuvent appuyer sur l’icône« Anneau »pour que leur Galaxy SmartTag émette un son qui leur permet de localiser facilement leur objet perdu, même s’il n’est pas immédiatement visible, comme sous un canapé ou un siège, »A expliqué Jimo Park.

Lorsque votre objet est plus éloigné, Galaxy SmartTag comprend une fonction de «recherche hors ligne». Il s’appuie sur d’autres appareils Galaxy à proximité, tels que les smartphones et les tablettes, pour permettre aux utilisateurs de localiser facilement leurs articles. De plus, la recherche hors ligne fonctionne même lorsque les appareils d’assistance ne sont pas connectés à Bluetooth. Si un utilisateur Galaxy avec le mode de recherche hors ligne passe à proximité du Galaxy SmartTag, le signal BLE est automatiquement détecté et les informations de localisation sont envoyées au serveur SmartThings, qui envoie ensuite les informations au smartphone de l’utilisateur SmartTag. Essentiellement, le dispositif d’assistance récupère le «message SOS» du Galaxy SmartTag et le transmet en toute sécurité à l’utilisateur.

Galaxy SmartTag dispose également de fonctionnalités de sécurité solides avec sa technologie propriétaire, «Private ID». La fonction d’identification privée cryptée est conçue pour protéger l’appareil de l’utilisateur en changeant de manière aléatoire l’ID de l’appareil toutes les 15 minutes pour éviter que le signal BLE ne soit mal utilisé.

En plus de cela, Galaxy SmartTag + est disponible à partir d’aujourd’hui,4 qui utilise la technologie UWB pour fournir des capacités de localisation encore plus précises. Les utilisateurs peuvent localiser leurs éléments manquants en temps réel grâce à la superposition de réalité augmentée (RA) et même recevoir des informations de localisation précises au centimètre près.

«J’espère que Galaxy SmartTag et SmartTag + aideront les utilisateurs à retrouver les objets perdus et leur donneront la tranquillité d’esprit que leurs biens les plus précieux ont une couche de protection supplémentaire», a déclaré Ryu. «À l’avenir, nous sommes ravis de continuer à améliorer l’expérience de recherche de nos utilisateurs – nous nous attendons à ce qu’il devienne un appareil incontournable dont les utilisateurs ne peuvent se passer.»

1 « La courbe d’oubli d’Ebbinghaus » par Hermann Ebbinghaus, comprend les résultats d’une étude sur la mémoire et la rétention

2 Disponible dans l’application SmartThings

3 La portée Bluetooth est jusqu’à 120 m sans obstruction. Nécessite une configuration initiale sur un smartphone Samsung Galaxy fonctionnant sous Android 8.0 ou supérieur et une RAM de 2,0 Go ou plus et activer le suivi de l’emplacement via le service SmartThings Find de l’application SmartThings

4 La disponibilité peut varier selon le marché.