[Interview] La scientifique du sommeil, la Dre Vanessa Hill, explique comment la technologie peut aider les utilisateurs à optimiser leur sommeil – Samsung Global Newsroom

Avec un tiers de notre vie passé à dormir, on peut affirmer sans se tromper que le sommeil est crucial pour une vie saine. Se réveiller après une mauvaise nuit de repos peut vous faire perdre du temps, affectant à long terme votre concentration, votre humeur et votre santé physique. Alors que de plus en plus de personnes cherchent à établir des horaires de sommeil sains, la technologie joue un rôle de plus en plus important en aidant les individus à comprendre et à affiner leurs habitudes de sommeil.

Pour en savoir plus sur l’importance du sommeil, Samsung Newsroom s’est entretenu avec un spécialiste du sommeil comportemental ainsi qu’avec le Dr Vanessa Hill, membre du Samsung Wellness Council, et a discuté de la manière dont la technologie, telle que la série Galaxy Watch, peut contribuer à améliorer la qualité du sommeil.

Q. Veuillez vous présenter ainsi que les recherches que vous avez effectuées en tant que scientifique du sommeil.

Je suis passionné par le sommeil et je souhaite que les gens se sentent mieux dans leur santé.

Mes recherches portent sur la période précédant le sommeil, les routines du soir et les habitudes de sommeil saines pour favoriser un sommeil réparateur. Je m’intéresse particulièrement à la relation entre le sommeil et la technologie ainsi qu’aux stratégies visant à réduire l’exposition à la lumière bleue avant de se coucher.

Outre mes recherches, j’ai créé « Sleeping With Friends » – une émission de télé-réalité sur YouTube Originals sur l’amélioration de la qualité du sommeil. De plus, je suis ambassadrice de l’Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS) pour les femmes dans les STEM.

Q. Pourquoi le sommeil est-il important ? Comment influence-t-il la santé globale des individus ?

Le sommeil est un facteur énorme qui affecte notre santé et notre bien-être, et c’est un facteur que nous pouvons contrôler. La durée et la qualité du sommeil affectent tout, depuis notre humeur quotidienne, notre productivité et notre mémoire jusqu’à la récupération musculaire après l’entraînement.

Un bon sommeil est crucial pour notre santé holistique et est étroitement lié à d’autres facteurs comme l’activité physique. Trouver un équilibre sain entre ces différents facteurs – l’exercice et le sommeil, par exemple – est nécessaire à notre santé physique et mentale globale.

Q. Comment les habitudes diurnes et nocturnes affectent-elles le sommeil ? Quelles sont les mesures mesurées lors de l’analyse de la qualité du sommeil ?

Les comportements qui éveillent le cerveau avant le coucher – utiliser votre téléphone pour parcourir les réseaux sociaux ou travailler – peuvent allonger le temps nécessaire pour s’endormir et contribuer à davantage de réveils nocturnes. De plus, développer des habitudes diurnes saines telles que l’activité physique ou la méditation peut conduire à un sommeil plus réparateur et à moins de perturbations du sommeil.

Les indicateurs clés que nous mesurons sont la latence du sommeil, sa qualité, sa durée, les réveils nocturnes et la fatigue diurne. Ensemble, ces mesures sont généralement comptabilisées et utilisées pour communiquer la qualité globale du sommeil.

Q. Comment les gens peuvent-ils améliorer la qualité de leur sommeil ?

Les gens peuvent améliorer la qualité de leur sommeil en intégrant des habitudes de gestion du stress et en bougeant leur corps. Des niveaux de stress élevés peuvent perturber le sommeil : incorporer la méditation, tenir un journal ou écouter de la musique tout au long de la journée ou le soir peut aider à réduire le stress. Une autre habitude qui peut améliorer la qualité du sommeil est de sortir et de bouger. En marchant dehors le matin, vous pourrez profiter des bienfaits de l’activité physique et de l’impact de la lumière naturelle sur la régulation de votre rythme circadien.

Q. Comment les appareils portables, tels que la série Galaxy Watch6 de Samsung, aident-ils les utilisateurs à mesurer et à améliorer la qualité de leur sommeil ?

Les appareils portables ont le potentiel de révolutionner et de personnaliser la santé, mais le suivi du sommeil ne suffit pas à lui seul à changer nos habitudes. La recherche montre que les gens comprennent que le sommeil est important, mais qu’ils ont du mal à l’améliorer, en partie à cause de leur comportement habituel. La technologie peut nous aider à rompre avec ces habitudes ou à les remplacer par de meilleures.

Les facteurs de score de sommeil et le coaching du sommeil personnalisé sur la série Galaxy Watch6 changent la donne. En suivant certaines habitudes, les gens peuvent mieux comprendre l’impact de leurs actions quotidiennes sur la qualité de leur sommeil.

Q. Quelles futures améliorations liées au sommeil aimeriez-vous voir sur les appareils portables ?

À l’avenir, j’aimerais avoir des informations plus approfondies sur la relation entre l’activité physique et la qualité du sommeil dans l’application Samsung Health. Ces informations pourraient aider les personnes qui manquent de temps à adapter leur emploi du temps à une routine d’entraînement sans avoir d’impact négatif sur leur sommeil.

Une autre amélioration future liée au sommeil consisterait en des informations significatives sur le chronotype – votre préférence biologique pour le moment du sommeil. Grâce à une analyse approfondie des chronotypes, les utilisateurs peuvent prédire quand ils auront une énergie optimale au cours de la journée.

Q. Y a-t-il un message ou un conseil que vous souhaiteriez transmettre en tant que chercheur sur le sommeil ?

Nous avons tous nos propres routines et habitudes au coucher. Il est important de s’en souvenir lorsque vous ajustez votre style de vie et vos préférences. Pour améliorer la qualité du sommeil, fixez une heure de coucher et essayez de la respecter autant que possible. L’utilisation du mode veille sur votre montre et votre téléphone pour désactiver les notifications et assombrir les écrans peut contribuer à créer un environnement de sommeil parfait, en éliminant les distractions et les interruptions supplémentaires.