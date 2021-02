Interview FKA Twigs: Comment puis-je regarder?

FKA Twigs s’exprimera lors de sa première interview télévisée le 18 février 2021.

Le chanteur a déposé une plainte contre l’ancien petit ami Shia LaBeouf en décembre, l’accusant de violence sexuelle, d’agression et infliger une détresse émotionnelle. Il nie les allégations.

Qu’a dit FKA Twigs sur le comportement de LaBeouf?

Brindilles FKA détaille une série d’accusations inquiétantes dans son entretien avec Gayle King.

« Il commençait souvent à se disputer avec moi au milieu de la nuit, à m’accuser de faire toutes sortes de choses, en prévoyant de le laisser dans ma tête, » elle a dit au roi.

« Il me réveillait, me disait que j’étais dégoûtant, que j’étais vil. »

Elle a ajouté: « Mais c’est la chose – mais je douterais vraiment de moi.

«Tu sais, surtout quand je me réveillais et qu’il me disait: ‘Tu étais allongé là avec les yeux ouverts, tu prévoyais de me quitter.’ Et je me disais: ‘Je dormais littéralement.’ «

Elle a dit à King que LaBeouf «voudrait seulement que je dorme nu parce qu’il a dit que si je ne le faisais pas, je me gardais de lui».

Le chanteur a dit Elle dans une interview publiée le 17 février, « c’est un miracle que je sois sorti vivant ».

Elle a dit que la «chance» était la raison pour laquelle elle avait survécu à leur relation.

«Je souhaite honnêtement pouvoir dire que j’ai trouvé de la force et j’ai vu cette lumière», a-t-elle déclaré à Elle.

La chanteuse a déclaré qu’elle s’exprimait pour aider d’autres femmes dans des relations abusives.

«C’est très subtil», a-t-elle dit à King.

« C’est le problème, vous savez, de la violence domestique, de la violence domestique, c’est un véritable processus graduel par étapes pour amener quelqu’un à un endroit où il se perd tellement qu’il accepte ou estime qu’il mérite d’être traité de cette façon. »

Les avocats de LaBeouf ont déclaré que l’acteur « nie, de manière générale et spécifique, chacune des allégations » dans son procès, selon CBS.

Comment regarder l’interview?

L’interview de Gayle King avec FKA Twigs sera diffusée sur CBS This Morning le 18 février.

L’émission est diffusée de 7 h à 9 h.