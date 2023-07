[Interview] Explorez les archives riches et étendues de V&A via Samsung Art Store – Samsung Global Newsroom

À l’ère de l’art numérique, Samsung Art Store et le V&A (Victoria and Albert Museum, Londres) travaillent à créer un lien harmonieux entre technologie et créativité. Ensemble, ils ont exploité la puissance de l’Art Store pour mettre les extraordinaires collections du V&A à la disposition des amateurs d’art du monde entier.

Samsung Newsroom s’est entretenu avec Marta Di Gioia, membre de l’équipe de recherche du département des licences de marque, pour discuter des informations sur ce partenariat visionnaire.

Élargir et mettre en valeur les collections du musée

Pouvez-vous nous parler de votre rôle au V&A ?

En tant que membre de l’équipe de recherche du département Brand Licensing, il est de ma responsabilité de faire la lumière sur les collections du musée. Je réponds aux besoins de recherche spécifiques des titulaires de licence tout en conservant l’esthétique distinctive de la marque V&A, en capturant l’essence du récit unique de l’institution et la créativité affichée dans ses collections.

Collaborer pour améliorer l’accès à l’art et inspirer la créativité

Comment le partenariat entre le V&A et l’Art Store a-t-il évolué depuis sa création ?

Depuis 2018, cette collaboration a largement élargi l’accès à l’art, captivant les amateurs d’art et révolutionné la façon dont les clients voient les collections du V&A. Ensemble, le V&A et Samsung ont dévoilé plus de contenu et d’œuvres d’art — couvrant des siècles, des continents et des mouvements artistiques afin que les clients puissent en profiter dans le confort de leur foyer.

Comment choisissez-vous les pièces appropriées de la vaste collection du V&A pour The Frame ?

L’équipe V&A Brand Licensing explore les magnifiques archives du musée pour des images saisissantes et diverses sélections d’actifs qui résonnent auprès du public de l’Art Store. Certaines œuvres d’art et de design sont tout simplement des favoris éternels. D’autres sont choisis pour que les spectateurs puissent explorer l’arrière-plan de chaque pièce, déterrer des récits et des intrigues sur les intentions de l’artiste.

Pouvez-vous nous parler de la curation « V&A : Ocean Treasures » pour The Frame ?

« V&A: Ocean Treasures », lancé en juillet pour célébrer l’été, est une sélection éclectique d’art mettant en vedette les thèmes de la flore et de la faune marines, des paysages marins romantiques et des vacances glamour. Les images de cette collection couvrent la photographie, les illustrations, les aquarelles et les peintures à l’huile, incarnant le style artistique et les techniques des différents siècles au cours desquels elles ont été créées.

Comment le programme de licences du V&A s’appuie-t-il sur la mission du musée de rendre l’art accessible à tous et d’inspirer la créativité ?

Le programme de licence primé du V&A a débuté il y a plus de 25 ans et compte actuellement plus de 95 licenciés dans le monde. Alors que nous éclairons nos collections en fournissant des recherches sur mesure, en soutenant les processus de conception et en mettant en lumière l’histoire fascinante derrière chaque œuvre d’art, nous nous efforçons de rendre les collections célèbres du musée plus accessibles à un public nouveau et plus large.

Parmi plus de 20 œuvres d’art sélectionnées pour l’Art Store, quelles sont les trois pièces les plus impressionnantes sur The Frame ?

« Tiffany 3 » de Nigel Quiney, « London by Gaslight » de Paul Martin et le collage victorien de spécimens d’algues sont quelques-unes des pièces les plus impressionnantes du portefeuille de l’Art Store du V&A, car elles capturent parfaitement l’étendue des collections du musée.

« Tiffany 3 » est un modèle de papier d’emballage de 1968 du designer anglais Nigel Quiney (né en 1939). Les motifs psychédéliques de Quiney incarnent le Pop Art vibrant de l’époque du Swinging London à travers son utilisation du psychédélisme, ainsi que des influences Art Nouveau et Art Déco.

« London by Gaslight » est une photographie monotone de Paul Martin montrant Piccadilly Circus la nuit en 1896. Cette image fait partie de l’extraordinaire collection de la Royal Photographic Society — un élément important de la collection de photographies de classe mondiale du V&A, en partie présentée dans le centre de photographie récemment agrandi du musée.

« Seaweed Specimens », un collage de pages d’un album victorien, est présenté dans la collection « V&A: Ocean Treasures » de juillet. L’album est particulièrement intéressant car il comprend 30 feuilles d’algues pressées bien conservées avec chaque spécimen nommé, reflétant l’intérêt pour la botanique amateur qui s’est développé au XIXe siècle et nous donnant une vision des loisirs et passe-temps domestiques de l’époque.

Préserver l’art du passé tout en ouvrant la voie à l’art du futur

Selon vous, quel impact les récentes avancées technologiques ont-elles eu sur le monde de l’art ?

Les avancées technologiques récentes ont fait tomber les barrières géographiques, permettant aux musées et aux galeries de présenter numériquement leurs collections à un public mondial, tandis que la réalité virtuelle et la réalité augmentée ont révolutionné les espaces d’exposition traditionnels. Ce brouillage des domaines physique et numérique a enrichi l’engagement du spectateur, rendant l’art plus accessible et engageant pour tous.

Quelle place occupe l’art numérique et le design dans les collections permanentes du V&A ?

Avec une vision avant-gardiste, les musées sont à la tête d’initiatives innovantes pour captiver et immerger les visiteurs dans le domaine de l’art numérique comme jamais auparavant. Le V&A reconnaît l’impact profond de l’art et du design numériques sur la culture contemporaine et cherche à mettre en valeur et à célébrer leur importance au sein de sa collection diversifiée.

Le pouvoir de transformation de la technologie peut façonner l’expression artistique contemporaine, favoriser le dialogue et inspirer les visiteurs à explorer les intersections de l’art, du design et de l’innovation numérique.

Images © Victoria and Albert Museum, Londres