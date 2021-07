[Interview] Explorer les possibilités infinies des téléviseurs lifestyle – Samsung Global Newsroom

Les caractéristiques des téléviseurs continuent d’évoluer en fonction des dernières tendances et modes de vie. Dans ce contexte, le rôle de la télévision s’est élargi. Alors qu’il n’était auparavant qu’un simple dispositif de divertissement, le téléviseur est maintenant devenu un élément central des projets de design d’intérieur des utilisateurs.

Pour suivre les tendances émergentes, Samsung Electronics a continué à sortir des sentiers battus en explorant de nouvelles possibilités pour les téléviseurs. Depuis 2015, la société ne cesse de repousser les limites pour développer de nouveaux looks et fonctionnalités sur ses téléviseurs et s’assurer que les consommateurs peuvent adapter leur téléviseur à leur style de vie. Alors, comment Samsung a-t-il conçu sa gamme de téléviseurs lifestyle et quel type d’expérience client vise-t-il à offrir ? Pour le savoir, Samsung Newsroom a rencontré les planificateurs de produits TV lifestyle de l’entreprise, qui ont contribué à des solutions allant de The Serif à The Terrace.

Téléviseurs lifestyle : devenir plus qu’un simple accessoire du salon

Une image vive et un sentiment d’immersion sont deux éléments fondamentaux qu’un téléviseur doit fournir, avec un produit bien conçu capable de fournir les deux. De nos jours, les modes de vie changent et le visionnage a quitté le salon, les gens préférant consommer leur contenu dans la pièce dans laquelle ils se trouvent à ce moment-là.

« Notre objectif était de permettre aux consommateurs d’avoir une gamme d’écrans différents pour les différents espaces de leur maison », a déclaré le chef du groupe Kang-il Chung. « Cela leur permettrait de profiter du contenu qu’ils souhaitent, où qu’ils soient, sur la base de la philosophie « Screens Everywhere » de Samsung. » Le travail de Chung consiste à analyser les tendances technologiques et les modèles d’utilisation, ce qui lui a permis de commencer à déterminer les nouvelles fonctionnalités que les utilisateurs attendent de leur téléviseur.

« Afin d’établir des concepts pour de nouveaux produits et fonctions TV, nous examinons des éléments tels que l’utilisation des téléviseurs, les tendances de la décoration intérieure et les préférences culturelles et de style de vie globales de nos utilisateurs », a expliqué le planificateur de produits Kyuseong Lee. Au cours de la phase de planification, les planificateurs de produits se concentrent sur la connexion de l’expérience utilisateur souhaitée à l’essence du produit. En faisant cela, l’équipe cherche à permettre à l’utilisateur de mieux comprendre à la fois l’histoire du produit et l’expérience distincte qu’il offre. Lee a ajouté : « Plutôt que de simplement ajouter de nombreuses fonctions différentes, nous travaillons à définir clairement le concept principal du produit, puis à le rendre différent. De cette façon, nous cherchons à réaliser tous les aspects de l’expérience de base à la perfection.

The Serif et The Frame : apporter une décoration élégante à vos autres pièces

Depuis l’époque de son invention, la télévision est considérée comme un incontournable du salon. Mais maintenant, avec un nombre croissant d’utilisateurs qui installent également des téléviseurs dans des pièces comme leurs chambres et leurs bureaux, cela est en train de changer. Conformément à cette tendance, Samsung a étendu ce qu’il considère comme « l’espace TV » du salon à une gamme d’autres pièces. Parallèlement à cela, la société a commencé à développer des téléviseurs qui non seulement conviennent à l’esthétique intérieure de ces autres pièces, mais incluent des fonctionnalités qui correspondent aux besoins et aux modes de vie des personnes utilisant les pièces.

En septembre 2015, Samsung a présenté son premier téléviseur lifestyle, The Serif, conçu pour contribuer aux projets de design d’intérieur des utilisateurs. Le design emblématique en forme de I du Serif a été créé par les frères Bouroullec de renommée internationale et constitue un choix idéal pour ceux qui recherchent un téléviseur esthétique qui s’intègre bien dans n’importe quel espace. « Nous avons recherché un design significatif qui mettait l’accent sur les personnes et l’espace, et avons essayé de nous éloigner du « look TV » habituel », a déclaré Chung. « Beaucoup de consommateurs affirment que The Serif ressemble plus à un produit de style de vie qu’à un téléviseur. »

Les efforts continus de l’équipe de planification des produits pour développer de nouveaux modèles qui s’intègrent bien à leurs environnements environnants ont également contribué au développement de The Frame. Ressemblant à un cadre photo moderne, ce téléviseur peut être adapté à n’importe quel style de décoration intérieure et dispose d’un « mode artistique » qui permet aux téléspectateurs de profiter de chefs-d’œuvre artistiques dans le confort de leur foyer. Les capteurs du téléviseur sont également capables de détecter automatiquement l’intensité de l’éclairage et le mouvement. « Samsung collabore avec des conservateurs de renommée mondiale, des galeries d’art de renom, des musées et des artistes pour proposer une large collection d’art via l’Art Store », a expliqué Sunwoo Kim. « Nous continuerons à travailler dur pour nous assurer que nous sommes en mesure d’afficher une gamme de plus en plus large de superbes œuvres d’art dans une résolution époustouflante. »

Sortir des sentiers battus : le Sero pour la génération Y

Et la philosophie de développement « penser hors des sentiers battus » de Samsung va au-delà des considérations d’espace et s’étend à la forme. Alors qu’un téléviseur typique a un écran horizontal au format 16:9, l’utilisation croissante d’appareils mobiles par les téléspectateurs modernes signifie que regarder du contenu sur des écrans verticaux devient de plus en plus courant. La tendance de la génération du millénaire à regarder des choses sur leurs smartphones, en particulier, a contribué à la proéminence accrue du contenu affiché verticalement. Ainsi, The Sero a été développé pour répondre à la question « Et si nous pouvions faire pivoter l’écran du téléviseur afin qu’il corresponde mieux aux modes de vie des utilisateurs du millénaire ? »

Le Sero est le résultat de cette idée audacieuse. « Développer le Sero avec un écran rotatif a été un voyage long et difficile, car c’était comme si nous explorions un territoire inexploré », ont déclaré les planificateurs de produits. L’équipe a dû prendre en compte un large éventail de facteurs, tels que la rotation manuelle ou automatique de l’écran par l’utilisateur. Le projet a réuni de nombreuses équipes différentes dans le but de créer une toute nouvelle expérience de consommation, leurs efforts ayant finalement abouti à « The Sero ». « Nous assistons à une consommation croissante de contenu vertical et court sur les sites de réseaux sociaux », a fait remarquer Chung. « Et The Sero permet aux téléspectateurs d’utiliser la mise en miroir d’écran pour regarder ce contenu dans un format immersif plein écran. »

Extension à d’autres espaces : la première et la terrasse

Au fil du temps, l’objectif des téléviseurs Lifestyle de Samsung s’est à nouveau déplacé. En raison de la pandémie, de nombreuses personnes préfèrent regarder des films à la maison plutôt que d’aller au cinéma ces jours-ci. Le Premiere est spécialement conçu pour ceux qui souhaitent créer un environnement semblable à celui d’un théâtre dans leur maison. Ce modèle facile à installer est doté d’un grand écran de type cinéma avec une qualité d’image très nette. « Avec The Premiere, vous pouvez profiter de votre contenu préféré sur un écran ultra-large dans le confort de votre maison », a expliqué Kim. « Avec une finition en tissu de qualité supérieure, The Premiere constitue également un excellent complément à votre décoration intérieure. »

Dans le climat actuel, de plus en plus de personnes utilisent également des espaces extérieurs privés tels que des balcons. Conformément à ces changements de mode de vie des consommateurs, Samsung a présenté son premier modèle de téléviseur extérieur, The Terrace. Avec une résistance supérieure à l’eau et à la poussière, The Terrace offre une expérience visuelle exceptionnelle, indépendamment de la pluie, de la chaleur ou d’autres événements météorologiques défavorables. Lee a déclaré: «À l’avenir, le marché de la télévision en plein air devrait connaître une croissance exponentielle. La terrasse offre une expérience de visionnement extérieure optimale, offrant des images exceptionnellement vives et détaillées à la fois à la lumière du soleil et à l’ombre.

Alors que nos téléviseurs deviennent des éléments de plus en plus importants de nos vies, certains soutiennent que l’évolution du produit touche à sa fin. Mais Chung pense différemment, affirmant qu’« il existe encore une gamme infinie de possibilités pour ce que nos téléviseurs pourraient devenir à l’avenir. » Il a exprimé l’espoir que lui-même et son équipe seront en mesure de continuer à introduire de nouveaux modèles de télévision de style de vie variés pour continuer à offrir de nouvelles expériences aux consommateurs.

Les planificateurs de produits TV de style de vie de Samsung pensent que les téléviseurs doivent continuer à évoluer afin de suivre les modes de vie en constante évolution. « Nous voulons développer des téléviseurs que les gens veulent posséder et qu’ils voudront montrer », a souligné Kim. « Notre rêve est de construire un « univers lifestyle » où chaque espace est équipé d’un téléviseur lifestyle adapté à la fonction de l’espace.