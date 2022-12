Interview exclusive ‘The Masked Singer’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RENARD

Le chanteur masqué fermé le chapitre de la saison 8 avec une famille épique. Les Lambs ont affronté Harp pour le trophée Golden Mask. Les Lambs ont fini deuxième de la saison 8 et ont été révélés comme le groupe pop des années 90 Wilson Phillips. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Carnie et Wendy Wilson sur leur expérience en tant qu’Agneaux.

“Il y a beaucoup d’opportunités télévisuelles et d’opportunités différentes pour les artistes. Je pense que tout l’élément de surprise avec lui est si attrayant. C’est tellement amusant. C’est tellement unique que c’est un peu comme si nous ne le faisions pas, j’avais l’impression que nous le regretterions », a déclaré Carnie. « Et avouons-le, c’est une merveilleuse façon de se faire connaître, surtout avec un groupe comme le nôtre, où nous sommes présents depuis plus de trois décennies. C’est assez flatteur d’avoir un réseau majeur, une émission de télévision très populaire, qui veut vous entendre chanter à nouveau.

Elle a poursuivi: «Nous n’avons jamais rien fait de tel auparavant, n’est-ce pas? C’est quelque chose que vous ne feriez pas normalement dans votre vie et vous sortez de votre zone de confort quand vous faites quelque chose comme ça. C’est bien de se challenger. Je pense que nous voulions tous assumer cela jusqu’à ce que nous entrions dans le costume. Nous sommes sortis le premier jour et Wendy et moi avons dit : « Nous voulons sortir ! Nous ne pouvons pas le faire. C’était tellement dur. C’était comme des journées de 12 heures et un jour de repos entre les deux, une demi-journée. C’était si dur. C’était exténuant, mais au final, ça en valait la peine. »

Carnie a révélé qu’on lui avait “proposé plusieurs fois” de participer à l’émission en tant qu’interprète solo, mais qu’elle “ne se sentait tout simplement pas bien de le faire par moi-même”. Je pense que j’avais juste trop peur, pour être honnête avec vous. J’ai le trac, croyez-le ou non, surtout quand il s’agit de chanter. Je ne me sens pas en sécurité, et ce ne sont que mes propres démons.

Même si les chanteurs de “Hold On” ne sont pas repartis avec le trophée Golden Mask, a déclaré Wendy HollywoodLa Vie qu’ils « étaient juste honorés d’être dans cette position à la fin. Nous ne savions pas qui était Harp [Glee alum Amber Riley]mais nous savions qu’elle avait une belle voix et que nous étions face à quelqu’un de vraiment, vraiment puissant.

Le groupe a récemment sorti une reprise du Styles Harry écoutez “Boyfriends”. Wendy a dit qu’ils ne pouvaient pas “penser à une chanson plus parfaite que cette chanson à chanter pour nous”. Elle a également souligné que Wilson Phillips n’avait pas “fait de musique originale depuis très longtemps”, mais que la série leur avait fait “penser qu’il serait peut-être temps de le faire”. Carnie a ajouté: “Cela pourrait être le catalyseur.”