Interview exclusive – Hollywood Life

Aquarium à requins étoile Jean Daymond a été révélé comme la diseuse de bonne aventure lors de la soirée thématique télévisée sur Le chanteur masqué. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Daymond de la raison pour laquelle il a décidé de faire Le chanteur masqué sa dernière tentative.

“Je pense qu’après deux ans d’enfermement et beaucoup de choses qui se passent dans le monde, je pense que c’est juste amusant en général”, a déclaré Daymond. «De plus, en tant qu’entrepreneur, il s’agit toujours de sortir de votre zone de confort, de vraiment vous tester, de vous mettre en avant et d’être vulnérable. Beaucoup de gens pensent que la mentalité des entrepreneurs est d’être cette personne dure qui, tout comme un taureau qui court partout alors que c’est exactement le contraire. Il s’agit d’être vulnérable, d’échouer, d’essayer et de se mettre en valeur.

Daymond a pleinement admis qu’il n’aime pas “particulièrement” sa voix. “Je ne regarde même pas ma propre émission parce que je déteste ma voix. Avec la performance, j’ai généralement été un peu un orateur public, donc je sais comment travailler les scènes, mais j’ai littéralement parlé à Melissa ici, et j’arrêterais probablement environ six fois sans que les producteurs le sachent parce que je m’asseyais là et chantais une note et être comme tout bon, et ils diraient: “D’accord, tout va bien.” Et puis je téléphonais à Melissa et lui disais : ‘D’accord, je ne fais plus ça. Je suis nul. Je n’aime pas particulièrement ma voix.

Daymond a joué Les Jefferson chanson thème quand il a fait son Chanteur masqué début. “C’est très, très personnel pour moi. En tant qu’Afro-américain, je n’ai jamais vu d’entrepreneurs qui ont eu autant de succès à la télévision », a noté Daymond. “George voyait pour la première fois un entrepreneur vraiment prospère qui avait tous les attributs que j’ai. Vraiment petit, courageux, vient de New York, a déménagé dans l’Upper East Side… Je veux dire, il est ma vie. Après avoir chanté la chanson, j’ai peut-être essayé de m’inspirer de George Jefferson. Il était à la fois honnête sur ce qu’il pensait et très passionné par ce qu’il faisait.

L’homme d’affaires a dû affronter la harpe dans un Battle Royale et exécuter le Full house chanson du thème. Daymond a été « choqué » d’avoir atteint ce tour. “J’avais peu d’attentes quant à ma place”, a-t-il admis.

Alors qu’il était “heureux” de faire la Battle Royale, Daymond savait que c’était fini quand il a entendu la version de Harp de la chanson thème. Il a déliré que la harpe ressemblait à «un ange descendu du ciel. Si j’avais gagné, j’aurais quand même enlevé le masque. Je ne suis pas digne.”

Après que Daymond soit devenu le premier Aquarium à requins candidat à faire Le chanteur masqué, le fondateur de FUBU a pesé sur lequel de ses camarades de casting devrait faire le prochain spectacle. “Dans les pauses de Aquarium à requins nous chantons », a révélé Daymond. “Kévin [O’Leary] est doué pour jouer de la guitare et il chante. robert [Herjavek] est tellement animé. Vous ne pouvez pas le faire taire. Marquer [Cuban] est grand. Barbare [Corcoran] est correct. Je ne sais pas. C’est difficile. Je pense savoir à quel point c’est génial Le chanteur masqué les gens sont, vous ne saurez jamais. Peut-être qu’ils nous ont tous les six en compétition les uns contre les autres. Je n’ai aucune idée.”

En plus de Aquarium à requins et son entrepreneuriat continu, Daymond a un nouveau livre pour enfants intitulé Little Daymond apprend à gagner sortira en 2023. «Nous sommes à un point où nos familles doivent avoir un peu plus de compréhension sur le fonctionnement de la finance, alors pourquoi ne pas apprendre ensemble pour que nos enfants soient mieux lotis et mieux équipés pour réussir, qu’ils travaillent dans une entreprise ou propriétaire de sa propre entreprise? Dans ce nouveau chapitre de ma vie où j’ai une petite fille de six ans, et je veux lui donner certaines des choses qui m’ont aidé à devenir qui je suis d’une manière très amusante et ludique », a déclaré Daymond. HollywoodLa Vie. “C’est une façon pour moi de lire à ma petite fille et j’espère que tout le monde lira à leur petit garçon et petite fille et ils passent un bon moment. Je suis excité à ce sujet. J’adore enseigner l’entrepreneuriat aux adultes et des choses comme ça, mais il n’y a rien de plus gratifiant que de voir les yeux de beaux petits enfants s’illuminer quand on leur lit une belle histoire, et ils ne se rendent même pas compte qu’ils apprennent en même temps.