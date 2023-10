Crédit d’image : Tammie/AFF-USA/Shutterstock

Chrissy Metz et Bradley Collins le partenariat de travail ne mène nulle part. La chanteuse et auteure a récemment révélé qu’elle et Bradley avaient rompu après plus de trois ans de vie commune. Chrissy a parlé exclusivement avec HollywoodVie à propos de la navigation dans ce chapitre de sa vie après la rupture.

« Ce qui est beau, c’est que nous sommes amis et que nous travaillons toujours ensemble », a déclaré l’homme de 43 ans. «Je pense que quand on aime quelqu’un, on n’arrête pas d’aimer. Vous pourriez les aimer à un titre différent et d’une manière différente. Nous nous aimons tellement que nous nous disons, oh, nous allons continuer à être amis. Cela semble très mature, et je suis juste reconnaissant parce que les gens ont vécu des ruptures terribles et c’est tumultueux, et je n’ai jamais voulu que ça se passe comme ça.

Elle a poursuivi: « Je pense qu’il est très important non seulement de parler de l’importance de parler de ce dont vous avez besoin dans une relation – les deux parties – mais aussi de savoir que c’est ce que vous êtes censé faire. C’est genre, nécessaire. C’est doux-amer parce que je l’aime. Ce n’était pas comme si aucun de nous n’était de terribles humains.

Chrissy et Bradley ont co-écrit leur livre pour enfants Quand je parle à Dieu, je parle de toi. Leur dernier projet de co-écriture est l’album pour enfants Prié pour ce jour. Ils travaillent actuellement ensemble sur leur deuxième livre pour enfants.

« C’est juste un témoignage de notre connexion, et c’est ce qui est vraiment important », a expliqué Chrissy. « J’ai eu tellement d’amis qui ont grandi là où leurs parents sont divorcés, mais ils passent les vacances ensemble ou amènent leur nouveau conjoint. Les gens peuvent coexister.

Le 6 octobre, Chrissy et Bradley ont publié une déclaration commune concernant leur séparation. « Après trois ans et demi de vie commune, nous avons décidé de mettre fin à notre relation amoureuse à l’amiable. Même si nous continuons à nous aimer beaucoup, nous pensons que c’est la meilleure voie pour nous deux. Nous avons encore des livres à écrire, des chansons à chanter et une amitié particulière qui nous gardera dans la vie de l’autre pour toujours », a déclaré l’ancien couple.

Le C’est nous une ancienne a révélé dans notre interview exclusive qu’elle et Bradley n’avaient pas initialement prévu de créer un album pour enfants lié à leur livre pour enfants. Cependant, ils se sont vite sentis inspirés pour commencer à écrire des chansons. « J’avais l’impression que c’était bien plus grand que nous, et je pense que c’est vraiment ce qu’est le bel art », a noté Chrissy.