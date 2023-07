Interview exclusive – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HGTV

Barbie prend le relais ! Avec la sortie de Barbie Juste au coin de la rue, HGTV se plonge dans tout ce qui concerne Barbie avec la série de compétitions Défi Maison de rêve Barbie. Juge Tiffany Brooks parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie d’assister à la rénovation d’une maison du sud de la Californie dans la belle, audacieuse et grandeur nature oasis de Barbie.

« L’une des principales choses que je recherchais en tant que juge lors de la rénovation était la façon dont ils interprétaient les maisons de rêve Barbie elles-mêmes dans leurs espaces », a déclaré Tiffany. « Je cherchais des clins d’œil dans les différentes maisons. Chaque équipe s’est vu attribuer une décennie différente, donc je cherchais une représentation des maisons de rêve Barbie dans le lieu Barbie qui est de cette époque pour être généralement utilisé et montré et présenté dans leurs espaces pour la maison. Chaque équipe l’a fait d’une manière tellement folle. Chaque espace est élégant et je ne peux pas penser à un espace dans lequel je ne vivrais pas réellement.

Tiffany a été très impressionnée par la technologie utilisée dans la maison de rêve de Barbie. « Les concepteurs ont été mis au défi de mettre en œuvre ce que nous appelons des fonctionnalités ‘toy-etic’ et beaucoup d’entre eux utilisent la technologie dont nous disposons aujourd’hui », a-t-elle noté. « Si vous appuyez sur un bouton dans la maison de rêve de Barbie, voici ce qui se passe. Il peut s’agir d’un ascenseur ou de quelque chose sur un tapis roulant, donc certaines des fonctionnalités techniques que nous avons vues dans la maison ou certaines des fonctionnalités de jouets que nous avons vues dans la maison sont certainement des choses que vous pouvez mettre en œuvre, en particulier l’activation vocale et le mouvement à bouton-poussoir de certains meubles et de certains objets dans les chambres elles-mêmes.”

L’architecte d’intérieur était ravi de voir l’ère des années 70 de Barbie mise en œuvre dans la maison. Tiffany a également souligné une tendance majeure en matière de design qu’elle voit à la suite de Barbie cette année. « Les gens utilisent la couleur », a déclaré Tiffany HollywoodLa Vie. « Je ne savais pas si c’était parce que nous sommes de nouveau en été et c’est là que nous voyons les blancs rafraîchissants mélangés aux roses, aux sarcelles et aux noirs. Mais je crois vraiment que c’est à cause de la Barbie-mania qui se passe en ce moment. Les entreprises l’adoptent et ajoutent ces touches de rose et ces bleus plus doux.

Tiffany est juge aux côtés Jonathan Adler et juges invités Nischelle Turner, Marsaï Martinet Christian Siriano. Ashley Graham est l’animateur de l’émission. “Til n’y avait aucun moyen que je refuse ça. C’était comme une opportunité unique et un rêve, surtout de travailler avec quelqu’un que j’admire comme guide de conception, Jonathan Adler », a-t-elle déclaré.

Plus d’actualités « Barbie »:

Barbie existe depuis des générations et continue d’avoir un impact à travers le monde. « Barbie ne cesse de se réinventer. Barbie est une pionnière. Elle n’est pas une tendance. C’est une pionnière », a déclaré Tiffany à propos de l’influence de Barbie. « Barbie est l’une des choses qui transcende le temps. Barbie est ce que nous sommes aujourd’hui. Barbie est la femme d’aujourd’hui. Défi Maison de rêve Barbie premières le 16 juillet à 20 h sur HGTV.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Film « Barbie » de Margot Robbie : la bande-annonce principale, la bande originale et d’autres mises à jour

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.