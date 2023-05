Interview exclusive – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RENARD

Le chanteur masqué Ara a été révélé comme Idole américaine alun David Archuleta. Après des performances exceptionnelles tout au long de la saison 9, David a été nommé finaliste de l’évêque Briggs Méduse. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec David de sa deuxième place.

« J’ai l’impression que c’était plutôt drôle parce que j’y étais déjà allé avant [on American Idol] », a déclaré David. « Souvent, les gens se disent : ‘Oh, tu es arrivé deuxième.’ Je suis comme, eh bien, pour moi, j’ai fait tout le chemin jusqu’à la finale et c’était bien inattendu, surtout avec les gens que nous avons sur notre scène. Nous avons eu le California Sushi Roll. J’étais juste comme si je n’aurais pas pu avancer plus loin qu’eux parce qu’ils sont l’un des plus grands artistes qui existent. Je voulais les voir jouer une fois de plus, et je pense que tout le monde l’a fait. Alors je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste m’assurer de faire un excellent travail et de donner le meilleur de moi-même pour que les gens passent encore un bon moment. C’est tout pour le plaisir de toute façon, donc je voulais passer un bon moment et avec moi en train de passer un bon moment, beaucoup de gens et le panel ont pensé que cela valait la peine d’être vu jusqu’à la finale. J’en suis vraiment content.

Le chanteur, arrivé en deuxième position David Cuisinier pendant Idole américaine saison 7, a admis qu’il avait un peu de déjà-vu sur Le chanteur masqué. « C’était fou, comme être conscient de la caméra, du studio, du public, de la mise en scène, sachant que vous allez être regardé par les téléspectateurs. C’était nostalgique à coup sûr », a-t-il déclaré.

David a révélé que le costume d’Ara l’avait aidé à sortir de l’ombre. « J’ai l’impression d’avoir eu tendance à éviter les choses plus fortes et plus lumineuses simplement parce que j’ai toujours été intimidé par l’attention que cela apporte. Même dans ma propre garde-robe, je porte souvent du noir, du blanc et du gris. Donc, étant l’ara, je n’ai pas ressenti la pression de ce que les gens penseront de moi portant toutes ces couleurs vives et si cela m’attirait trop l’attention. C’est essayer quelque chose de nouveau. Je peux le faire et pas nécessairement être moi-même. Je deviens aussi l’Ara. J’étais capable d’être un personnage et d’avoir ces couleurs et de briller et d’être simplement dynamique pour tout le monde qui regardait, sans cacher mes couleurs, c’était vraiment symbolique pour moi. J’ai vraiment apprécié cet aspect de l’ara.

Le chanteur de « Crush » a admis que Le chanteur masqué lui a montré qu’il n’y a rien de mal à « sortir de ma zone de confort. En tant qu’interprète, j’ai l’impression d’avoir appris à passer un bon moment sur scène, mais d’une certaine manière, je me suis toujours senti réservé. J’avais l’impression de m’amuser mais il fallait que je me contrôle car, au fond de ma tête, j’avais toujours l’impression qu’il y avait une partie de moi que je ne pouvais pas laisser s’exprimer parce que c’était mauvais. Même si ce n’est pas nécessairement un aspect performant de qui je suis, c’était une partie de moi que j’avais toujours l’impression de devoir mettre dans l’ombre, qui n’était que ma sexualité et qui m’attirait. Je devais toujours supprimer cela.

Il a poursuivi: «Être dans un masque et être l’ara était beaucoup plus dynamique. C’était un très bon défi pour moi de me dire, eh bien, et si je me penchais un peu plus là-dessus et que je n’hésitais pas à montrer mes couleurs? J’ai vraiment adoré cet aspect. »

David a un nouveau single intitulé « Up » qui sortira le 2 juin. religieusement en tant que saint des derniers jours », a expliqué David. « On m’a dit que ce n’était pas une partie que vous étiez censé accepter. Et si vous le faites, vous serez misérable. J’étais comme, je ne veux pas être misérable. Je n’avais pas réalisé que j’étais déjà misérable parce que je pensais que je devais me mépriser pour qui j’étais. Alors, quand j’ai appris qu’il était normal de m’aimer pour tout le monde, cela a complètement changé ce que je ressens pour moi-même et m’a donné un nouvel enthousiasme pour la vie que je ne pensais même pas qu’il était possible pour moi d’avoir.

Juste quelques jours après Le chanteur masqué finale de la saison 9, Idole américaine couronnera également un nouveau gagnant. David a révélé ses conseils aux 3 meilleurs candidats.

« Maintenant, c’est un peu comme la fin de la course. C’est donc le moment de donner toute votre énergie, tout ce que vous avez, et de ne rien retenir », a déclaré David. HollywoodLa Vie. « C’est le moment idéal pour tester ce que c’est que de ne rien retenir. Donnez tout et profitez-en. Vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes et vous le méritez. Je suis vraiment excité pour les gens qui regardent leurs clips. Je me suis inspiré en les laissant faire leur truc.

