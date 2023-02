Interview exclusive – Hollywood Life

Voir la galerie





Lorsque Les vraies femmes au foyer du New Jersey revient pour la saison 13 le 7 février, les fans pourront rencontrer un débutant prometteur Rachel Fouda. Le joueur de 31 ans a rejoint l’émission en tant qu’ami proche de Mélissa Gorga‘s, ce qui l’a mise dans une situation délicate avec Thérèse Giudice à cause du drame qui dure depuis des années entre les Gorgas et les Giudice. Ainsi, lorsque Rachel est apparue dans le dernier épisode de HollywoodLa Viec’est De vraies femmes au foyer podcast, Faites attention Puh-Lease !elle a donné des informations EXCLUSIVES sur sa friction “malheureuse” avec Teresa que les fans verront se dérouler lors de la nouvelle saison.

“Je ne sais pas si Teresa m’a donné une bonne chance parce que je suis amie avec Melisa”, nous a dit Rachel. “Je ne la blâme pas nécessairement, car je ne sais pas non plus si je m’accueillerais à bras ouverts”, a-t-elle ajouté. “Mais c’est malheureux parce que j’ai l’impression que j’aurais pu me connecter avec elle à un niveau plus profond.”

Rachel, qui partage trois enfants avec son mari Jean Fudaa expliqué qu’elle aurait pu se lier avec Teresa sur le fait que ses quatre filles ont à peu près le même âge que le fils adolescent de Rachel, Jaiden. Mais à cause de l’amitié étroite de Rachel avec Melissa, qui ne parle même plus à Teresa, cela n’allait jamais arriver.

“Elle ne me glaçait pas ou quelque chose comme ça”, a précisé Rachel à propos de Teresa, 50 ans. “J’ai juste l’impression que nous aurions certainement pu avoir plus de conversation et mieux nous connaître si j’avais été Jennifer Aydinest l’ami.

En ce qui concerne la RHONJ casting dans son ensemble, Rachel a confirmé que c’est un groupe “divisé” cette saison. Cela était évident l’année dernière à BravoCon qui a eu lieu après la fin du tournage de la saison. Il y avait deux panels distincts lors de l’événement de New York pour les dames de Jersey : un avec Teresa, Jennifer et Dolores Cataneet une autre avec Melissa, Marguerite Josephset Jackie Goldschneider.

« C’est divisé. Et ça craint », a déclaré Rachel, qui est l’une des trois débutantes de la saison 13, aux côtés de Danielle Cabral et Jennifer Fesler. « Nous n’étions pas comme ça. Ce n’était pas comme ça. Nous sommes castés et nous faisons ce spectacle ensemble et nous vivons ensemble des choses que d’autres personnes ne connaissent jamais dans la vie.

Rachel a également déclaré sur le podcast que la dynamique “polarisée” entre les acteurs s’est produite instantanément. «Je suis comme ce qui s’est passé ici les gars? Où est-ce que tout le monde est parti? C’est comme si nous étions ici et qu’ils étaient là-bas », a-t-elle déclaré. “Ça craint. C’est vraiment triste.”

Saison 13 de Les vraies femmes au foyer du New Jersey premières le mardi 7 février à 21 h HE sur Bravo.

