Interview exclusive d’Iqra Ismail : un entraîneur musulman somalien surmonte le racisme pour inspirer les femmes à jouer au football | Nouvelles du football

“Il est toujours difficile d’essayer de prouver que vous avez le droit d’être dans un espace particulier”, déclare Iqra Ismail Sports du ciel. “Mais j’en suis arrivé au point où j’ai arrêté de demander de l’espace à la table. J’ai juste créé ma propre table à la place.”

Ismail est une source d’inspiration. Née et élevée en Grande-Bretagne, elle a depuis été capitaine de l’équipe nationale somalienne et est devenue en 2019 la plus jeune personne à figurer en tête de la liste noire du football. Elle est coach, une musulmane portant le hijab qui fait beaucoup pour changer les perceptions – et les vies.

Représenter la Somalie a été un moment fort. “Ce fut une expérience formidable de mettre le haut. Rien ne vaut de jouer pour son pays et surtout de porter le brassard.” Mais, en tant que fan de Chelsea, travailler sur une campagne avec Didier Drogba plus tôt cette année s’est approché.

“Il est vraiment l’un des joueurs qui m’a motivé à grandir. Ils disent de ne pas rencontrer vos modèles, mais c’est une personne incroyable.”

Aujourd’hui, Ismail prête son temps et sa voix à une autre initiative.

Cet été, BOXPARK a lancé sa campagne #WomxnWhoPlay pour défendre les femmes dans le sport, en collaboration avec une douzaine de pionniers de l’industrie.

Ismail est l’un d’entre eux, espérant aider à répondre à la statistique alarmante selon laquelle plus d’un million de filles au Royaume-Uni perdent tout intérêt pour le sport à l’adolescence et 68% d’entre elles déclarent que la peur de se sentir jugées est ce qui les a empêchées de participer.

“Ça commence toujours par la même chose. “Je n’ai pas joué au football depuis que j’ai 16 ans ou depuis que j’ai quitté l’école”. pas vraiment la possibilité d’y entrer directement.

“Ils ne trouvent pas ces espaces sûrs où ils veulent jouer au football ou à n’importe quel sport. En créant ces espaces et en défendant les femmes dans ces espaces, ce sont les choses qui vont amener ces femmes à croire qu’elles peuvent participer à nouveau. “

Iqra Ismail veut inspirer la prochaine génération d’athlètes féminines et de passionnées de sport





Ismail n’est pas seulement une femme, pas seulement une femme noire, mais une femme noire musulmane portant le hijab. Ce qu’elle décrit comme «l’intersectionnalité» de sa situation particulière a conduit à des défis plus importants que la plupart – de l’ignorance au racisme manifeste.

“Il y a beaucoup d’espaces dans lesquels vous devriez être accueilli et que vous ne l’êtes pas. Avec moi, il y avait beaucoup de problèmes. Certains étaient plus directs que d’autres.

“Je pense que vous savez intrinsèquement que les choses ne vont pas, que certaines conversations ne vont pas. Mais ce n’est qu’en y repensant en tant qu’adulte que vous pouvez comprendre pourquoi elles se sont trompées.

“Par exemple, avoir un entraîneur qui n’était pas sûr du type de tenue que nous devrions porter. Cela venait d’un bon endroit, mais cela témoignait également du fait qu’il n’y a pas beaucoup de femmes musulmanes dans le football, pas assez pour lui. savaient quoi faire dans cette situation.

“Il y avait des arbitres qui disaient que je ne pouvais pas jouer avec mon hijab pour des raisons de santé et de sécurité. D’autres équipes m’appelaient des noms, toutes les choses sous le soleil auxquelles vous pouviez penser. Mais je suis têtue. Peu de choses m’arrêteraient faire ce que je voulais faire.”

Ismail ne devrait pas avoir à être ainsi pour réaliser ce qu’elle a, mais sa détermination est un trait dont elle parle avec fierté. “Je suis juste très têtu. C’est probablement ce qui m’a aidé à m’en sortir à la fin.” D’où est ce que ça vient? “Ma mère”, ajoute-t-elle.

“Elle est mon plus grand modèle. Certainement. C’était une femme très résistante. Elle tire le meilleur parti d’une mauvaise situation à tout moment. Nous sommes très liés à notre foi.”

Croire que le football était une possibilité réaliste pour quelqu’un comme Ismail en a exigé beaucoup lorsqu’elle a commencé à jouer à l’âge de huit ans. Comme le dit le proverbe, si vous le voyez, vous pouvez l’être. Ismail n’a vu personne.

“Si vous cherchiez sur Google des femmes musulmanes qui jouent au football, il n’y aurait pas eu beaucoup de choses il y a 15 ans. Maintenant, il y a beaucoup plus d’inclusivité dans le sport. Je regarde des gens comme JJ Roble (l’arbitre de football britannique d’origine somalienne) qui ressemble à moi.

“C’est un peu doux-amer parce que j’aurais aimé avoir ça en tant que jeune.”

La prochaine génération l’a – grâce à des gens comme Ismail.

Quelqu’un lui a-t-il déjà dit qu’elle les inspirait ? Elle rit. “J’ai eu ça en fait. Ça ne devient pas moins doux. Cela me fait pleurer parce que je peux me voir en eux. J’espère qu’il y a maintenant des joueurs qu’ils peuvent admirer comme modèles.

“J’ai toujours dû m’installer parce que je prenais ce que je pouvais obtenir. Je ne pouvais pas avoir une femme musulmane, je ne pouvais pas avoir une femme somalienne, peut-être, mais je pouvais avoir une femme noire et je la soutenais parce qu’elle avait l’air la plus comme moi dans ce line-up. C’est émouvant.

“Les femmes peuvent vouloir être la prochaine Iqra Ismail.

“C’est un peu un poids, mais c’est certainement aussi une bénédiction. Je sais que c’est une énorme responsabilité.”

Iqra Ismail soutient BOXPARK lors du lancement de sa campagne #WomxnWhoPlay





Alors que des progrès sont en cours, Ismail ne peut ignorer les revers.

Le racisme reste le fléau de la société et les inquiétudes sont majeures.

“Je pense qu’il est important d’enlever parfois ses lunettes teintées de rose et de regarder la réalité. Je pense que nous sommes très loin d’un aspect sportif en termes de développement du jeu féminin, mais en termes d’intersectionnalité, qu’en est-il de moi en tant que femme musulmane noire?

“Nous avons avancé mais il y a des choses qui nous ont fait reculer. La plus notable étant l’interdiction française du hijab. Je ne peux pas croire que quelque chose comme ça se produise en 2022 dans un pays aussi grand. Tout le monde devrait être libre d’avoir un accès égal faire du sport.

“Quelque chose doit être fait pour lutter contre cela, car ce n’est pas une façon pour nous de continuer à vivre. Comment pouvez-vous demander à une jeune femme musulmane de continuer à s’intéresser au football alors qu’elle regarde les informations et voit que tout un pays ne le ferait pas.” lui permettre de le faire ?

“Ce sont des moments difficiles. C’est la meilleure façon pour moi de le dire.”

Mais il y a de l’espoir.

Ismail a l’ambition de jouer à nouveau pour la Somalie, cette opportunité ayant été stoppée par la pandémie. Son rôle de directrice du football au Hilltop Women’s FC reste également une priorité.

“Savoir que je donne aux autres de l’espace pour jouer signifie le monde pour moi. Plus que de marquer un but ou de lancer une passe à 60 mètres.”

Au-delà de cela, elle est ouverte d’esprit.

“La façon dont mes amis et moi le décrivons, nous fonctionnons sur des vibrations. Ce que j’ai appris pendant la pandémie, c’est que se fixer des objectifs peut être éprouvant. L’essentiel est de continuer à avancer.”

Pour elle-même et pour les autres, Iqra Ismail fait en sorte que cela se produise.

Après le lancement de sa campagne #WOMXNWHOPLAY, BOXPARK continuera d’honorer les femmes dans le sport avec tous les sites de Londres diffusant les jeux. Tous les matchs de l’Angleterre seront diffusés sur les grands écrans et d’autres matchs diffusés dans ses BeatBox et Terrace Bars.

Les billets pour les projections de l’Euro féminin sont gratuits mais l’entrée n’est pas garantie. Obtenez des billets ici: www.boxpark.co.uk/weuro2022