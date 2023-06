Interview exclusive d’Inigo Idiakez: Pourquoi Derby a été la meilleure année de sa carrière, son amour dur à Leicester et sa vie au Mexique | Nouvelles du football

Inigo Idiakez est loin de Derby. Mais sous le soleil mexicain, c’est le nom de son ancien club qui le ramène à ses plus beaux jours dans le football.

Il avait eu 30 ans lorsqu’il est arrivé dans les East Midlands mais a rapidement conquis les supporters. « Ce fut la meilleure année de ma carrière », raconte Idiakez Sports du ciel. « Entendre 24 000 personnes chanter votre nom à chaque coin de rue. La relation avec les fans était incroyable. »

Idiakez, maintenant âgé de 49 ans, est toujours surpris que le déménagement ait eu lieu. « Le procès a été horrible », admet-il. « Je venais de me faire opérer et je n’étais pas en forme. Je ne jouais pas bien et j’étais sûr qu’ils ne m’offriraient rien car, honnêtement, j’étais vraiment mauvais. »

Image:

Inigo Idiakez a eu un impact explosif dans le football anglais avec Derby County





George Burley a dû voir quelque chose ce jour-là en 2004. « Ils m’ont proposé un contrat de deux ans juste après le match. » Il a remporté le prix du joueur de l’année de Derby, marquant neuf buts depuis le milieu de terrain alors qu’il inspirait le club à une quatrième place.

« Au cours des trois premiers matchs, j’ai marqué deux buts. C’était une chance parce que je me suis installé et les fans ont été incroyables avec moi. La confiance est tout. Je prenais des corners et encore moins des coups francs et je me disais, je vais marquer de ici. Je ne m’étais jamais senti comme ça.

Il réfléchit à sa carrière autour d’un café à Cancun, la ville de la péninsule mexicaine du Yucatan qui est sa maison pour l’instant. Il est entraîneur-chef de l’équipe locale, jouant dans le deuxième niveau du pays. Telle est cette vie de football. « Je pensais que Cancun était pour les vacances », rit-il.

« Je vais à la plage et je prends un bain de soleil. Ma plus jeune fille est venue me rendre visite plusieurs fois. Mais j’ai aussi eu le soleil à Alicante. Je suis ici à Cancun pour faire un travail. Je vais tôt au club et je préparez-vous comme un professionnel. Je veux m’améliorer en tant qu’entraîneur. »

Le travail a apporté satisfaction – et frustrations. « J’ai vu une amélioration chez les joueurs. Ils sont plus en forme, ils peuvent courir plus et techniquement ils sont meilleurs. Mais après avoir travaillé en Angleterre pendant sept ans, tout ici au Mexique est très lent. »

Sa pause d’entraîneur en Angleterre a eu lieu au sein de l’académie de Leicester City avant de retourner brièvement à Derby en tant que directeur adjoint de Nigel Pearson, puis de jouer un petit rôle dans le parcours extraordinaire de Luton Town en tant qu’assistant de Graeme Jones là-bas.

Il aurait pu y avoir plus de déménagements compte tenu de ses nombreuses relations. Il a été question de passer à Watford pour travailler avec son ancien coéquipier de la Real Sociedad Javi Gracia en 2019, mais le fait qu’il soit déjà chez son rival Luton a rendu les circonstances délicates.

Avant cela, en 2016, il était sur le point de passer aux Wolves lorsque son ancien patron de Rayo Vallecano Julen Lopetegui était sur le point de prendre le relais pour la première fois. Unai Emery, qui avait le frère d’Idiakez dans son équipe à Villarreal, l’a récemment considéré pour un rôle également.

La relation avec Emery remonte à leur adolescence à la Real Sociedad. « C’était un ailier délicat, très rapide, très bon », se souvient Idiakez. « Mais il n’a pas eu de chance avec une blessure. Dans les grands clubs, il y en a toujours un autre qui est meilleur que vous. »

Il l’a découvert par lui-même lorsque Xabi Alonso est arrivé. « La première séance d’entraînement, il était incroyable. C’était comme, qui est ce gars? Chaque fois qu’il recevait le ballon, il le passait au bon joueur. Nous étions près du bas de la ligue mais il a tout changé. »

Le manager qui a signé Alonso était l’entraîneur gallois John Toshack, ayant également saigné Idiakez lors d’un précédent passage avec le club. « Il m’a donné l’opportunité quand j’étais très jeune. J’ai eu une blessure et il a eu la patience de m’attendre. Il m’a donné confiance. »

Le mélange d’influences britanniques et espagnoles était un précurseur de ce qui allait arriver, un fil conducteur qui a continué à courir tout au long de sa carrière de joueur et d’entraîneur. Il partit rapidement pour l’Angleterre. « Certains disent que vivre en Angleterre est horrible mais je n’ai jamais eu ce sentiment. »

A Leicester, où il a fait ses premiers pas d’entraîneur avec les joueurs de l’académie, il reconnaît que ses exigences ont encore choqué les jeunes. « Les deux premières semaines ont été vraiment difficiles avec les joueurs et le staff car je suis vraiment hétéro », explique-t-il.

« Si nous allons nous entraîner pendant deux heures, nous nous entraînons pendant deux heures. Un enfant sur 1000 le fait pour que nous puissions rire et plaisanter ensuite. Quand nous nous entraînons, nous nous entraînons. J’ai trouvé des joueurs qui arrivent en retard. Des joueurs qui ne s’entraînent pas à 100 par 100. L’attitude était que tout allait bien.

« L’introduction de ma voix a été choquante pour les joueurs et certains entraîneurs également. Mais j’avais le soutien de Jon Rudkin, le directeur de l’académie. Il m’a dit qu’il me soutenait jusqu’au bout pour que je puisse faire n’importe quoi. Je pensais que je devais faire pour améliorer les choses.

« Le manager était Nigel Pearson, qui avait été mon manager à Southampton, et c’était le même. C’était important parce que le manager et le directeur du football me soutenaient. Après deux semaines, c’était incroyable. Tout le monde voulait s’entraîner. «

Il garde de bons souvenirs de deux futurs internationaux anglais. Il y avait Ben Chilwell. « Physiquement, il était incroyable. » Harvey Barnes aussi. « Nous avons beaucoup travaillé sur la position du corps, en ramassant le ballon dans l’espace. Tous les jeudis, nous avons travaillé sur son jeu positionnel. »

Kiernan Dewsbury-Hall a également impressionné. « Il était petit mais intelligent. Si vous lui demandiez de faire un entraînement supplémentaire, pas de problème. Sa famille était incroyable. Sa mère posait des questions parce qu’il voulait juste s’améliorer. Je l’aime vraiment. Il peut être un joueur. »

Image:

Inigio Idiakez pendant son bref passage au sein de l’équipe d’entraîneurs de Nigel Pearson à Derby County





Ce travail lui a valu la confiance de Pearson et a conduit à un déménagement à Derby à ses côtés. L’hypothèse à l’époque était que c’était à cause du statut d’Idiakez en tant que favori des fans du club, mais l’intention pour lui de faire partie de l’équipe de Pearson était là malgré tout.

« Nous devions aller à Aston Villa. Puis Nigel m’a appelé et m’a dit : ‘Je pense que tu vas être encore plus heureux maintenant. Nous n’allons pas à Aston Villa. Nous allons à Derby.’ J’étais vraiment excité d’y aller. Mais ils ne nous ont pas laissé le temps de changer les choses. »

Onze matchs dans la saison du championnat, le propriétaire Mel Morris s’est débarrassé des deux. « Nigel est revenu d’une réunion et m’a dit qu’ils l’avaient viré. Cinq minutes plus tard, ils ont appelé et ont dit qu’ils me viraient aussi. Je n’aimais pas la façon dont ils me traitaient.

« Nous avons essayé d’aider le club mais il était difficile de travailler avec Mel Morris. Nigel est très direct avec tout le monde et vous devez laisser le manager à lui et le laisser changer les choses. Si vous ne pouvez pas le faire, vous feriez mieux d’en trouver un autre. . »

Image:

Inigio Idiakez faisait partie du personnel qui a amené Luton Town au championnat





Il a emmené Idiakez à Luton et une « expérience fantastique » avec Jones, qui fait maintenant partie de l’équipe d’entraîneurs de Newcastle. « Il était très bon tactiquement. J’ai beaucoup appris de lui. C’était plus comme à l’espagnole, un accent sur le maintien du ballon, donc c’était incroyable pour moi. »

Loin au Mexique, l’espoir demeure qu’un jour se présentera pour lui l’opportunité de se débrouiller lui-même en Angleterre. « Même en Ligue 1 et en Ligue 2, le football y est incroyable, les fans applaudissent. »

Un amour allumé à Derby perdure.

« J’ai eu cette expérience en tant que joueur », dit-il. « J’aimerais aussi l’avoir en tant que manager. »