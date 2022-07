Interview exclusive d’Edu: politique de transfert d’Arsenal, travailler en harmonie avec Mikel Arteta et pourquoi seuls les trophées feront l’affaire | Nouvelles du football

Alors qu’Arsenal est le principal dépensier actuel de la Premier League cet été, le directeur technique du club, Edu, s’adresse exclusivement à Sky Sports Nouvelles sur leur activité de transfert, travaillant en harmonie avec le patron des Gunners Mikel Arteta et pourquoi seuls les trophées feront l’affaire.

Arsenal a dépensé 121,5 millions de livres sterling pour cinq nouveaux joueurs cet été avec les arrivées de Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko, Fabio Vieira, Marquinhos et Matt Turner.

Image:

Informations correctes au 24 juillet 2022





Leur entreprise semble également bien se traduire sur le terrain, l’équipe d’Arteta ayant remporté les quatre matchs de pré-saison jusqu’à présent, y compris une raclée 4-0 contre Chelsea à Orlando ce week-end.

Sky Sports Nouvelles Le journaliste Michael Bridge s’est entretenu en exclusivité avec Edu, qui a joué pour le club entre 2001 et 2005 et est directeur technique d’Arsenal depuis juillet 2019, pour discuter de l’été jusqu’à présent et de ses espoirs pour la saison à venir…

Êtes-vous satisfait de votre dernière recrue Oleksandr Zinchenko ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La nouvelle signature d’Arsenal, Oleksandr Zinchenko, révèle qu’il est un fan de longue date du club après avoir vu Thierry Henry et Cesc Fabregas jouer pour l’équipe quand il était jeune



“Nous sommes tellement excités d’avoir Zinchenko avec nous ici parce que c’est un joueur que nous avons vraiment ciblé. C’est un joueur qui, selon nous, a vraiment les caractéristiques et les qualités qui vont certainement augmenter notre niveau dans l’équipe.

“[The Zinchenko transfer] était prévu il y a six mois, pour alimenter ce poste de la meilleure façon possible de la manière dont Mikel veut vraiment jouer.

“Mikel le connaît bien sûr mieux que quiconque parce qu’ils ont travaillé ensemble [at Manchester City] mais toutes les informations autour du joueur sont top. Pas seulement à propos de ses qualités de footballeur mais aussi en tant que personne, ce qui pour nous est si important d’avoir un joueur comme lui dans l’équipe.”

Peut-on s’attendre à d’autres nouvelles recrues ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré qu’ils espéraient toujours réaliser davantage d’activités de transfert avant la fin de la fenêtre estivale et s’attend à ce que les joueurs partent et rejoignent le club.



“Je pense que nous devons être préparés à chaque situation. Nous pensons toujours que la fenêtre de transfert est ouverte et le plus important est d’être préparé à tout, à chaque scénario, car des opportunités peuvent se présenter.

“Les clubs peuvent nous approcher, les joueurs veulent probablement partir en prêt, donc il y a encore beaucoup à faire, mais encore une fois, être préparé pour moi est le plus important [thing] et bien sûr, nous sommes très bien préparés pour presque tout.”

Gabriel Jesus m’a dit que vous étiez une grande raison pour qu’il rejoigne le club – comment vous sentez-vous ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La nouvelle signature d’Arsenal, Gabriel Jesus, a déclaré que son compatriote et directeur technique du club, Edu, avait joué un rôle important dans sa décision de rejoindre le club.



“Non, ce n’est pas moi, c’est Arsenal. Je fais juste partie du processus lorsque vous entrez pour signer un joueur, je suis là devant le joueur, devant la famille pour expliquer qui vous êtes. Je pense que nous, en tant que club, devons être fiers d’avoir un joueur comme Gabriel Jesus ici.”

On leur a demandé s’ils avaient suivi Jésus pendant longtemps : “Bien sûr. Ce processus, je pense, prend vraiment sept mois pour se comprendre et se parler, car il a aussi beaucoup d’autres opportunités et ensuite il choisit parce qu’il comprend qui nous sommes.”

Avez-vous fait venir les joueurs que vous souhaitiez, même si vous ne vous êtes pas qualifié pour la Ligue des champions ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Robbie Lyle d’AFTV pense que les fans d’Arsenal sont satisfaits de l’activité de transfert du club jusqu’à présent, mais espère toujours au moins deux autres signatures !



“Oui, presque 100% d’entre eux. Je comprends que parfois les joueurs veulent jouer au football de la Ligue des champions, mais je pense que nous pouvons aussi offrir quelque chose de très spécial aux joueurs.

“Ce n’est pas seulement la Ligue des champions, mais vous pouvez faire partie d’un groupe de joueurs qui peuvent réaliser quelque chose de très spécial pour ce club de football. Et puis je leur demande toujours s’ils veulent faire partie du projet que nous avons construit alors que nous fais.

“Je suis sûr que nous allons faire quelque chose de très spécial pour ce club de football et puis quand j’explique aux joueurs, ils comprennent vraiment [it] et c’est pourquoi ils sont ici.”

Avez-vous rencontré des joueurs qui ne conviennent pas à Arsenal ?

“Oui, bien sûr. La raison de rencontrer les joueurs, de rencontrer les familles et de parler aux agents est bien sûr qu’ils doivent nous comprendre, mais je dois aussi les comprendre.

“S’ils correspondent au modèle dans tous les sens, alors d’accord, nous continuons. Mais quand je vois quelque chose avec lequel je ne suis pas vraiment à l’aise, je passe à autre chose.”

À quel point étiez-vous proche de signer Raphinha?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La nouvelle recrue estivale Raphinha marque un superbe but gagnant pour Barcelone lors de leur El Clasico de pré-saison contre le Real Madrid



“Les gens pensent que nous sommes allés trop loin à propos de Raphinha, parce que Raphinha était partout.

“C’est juste que nous ayons eu quelques conversations avec Deco parce que Deco est son agent et j’ai une bonne relation [with him] – nous sommes amis.

“J’ai juste dit à Deco : ‘Pouvez-vous m’expliquer la situation avec Raphinha ?’ et il était clair, ‘Edu, nous avons une bonne relation mais je ne vais pas te mentir, son idée est d’aller à Barcelone parce qu’il rêve d’aller à Barcelone, et nous parlons à Barcelone depuis longtemps il y a du temps’.

“D’accord, merci beaucoup, si quelque chose arrive, faites-le moi savoir car je peux explorer et comprendre la situation. Sinon, pas de problème et nous continuons notre relation.”

En termes de déplacement des joueurs, ce n’est pas facile, n’est-ce pas ?

“Non, mais cela fait partie de notre travail d’essayer de créer des opportunités pour les joueurs. Je pense que la chose la plus importante est de faire comprendre au joueur pourquoi il est ici ou pourquoi il doit partir, puis nous devons créer des opportunités.” possibilités avec les agents du joueur et essayer de trouver la meilleure solution possible pour le joueur.

“Dès que vous leur donnez une idée claire de ce que vous voulez faire, cela aide la situation. C’est un défi car vous devez trouver des clubs, des situations et des prêts. Mais encore une fois, si vous pouvez être direct avec le joueur dans un manière très respectueuse, cela aide un peu à prendre la meilleure décision.”

Dans quelle mesure est-il important que vous et Arteta vous mettiez d’accord sur une signature?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mikel Arteta dit que son équipe d’Arsenal ne devrait pas s’emballer après avoir battu Chelsea 4-0 lors de la Coupe de Floride de pré-saison



“Cent pour cent. Je ne signerai jamais un joueur avec lequel Mikel n’est pas à l’aise, jamais. Ce n’est pas mon style et ce n’est certainement pas le style d’Arsenal.

“Si nous décidons de travailler ensemble, la décision doit être prise ensemble. Ce ne sont pas les signatures de Mikel, ce ne sont pas les signatures d’Edu, ce sont les signatures d’Arsenal, donc pour moi, c’est la chose la plus importante à comprendre pour les gens.

“Je dis toujours que les gens m’attribuent parfois le mérite ou le attribuent à Mikel, mais le mérite doit revenir à Arsenal. Nous sommes Arsenal, nous travaillons ensemble et la décision que nous prenons est ensemble.

“Autour d’une décision, ce n’est pas seulement Edu et Mikel, c’est beaucoup de gens autour de ces décisions. Le message le plus important pour les fans et pour que les gens comprennent est que nous signons des joueurs pour Arsenal et [they are] Les décisions d’Arsenal.”

Dans quelle mesure avez-vous été impressionné lorsque Arteta a passé un entretien pour le poste ?

Image:

Mikel Arteta (à droite) travaille en étroite collaboration avec le directeur technique d’Arsenal Edu





“Wow. Quand je lui ai parlé au téléphone pour me présenter et lui parler, assez curieusement, nous sommes restés au téléphone pendant une heure à parler de tout, pas seulement du football mais de la famille, des concepts, des idées et des comportements.

“Quand j’ai éteint mon téléphone, j’ai pensé que c’était peut-être quelque chose de vraiment spécial et ce que nous recherchions probablement pour le club.

“Puis quand nous avons décidé d’y aller et de rencontrer Mikel pour parler des idées, il était presque prêt à tout. Il était vraiment impressionnant par ses idées, son style et la façon dont il voulait jouer, donc c’était incroyable – c’est pourquoi il est ici.”

Vous étiez avec les propriétaires mercredi, dans quelle mesure ont-ils soutenu les dépenses ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les temps forts du match amical de pré-saison entre Arsenal et Everton



“Pas seulement avec les dépenses, car il est injuste de lier les propriétaires uniquement aux dépenses. Ils sont très importants et il est parfois injuste que les gens aient des doutes sur nos propriétaires.

“Ils sont vraiment engagés, ils sont vraiment solidaires et ils sont vraiment présents dans le club, ce qui nous met vraiment à l’aise.”

À quel point êtes-vous avant-gardiste ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la victoire 3-1 d’Arsenal contre Orlando City au stade Exploria





“Nous avons un plan vraiment en place, donc nous sommes probablement au milieu de notre projet.

“Nous devons continuer à améliorer la qualité de l’équipe. Nous devons prendre des décisions importantes pour améliorer notre équipe chaque année, nous devons donc nous améliorer, nous améliorer et nous améliorer.

“Ici, nous devons toujours penser à gagner. Je pense que le club est né pour gagner des choses à cause de la taille de ce club et que nous devons toujours penser à gagner. Chaque année, nous devons être de mieux en mieux.”

Dans la perspective de la nouvelle saison, voulez-vous plus que le top quatre ?

“Oui, bien sûr. Je respecte et nous devons être réalistes pour ces situations, mais pourquoi ne pas mettre ici que je veux gagner à nouveau. Je veux être là à nouveau dès que possible. Pourquoi pas?”

Alors, quel est votre objectif cette saison ?

“Avec tout mon respect, même en étant réaliste, je ne peux pas penser moins que gagner des choses.”

Quelle est votre promesse aux fans d’Arsenal avec la fenêtre de transfert toujours ouverte ?

“Nous continuerons à travailler très, très dur pour eux.”

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en déplacement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.