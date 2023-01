Interview exclusive d’Eddie Nketiah: l’attaquant d’Arsenal saisit sa chance et lorgne vers la victoire du derby du nord de Londres | Nouvelles du football

Eddie Nketiah rêve de poursuivre sa riche veine de forme de buteur quand Arsenal affrontera Tottenham dans le derby du nord de Londres, en direct sur Sports du ciel le dimanche.

Le produit de l’Académie Nketiah a marqué quatre fois en quatre matchs pour les leaders de la Premier League depuis que Gabriel Jesus a été exclu pour une blessure au genou et il est impatient d’ajouter à son décompte avec un premier but senior contre les Spurs au stade Tottenham Hotspur.

“Cela signifierait tout”, a-t-il déclaré dans une interview exclusive avec Sky Sports’ Geoff Shreeves avant le match. “Moi et ma famille, ainsi que la plupart de mes amis, nous sommes tous des fans d’Arsenal.

“Je me souviens d’être allé voir le derby du nord de Londres il n’y a pas si longtemps quand j’étais à l’académie, donc c’est bien d’avoir l’opportunité d’y jouer maintenant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine d’Arsenal, Martin Odegaard, était au dévoilement de nouvelles œuvres d’art à l’Emirates Stadium et il dit que cela pourrait inspirer l’équipe au succès



“Bien sûr, je vais tout donner pour moi, pour les fans, pour ma famille, pour obtenir ces trois points. Si je peux marquer aussi, ce serait une sensation incroyable.

“C’est Tottenham, nous devons gagner. C’est toujours la mentalité. Tous les garçons sont excités. Ils savent ce que nous devons faire, ils savent à quel point le jeu est important et combien cela signifie pour les fans.

“Nous allons tout donner pour pousser et obtenir ces trois points.”

L’équipe de Mikel Arteta a perdu des points en Premier League pour la première fois depuis octobre quand ils ont été tenus à un match nul et vierge par Newcastle la semaine dernière, mais ils se dirigent vers le derby à la suite d’une victoire de la FA Cup contre Oxford United dans laquelle Nketiah a marqué deux fois. .

Le joueur de 23 ans, qui a signé un nouveau contrat à long terme cet été après une solide fin de saison dernière, saisit à nouveau sa chance suite à la blessure au genou qui a écarté Jesus.

“Ce n’est pas la meilleure façon d’entrer”, a déclaré Nketiah. “Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous voulons qu’il revienne bientôt car c’est un joueur important pour nous.

“Mais en tant que joueur, j’ai toujours été cette personne pour continuer à travailler, à m’assurer que je suis dessus, de sorte que lorsque mon heure viendra et que je serai mis sous les projecteurs, je serai bien équipé pour bien faire .

“Dans la vie, vous ne savez jamais quand votre opportunité va se présenter. J’ai encore beaucoup à améliorer et à travailler, mais pour le moment, je suis satisfait de ma contribution à l’équipe.

“Quand vous jouez pour Arsenal, vous devez être performant. Cette pression va toujours venir, que vous sortiez du banc ou que vous débutiez.

“Je suis un attaquant et j’essaie toujours de contribuer autant que possible. Il y a plus dans le jeu que des buts et j’en suis conscient. Mais si je suis capable de marquer des buts en cours de route, c’est encore mieux. “

Image:

Eddie Nketiah célèbre après avoir marqué lors de la victoire 3-1 contre West Ham





Nketiah n’avait pas encore débuté en Premier League cette saison avant la victoire du Boxing Day contre West Ham, mais il savoure une série de matchs réguliers ayant été repêchés pour mener la ligne.

“Cela vous donne plus d’opportunités et une plate-forme sur laquelle vous appuyer”, a-t-il déclaré. “Cela vous donne un peu de détente, que vous n’avez pas à tout faire en un seul match, l’opportunité n’est pas seulement maintenant.

“J’essaie de le voir comme une plate-forme. Cela me donne le temps de m’améliorer et d’apprendre et c’est la chose la plus importante.

“Lorsque vous jouez semaine après semaine, vous devez regarder ce que vous n’avez pas bien fait, ce que vous pouvez améliorer, les petites choses sur lesquelles vous pouvez vous améliorer.

“Ensuite, j’utilise mon temps à bon escient sur le terrain d’entraînement pour me concentrer sur ces choses. Cela vous donne confiance, jouer régulièrement et beaucoup d’opportunités de vous améliorer. J’ai l’impression qu’à chaque match, je deviens meilleur et plus sage, et je Je gagne en confiance.”

Nketiah a été aidé en faisant un effort concerté pour se muscler physiquement, lui permettant d’améliorer son hold-up et de lier le jeu aux côtés de sa capacité de finition naturelle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le directeur général d’Arsenal, Vinai Venkatesham, s’est engagé à soutenir Mikel Arteta pendant cette fenêtre de transfert si un accord émerge qui convient au club.



“C’est quelque chose sur lequel j’ai vraiment travaillé au cours des deux dernières années, principalement dans le noir, mais c’est devenu évident maintenant”, a-t-il ajouté.

“La robustesse de la Premier League est vraiment élevée. Vous jouez toujours contre de grands défenseurs centraux physiquement forts, donc, pour moi, j’ai eu l’impression que la différence entre les U23 ou les U18, c’était ce physique.

“Pouvoir avoir le cadre pour faire les choses que je faisais au niveau des jeunes – prendre le ballon, tenir le ballon, tourner – vous avez besoin de ce niveau de compétitivité en termes de force.

“Ajouter cela m’a permis de montrer plus d’aspects de mon jeu. Je peux encore grandir. Je n’ai que 23 ans et cela viendra naturellement aussi. Mais c’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé consciemment et ça porte ses fruits pour le moment. “

Nketiah évalue son but contre West Ham, cliniquement terminé après s’être éloigné de son marqueur, comme son favori de la saison jusqu’à présent, en partie à cause des célébrations qui ont suivi.

“Premier match de retour, beaucoup de discussions à l’extérieur, et c’était un but bien pris, si je puis me permettre”, a-t-il déclaré.

“Les célébrations, j’aime tellement ça, parce que si vous regardez la vidéo, l’émotion que tous mes coéquipiers ont eue à célébrer avec moi, et ma famille et mes amis étant là pour la regarder, c’était un moment spécial.”

Nketiah est reconnaissant à Arteta pour son rôle dans son développement ainsi qu’à la légende d’Arsenal Thierry Henry, dont il porte maintenant le maillot n ° 14 et qui l’a entraîné pendant son séjour à l’académie du club.

Image:

Eddie Nketiah a marqué deux fois contre Oxford United





“Il a eu une contribution massive”, a-t-il déclaré à propos du Français.

“De toute évidence, il était mon idole en grandissant et j’ai eu l’opportunité de travailler avec lui pendant une année complète, ce qui était incroyable, l’une de mes meilleures années à l’académie.

“C’est formidable de l’avoir là-bas lors des matchs pour nous soutenir. Il a eu un grand impact. C’était mon joueur préféré en grandissant.”

Quant aux chances de titre d’Arsenal cette saison, Nketiah estime qu’ils se sont donné une énorme opportunité.

“Nous devons croire, je pense que c’est la chose la plus importante”, a-t-il déclaré. “Nous pensons tous que si nous continuons au même rythme, nous avons de très bonnes chances.

“Pour moi, personnellement, j’aime toujours prendre un match à la fois. Mais si on continue dans la même forme, pourquoi pas ?

“Nous laissons le reste à Dieu, mais si nous continuons à pousser et à faire tout ce que nous pouvons pour continuer à progresser, avec le soutien que nous avons des fans, alors tout est possible.”

