Interview exclusive de Wesley Fofana : Surmonter l’adversité à Saint-Etienne et pourquoi l’avenir de Chelsea est radieux | Nouvelles du football

Wesley Fofana raconte l’histoire avec le sourire mais à l’époque ses émotions étaient différentes. Dans un coin tranquille du siège de Chelsea à Cobham, le défenseur central de 75 millions de livres sterling se souvient d’une période de ses premières années où il semblait qu’une carrière naissante pourrait être écourtée.

Agé de 14 ans, il avait quitté le domicile familial de Félix Pyat, une commune du IIIe arrondissement défavorisé de Marseille, pour s’inscrire à l’académie de Saint-Etienne à quatre heures de route. C’était un défenseur talentueux et tenace, mais aussi brut et mal préparé.

« C’était très difficile parce que je suis allé à Saint-Etienne, à l’académie, et, tu sais, quand tu viens de Marseille, tu ne connais pas la vraie vie », raconte Fofana. Sports du ciel.

Le déménagement, après un essai réussi, a été ressenti à l’époque comme un grand pas vers la réalisation de son rêve de devenir professionnel.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match nul 2-2 de Chelsea contre Nottingham Forest



Mais, venant du côté amateur d’Air Bel à Marseille, où il était l’un des six frères et sœurs élevés principalement par ses grands-parents, c’était aussi sa première expérience d’un environnement académique structuré. Il a eu du mal avec la transition.

« Pour moi, c’était: ‘Mon opinion gagne à chaque fois. Si c’est bon pour moi, c’est bon pour tout le monde.’ Après, j’ai appris. J’ai appris à vivre avec d’autres personnes, parce que c’est difficile quand tu es jeune et que tu as un objectif, et tu es dans une académie avec d’autres joueurs aussi.

Ces leçons ont dû être apprises à la dure, la situation a atteint son paroxysme lorsque des problèmes de comportement à l’école sont apparus parallèlement à ses problèmes dans l’académie elle-même, forçant le club à agir.

« Saint-Etienne m’a limogé », raconte-t-il. C’était un coup de marteau, qui aurait facilement pu le terrasser, mais sa réponse a été décisive.

« Je suis resté concentré », poursuit-il. « Et quand tu reviens à Marseille, retour à zéro, tu te rends compte de tout. J’ai tout réalisé et je me suis entraîné plus, et plus, et plus. »

Image:

Wesley Fofana a été limogé de l’académie de Saint-Etienne avant de se voir proposer un retour





Après plusieurs mois dans les limbes, Fofana a été réclamé par Saint-Etienne. Cette fois, il est entré avec un état d’esprit différent, saisissant sa deuxième chance et finissant par se frayer un chemin dans la première équipe.

À partir de là, sa carrière a suivi une courbe ascendante abrupte, l’emmenant à Leicester puis à Chelsea pour des frais totalisant plus de 100 millions de livres sterling, mais il considère ces premières luttes comme sa création.

« C’est sûr que c’était une période difficile, mais ça a construit le gars que je suis », dit-il.

« Cela a eu un impact sur ma vie et mon football. Personne ne m’a donné une chance sur une plaque, donc, quand je joue au football, je suis agressif. Je veux gagner chaque contact, chaque tête, chaque tacle, chaque duel.

« Quand je regarde en arrière, je pense, ouais, c’est fou, parce que je connais des amis, des gens, qui ont eu la même trajectoire que moi et qui sont restés. Donc, je suis très heureux. »

Aujourd’hui, par un après-midi ensoleillé dans la campagne du Surrey, les défis qu’il a surmontés à Marseille et à Saint-Etienne dans son enfance permettent à Fofana de relativiser une première saison chaotique à Chelsea.

« C’est difficile pour tout le monde parce que vous voyez Chelsea dans cette position, et c’est sûr que tout le monde n’est pas content », dit-il.

« Mais c’est le football. Certaines saisons, tu es bon. Certaines saisons, tu es mauvais. Tout le monde reste concentré pour la saison prochaine maintenant, pour s’entraîner plus et pousser plus pour revenir à un haut niveau. »

Avant cela, cependant, il y a la petite question de terminer la campagne en cours aussi fort que possible, en commençant dimanche contre une équipe de Manchester City dont les exploits en quête de triplés contrastent fortement avec les luttes de leurs adversaires classés 11e.

« Bien sûr, c’est douloureux », déclare Fofana lorsqu’on l’interroge sur l’écart de 42 points entre les deux équipes. « Chelsea est un grand club en Angleterre et en Europe. Vous voyez les points derrière Man City ou Arsenal, et c’est difficile, car ce club est le rival. »

Image:

Wesley Fofana célèbre après avoir marqué contre Leeds plus tôt cette saison





A quoi l’attribue-t-il ? « Il est difficile [to explain] », dit-il. « Nouveau [owners] à venir, de nouveaux joueurs à venir, de nouveaux entraîneurs. En Premier League, chaque équipe est forte et vous n’avez pas le temps. Vous jouez aussi en Ligue des champions, donc c’est difficile.

« Je ne sais pas exactement pourquoi c’est une mauvaise saison mais, bien sûr, ce sont les joueurs, c’est le club, c’est tout le monde. Ce ne sont pas seulement les entraîneurs qui vont et viennent, ce n’est pas seulement le [owner], il n’y a pas que les nouveaux joueurs. C’est tout le monde. Nous sommes la même équipe. Quand c’est mauvais, tout le monde est mauvais. »

Cela a cependant été particulièrement difficile pour Fofana.

La dernière saison du joueur de 22 ans à Leicester a été gâchée par une fracture de la jambe subie en pré-saison et, bien qu’il ait montré un aperçu de son immense potentiel à Chelsea, une blessure l’a de nouveau retenu.

Après avoir marqué le premier but de Chelsea lors d’une rencontre de Ligue des champions avec l’AC Milan à Stamford Bridge en octobre, Fofana a souffert d’un problème au genou qu’il a ensuite aggravé en décembre, le revers l’empêchant de jouer pendant deux mois supplémentaires.

« Quand vous avez une grosse blessure, puis vous revenez et vous avez à nouveau une petite blessure, c’est difficile pour la mentalité et le corps. Mais j’essaie de tout donner pour l’équipe et le club.

« Ensuite, après cela, vous avez plus d’expérience. Vous connaissez mieux votre corps et c’est bien. Vous savez que parfois, quand vous voulez pousser, pousser, pousser, écoutez simplement votre corps et restez calme. »

Image:

Wesley Fofana s’est blessé au genou contre l’AC Milan en octobre





Cette perspective est typique de Fofana, une figure populaire et grégaire du club dont la capacité à rayonner de positivité peut être vue dans la façon dont il plaisante avec ses coéquipiers Noni Madueke et Armando Broja alors qu’ils mènent des entretiens séparés à proximité.

« Quand j’ai une mauvaise blessure, je pense aux moments où j’étais jeune et tout ça », ajoute-t-il. « Bien sûr, c’est mauvais, parce que je ne peux pas jouer au football pendant longtemps, mais j’ai vu des situations pires, alors j’essaie de profiter et de rester cool parce que la vie est bonne pour moi maintenant. »

Il est également optimiste, ayant signé un contrat de sept ans lorsqu’il a rejoint le club de Leicester en août, que des jours meilleurs nous attendent et que les ambitions avec lesquelles il est arrivé seront remplies.

« J’ai signé un long contrat parce que je suis dans le projet », dit-il. « Je veux jouer avec Chelsea, je veux tout gagner avec Chelsea. Quand j’ai signé, c’était mon intention.

« J’ai signé pour ça parce que Chelsea, je sais, est un grand club. Cette équipe gagne des titres et des trophées et j’ai signé pour ça. Bien sûr, je suis ici depuis longtemps et je suis très concentré pour tout gagner. »

En attendant, cependant, il aime jouer sous la direction du patron par intérim et de la « légende » du club, Frank Lampard.

« C’est fou parce que je me souviens que j’ai joué sur PlayStation avec Lampard et maintenant c’est mon manager. J’écoute tout. J’apprends tellement parce que ce gars a tout gagné dans sa carrière. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La journaliste principale de Sky Sports News, Melissa Reddy, explique pourquoi Mauricio Pochettino serait une nomination réussie pour Chelsea



Fofana et ses coéquipiers de Chelsea attendent toujours la confirmation de qui prendra la relève la saison prochaine, avec tous les signes pointant vers Mauricio Pochettino, mais Lampard n’est pas le seul dont il apprend.

« Quand tu vois Thiago Silva, tu vois la carrière, c’est incroyable », dit-il à propos de son compatriote défenseur central de 38 ans. « Vous apprenez sur le terrain et après l’entraînement, vous voyez le mouvement, la vie et vous dites : ‘OK, je sais pourquoi il est ici.’

« Vous apprenez tellement de lui et de même pour [Kalidou] Koulibaly. Quand tu vois la carrière, tu apprends, parce que ce gars est très professionnel et très concentré sur le football. »

C’est Fofana lui-même, cependant, qui représente le mieux l’avenir de la défense de Chelsea, n’ayant eu que 22 ans en décembre. Et cela, en grande partie, grâce aux nombreux défis surmontés dans son passé.

Regardez Man City vs Chelsea en direct sur Sky Sports Premier League et Main Event dimanche à partir de 15h30; coup d’envoi 16h