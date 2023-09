Interview exclusive de Vinicius Souza : le milieu de terrain brésilien de Sheffield United se sent comme faisant partie de la famille après les limbes du transfert | Actualités footballistiques

Dans les semaines qui ont précédé la confirmation de son transfert de 10 millions de livres sterling du club City Group de Lommel à Sheffield United en août, Vinicius Souza se trouvait dans un hôtel de Manchester, coincé dans les limbes et désespéré d’en sortir alors que les négociations s’éternisaient.

« J’ai dit oui dès le premier jour », raconte le milieu de terrain Sports aériens alors qu’il réfléchit au mouvement. « Je voulais venir, et le manager voulait que je vienne aussi. Mais le club a dû parler avec City pour parvenir à un accord.

« J’attendais tous les jours à l’hôtel en disant : ‘Oh mon Dieu, je veux m’entraîner, je veux venir à Sheffield !’ L’entraîneur m’appelait tous les jours pour me demander ce qui se passait, comment il pouvait m’aider.

« J’ai dû dire que je ne savais pas. J’étais à City pour demander à tout le monde ce qui se passait et ils m’ont répondu : ‘Vous devez juste attendre encore un peu.' » Une semaine est devenue deux ; deux sont devenus trois. « Je devenais fou. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dermot Gallagher de Ref Watch donne son verdict sur la critique ouverte du manager de Sheffield United, Paul Heckingbottom, à l’égard des normes d’arbitrage



Le Brésilien, recherché après un prêt impressionnant avec l’Espanyol en Liga, a au moins pu utiliser les installations d’entraînement de Manchester City. Mais c’est devenu une autre source de frustration.

« Je n’ai pu m’entraîner qu’un peu, car on disait que c’était risqué en cas de blessure », explique-t-il. « Donc, je faisais environ 30 minutes, puis je devais quitter le terrain. J’allais au gymnase, mais je ne pouvais pas m’entraîner dur et cela signifiait que je n’avais pas de pré-saison. »

Souza, s’exprimant six semaines plus tard en tant que joueur de Sheffield United dont la qualité en Premier League est déjà évidente, peut désormais en sourire. En fait, un court moment en sa compagnie suffit à se demander s’il sera un jour pas souriant, tel est son caractère ensoleillé.

Cela l’a déjà fait aimer de ses nouveaux coéquipiers.

« Les gars sont fous, tellement bons, le staff aussi », dit Souza en riant. « Maintenant, je dis qu’ils sont comme ma famille. Je suis plus ici sur le terrain d’entraînement qu’à la maison. »

Cela aide que son manager, Paul Heckingbottom, ait été si attentif avant même de signer. « C’est vrai, j’ai beaucoup parlé avec le manager, par WhatsApp, par téléphone, même par vidéo. Il m’a montré des choses de l’entraînement, pour que je sache ce que je devais faire quand je viendrais. »

Image:

Vinicius Souza en action lors de la défaite 2-1 contre Man City





Les sessions vidéo ont aidé Souza à s’intégrer facilement lorsque, enfin, il a été autorisé à rejoindre l’équipe. Après avoir fait ses débuts en tant que remplaçant tardif contre Crystal Palace le jour de l’ouverture, seulement 72 heures après sa signature, il a débuté tous les matchs depuis.

Les Blades n’ont qu’un seul point à montrer pour leurs efforts jusqu’à présent, moins que ce qu’ils méritent après avoir poussé Tottenham et Manchester City si proche, mais les performances de Souza à la base du milieu de terrain ont été un point positif.

« Je ne suis pas à 100% à mon niveau, mais je m’entraîne chaque jour et à chaque match je me sens mieux. Je suis content de moi, mais je me sentirais mieux si nous avions gagné les matchs, car chaque match ici » C’est tellement dur. Je regarde plus l’équipe que moi-même. «

Cela dit, il est ravi d’avoir réalisé son ambition de longue date de jouer en Premier League. Mesurant 6 pieds 2 pouces, avec sa silhouette puissante, ses foulées longues et longues et son style de jeu combatif, le joueur de 24 ans semble fait sur mesure pour la compétition.

« Je l’adore », sourit-il. « Il faut une concentration totale pendant tout le match. Si vous faites une erreur, vous pouvez perdre. C’est fou. Mais c’est mon style. J’aime jouer avec contact, de manière agressive, donc je suis tellement heureux. »

Souza excelle principalement en tant que vainqueur du ballon. La saison dernière en Liga, un seul joueur, le milieu de terrain du Real Betis Guido Rodriguez, a réalisé un total de plaquages ​​et d’interceptions plus élevé. Souza accumule déjà des chiffres impressionnants dans son nouvel environnement.

Image:

Vinicius Souza a impressionné lors de ses premières apparitions pour Sheffield United





Son appétit pour le duel ressort. Après cinq matches, son taux de réussite de 65 pour cent le place au quatrième rang parmi tous les milieux de terrain de Premier League. « J’aime gagner des duels, dit-il. Tout le monde sait que c’est important en Premier League parce que les matchs sont très durs. »

Souza offre à la fois intelligence et force, cependant, ses progrès sur ce front s’accélèrent en Espagne la saison dernière. L’Espanyol a finalement été relégué mais Souza a émergé avec une réputation considérablement renforcée. Sheffield United n’était pas ses seuls prétendants.

J’adore ça. Vous avez besoin d’une concentration totale pendant tout le match. Si vous faites une erreur, vous pouvez perdre. C’est fou. Mais c’est mon style.

« La Liga est différente de la Premier League, elle est plus tactique et il faut être conscient de ce qui se passe autour de soi », dit-il. « J’ai essayé de mettre cela dans mon jeu, et maintenant j’essaie de le faire aussi en Premier League. »

Il a fallu un certain temps pour s’habituer au rythme effréné.

« Ici, vous n’avez pas de temps avec le ballon. C’est seulement comme ça en Espagne lorsque vous jouez contre les quatre meilleurs clubs. Mais ici, que vous affrontiez l’équipe de la dernière place ou celle de la première place, c’est pareil. Vous avez environ deux secondes, donc vous devez savoir quoi faire. »

Image:

Vinicius Souza a fait 37 apparitions en prêt à l’Espanyol la saison dernière





Avant l’Espagne, il y a eu la Belgique, la première étape de Souza en Europe après avoir quitté Flamengo, son équipe d’enfance chérie, à l’été 2020. Il admet que le passage de l’un des plus grands clubs brésiliens au deuxième niveau belge lui a d’abord semblé un pas en arrière.

« Quand j’en ai parlé pour la première fois à ma famille, je l’ai vu comme ça », dit-il.

« Mais après y être allé et avoir joué à Lommel, j’ai dit que c’était comme un trampoline. Je joue ici un petit moment, j’apprécie mon football, et ensuite de plus grandes choses viendront. Pour moi, c’était le meilleur choix de ma vie. «

Ce n’est pas que quitter Flamengo ait été facile. « Toute ma famille est fan de Flamengo. J’ai été fan de Flamengo toute ma vie. Dieu m’a donné l’opportunité de jouer dans mon club.

« C’était fou de jouer au Maracana. Le stade est plein, 70 000 personnes à chaque match. Que ce soit un mercredi, un jeudi, un dimanche, à chaque match, il est plein. J’aime cette pression. Quand je ne l’ai pas, je pense que mon niveau descend un peu. J’en ai besoin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les moments forts de la défaite tardive de Sheffield United contre Tottenham



Souza a joué dans la même équipe académique que Vinicius Junior du Real Madrid à Flamengo et les deux restent proches.

« Nous avons joué ensemble de 14 à 17 ou 18 ans », raconte-t-il. « L’année dernière, quand j’avais un jour de congé, j’allais le voir à Madrid, ou il venait à Barcelone. Nous étions toujours ensemble et parlions sur WhatsApp. Maintenant, je suis ici, bien sûr, c’est différent, mais nous on parle encore. »

Souza était là pour offrir son soutien à son ami lorsque il a subi d’horribles abus racistes en Espagne la saison dernière. « Je pense que c’était triste pour tous les Brésiliens », dit-il. « Au Brésil, en tant que pays, nous sommes toujours ensemble.

« Donc, de voir cela arriver à Vini, nous étions très tristes. C’est fou, en 2023, d’avoir encore du racisme. Mais Vini se bat. Il continue de se battre, continue de jouer et continue d’apprécier le jeu. »

Le plaisir est également la clé pour Souza, mais derrière son attitude décontractée se cachent de sérieuses ambitions. Il a représenté BVini, nous étions très tristes. C’est fou, en 2023, d’avoir encore du racisme. Mais Vini se bat. Il continue de se battre, continue de jouer et continue d’apprécier le jeu. »

Le plaisir est également la clé pour Souza, mais derrière son attitude décontractée se cachent de sérieuses ambitions. Il a représenté le Brésil au niveau des jeunes et espère désormais que son transfert en Premier League l’aidera à percer dans l’équipe senior. « Ce serait un rêve devenu réalité », dit-il.

C’est fou, en 2023, d’avoir encore du racisme. Mais Vini se bat. Il continue de se battre, continue de jouer et continue d’apprécier le jeu.

Il ne prend pas d’avance sur lui-même – « Je dois rester concentré sur Sheffield United », dit-il – mais une bonne performance contre ses compatriotes Bruno Guimaraes et Joelinton, lorsque Newcastle se rendra à Bramall Lane dimanche, aiderait sûrement sa cause.

« Avant les matchs, les analystes me montrent toujours ce que je dois faire, ou ce que va faire mon adversaire, et Bruno joue évidemment au même poste que moi », dit-il en souriant à nouveau.

« Parfois, ils disent : ‘Vini, tu dois faire ça, comme Bruno !’ Je dis : « OK, je vais essayer ! » Mais c’est un joueur incroyable, il a fait une saison incroyable l’année dernière et maintenant, pour moi, il est encore meilleur.

« Joelinton est un autre très, très bon joueur de l’équipe nationale, donc ce sera un match difficile contre ces gars-là. »

Il se déroule à Bramall Lane et même si le célèbre vieux stade n’est pas à la hauteur du stade national emblématique du Brésil, les yeux de Souza s’écarquillent à l’évocation de son atmosphère unique et bruyante.

« Même quand vous allez à l’échauffement, les supporters sont fous. J’aime beaucoup ça. Pendant Covid, ne pas jouer devant des supporters était différent. Maintenant, avoir l’opportunité de jouer pour ces gars-là est incroyable.

« J’espère que l’ambiance sera folle parce que c’est un bon match contre un grand club et nous en avons besoin. Nous nous entraînons très dur chaque jour pour nous y préparer et c’est sûr que nous nous donnerons à 100 pour cent. »

Regardez Sheff Utd contre Newcastle en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 16 heures le Super Sunday ; coup d’envoi à 16h30