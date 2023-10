Interview exclusive de Trent Alexander-Arnold : la star de Liverpool sur le défi de « dicter le tempo » au milieu de terrain | Actualités footballistiques

L’introduction de Trent Alexander-Arnold en tant que remplaçant tardif contre Tottenham a été plutôt éclipsée par le drame de la journée. Mais le retour en forme de l’arrière latéral de Liverpool devenu milieu de terrain pourrait être un facteur important dans leur saison.

Longtemps le défenseur le plus créatif du pays, Alexander-Arnold a vu son rôle réinventé par Jurgen Klopp depuis avril, lorsqu’il a été propulsé dans son nouveau rôle hybride contre Arsenal. En possession, il est désormais milieu de terrain central. Et il adore ça.

S’adressant à Alexander-Arnold à Anfield, la semaine où il fête ses 25 ans, il réfléchit au parcours tactique qu’il a parcouru et pourquoi ce changement est si excitant. « Cela me crée beaucoup plus d’opportunités et d’options avec le ballon », dit-il. Sports aériens.

La carte thermique de Trent Alexander-Arnold qui change radicalement pour Liverpool la saison dernière





Au début, c’était un peu gênant. Liverpool a perdu deux points cet après-midi contre les leaders de la Premier League de l’époque. « La différence entre la première et la seconde mi-temps contre Arsenal était énorme. On pouvait voir que ça commençait à fonctionner et à partir de là, nous avons continué. »

Liverpool n’a toujours pas perdu avec lui à ce poste.

Alexander-Arnold tient à souligner qu’il ne partait pas de zéro au milieu de terrain. « Ce n’est pas comme si je ne savais pas comment recevoir et passer un ballon. Les bases étaient là. Il s’agissait simplement de mettre en place un système qui fonctionnait et qui tirait le meilleur de chacun. »

Mais il existe désormais des différences. « De grandes différences », dit-il. « Sur le côté droit du terrain, vous êtes assez limité car la plupart du temps vous êtes assez près de la ligne de touche donc vous ne pouvez pas passer à droite. Quand vous êtes au milieu, vous pouvez passer à gauche. et droite. »

Nous avons vu cette passe dans le canal droit pour Mohamed Salah plus régulièrement, traversant la défense pour le deuxième but lors de la victoire contre Aston Villa en septembre. « Cela ouvre cette option de passage vers la droite à Mo ou à quiconque occupe cet espace là-bas. »

Il reste encore ces balles. Quelques beautés pour Luis Diaz et une relation un peu différente avec Andy Robertson. « La seule fois où j’ai été connecté à Robbo, c’était lors d’un gros changement de jeu. Maintenant, c’est une passe beaucoup plus courte. » Il est désormais au cœur de tout.

« C’est beaucoup plus connecté », explique Alexander-Arnold. « J’ai l’impression que je suis également capable de dicter les matchs. Vous avez plus de chances de prendre le ballon et de dicter le rythme, de dicter quand et où nous attaquons. Juste ce sentiment de contrôler les matchs. »

Trent Alexander-Arnold est capable de contourner de nombreux défenseurs avec sa passe





À certains égards, il se sent fait pour ce rôle. Sa vision lui permet de voir ces passes plus longues et sa technique est telle qu’il peut les exécuter. Seul Kieran Trippier a contourné six défenseurs ou plus avec ses passes plus régulièrement qu’Alexander-Arnold.

La différence est que les autres joueurs en tête de liste sont des gardiens de but et des défenseurs, agissant en profondeur. Alexander-Arnold se rapproche désormais du but adverse. Il a réussi plus de passes décisives que tout autre joueur de Premier League depuis le changement de rôle.

Trent Alexander-Arnold joue plus de ballons que quiconque depuis son quart de travail





Le jeu n’est plus seulement devant lui et c’est un défi. Plus d’options pour ses passes, c’est positif. Plus d’angles sous lesquels il peut être dépossédé, c’est délicat. Cela nécessite une vision à 360 degrés. « Ça a été un grand changement, surtout au début », explique-t-il.

« Quand vous recevez le ballon en tant qu’arrière, vous n’avez jamais besoin de vérifier vos épaules car personne ne va vous surprendre par derrière. Mais là-dedans, ils sont tout autour de vous, venant vers vous sous tous les angles, vous pressant. des façons que vous n’avez jamais ressenties auparavant.

« Il ne s’agit pas seulement de moi et des types de passes et d’où je passe, ce qui est passionnant. Il s’agit de savoir comment prendre le ballon, vérifier mes épaules, comprendre, poser des questions, trouver des réponses, absorber des informations et simplement essayer de faire le système fonctionne.

« C’est la même chose pour tout le monde. Beaucoup de joueurs, leurs positions et ce qui est exigé d’eux ont également changé à cause de mon rôle et de ce nouveau système. Il n’y a pas que moi. Il y a beaucoup de choses qui sont exigées de tout le monde. sinon pour que ça marche. »

Trent Alexander-Arnold continue de créer des occasions de loin mais aussi de profondeur





Surtout, bien qu’Alexander-Arnold ait parfois été déployé comme milieu de terrain à part entière pendant la pré-saison, il continue d’être l’arrière droit de Liverpool lorsqu’il n’est pas en possession. C’est une complication car son rôle hybride exige une concentration constante.

Cela explique pourquoi Klopp souhaite désormais voir un jeu plus mesuré. « Le système ne fonctionne bien que si nous contrôlons le jeu et le ballon. Avec une possession contrôlée, cela signifie que les gens sont vraiment capables d’entrer, de s’adapter et de bouger », explique Alexander-Arnold.

« Quand cela devient un peu bout à bout, comme un match de basket, et qu’on me demande de sortir et de rentrer et de faire cela à chaque fois que nous gagnons et perdons le ballon, vous finirez par vous faire surprendre à cause de la façon dont » Le système est. C’est ce que nous avons découvert. «

Trent sur la controverse du VAR Êtes-vous plus ou moins confus après avoir regardé les images de PGMOL ? « Je suis probablement aussi confus qu’auparavant. Je suis simplement déçu par ce qui s’est passé, mais je ne dis pas que quoi que ce soit maintenant va affecter la décision qui a été prise. C’est comme ça. C’est décevant à cause de tout le travail acharné que nous mettons dans le jeu en tant que joueurs. Que nous n’obtenions pas de résultat, potentiellement, à cause d’une décision prise ailleurs, d’une erreur qui n’est pas de notre part, cela fait mal. Mais nous avançons. Avoir terminé à deux reprises à un point de Manchester City dans la course au titre, cela rend-il la tâche encore plus frustrante ? « Les marges sont fines. Quand on arrive à la fin de la saison et qu’on se regarde dans le miroir, c’est plus facile à prendre quand c’est de sa faute, je pense. Quand tu sais que tu aurais pu faire plus ou que c’est parce que tu n’as pas gagné un match ou autre. Mais lorsqu’il s’agit potentiellement d’une décision extérieure qui n’a pas été en votre faveur et qu’elle aurait dû le faire – à juste titre, elle aurait dû le faire – cela pourrait potentiellement faire encore plus mal. Espérons que nous pourrons rattraper le retard ailleurs.

Cela a, dit-il, « été une période d’apprentissage », mais il a toujours accepté cela. Au fond, il est toujours le « garçon normal de Liverpool dont le rêve vient de devenir réalité », comme le dit la fresque murale, à quelques mètres de Sybil Road. L’éthique de travail pour garder le rêve vivant demeure.

Il évoque brièvement les La vision de Trente projet sur lequel il a travaillé avec l’ophtalmologiste Dr Daniel Laby, en essayant d’améliorer sa sensibilisation. « Il s’agit d’un petit pour cent. En tant qu’individu, vous devez trouver quelque chose qui vous permettra de devancer les autres », dit-il.

« Les marges sont bonnes. Cela ne fera peut-être pas la différence au jour le jour, mais cela pourrait juste faire la différence dans un ou deux matchs cette saison où j’ai vu une passe et j’ai pu la jouer grâce au travail supplémentaire que j’ai fait. j’ai fait des efforts en dehors du terrain. »

Il y a des âmes sœurs dans le groupe, des joueurs qui partagent cette attitude, y compris les nouveaux arrivants. « Ils ont vraiment adhéré à ce que nous essayons de réaliser et ont montré des signes qu’ils voulaient réaliser la même chose. » Rien de plus que Dominik Szoboszlai.

Les supporters de Liverpool sur les réseaux sociaux ont noté une bromance naissante, reconnaît Alexander-Arnold. « Nous partageons les mêmes idées, la même mentalité. » Mais il repousse fermement l’idée selon laquelle ils partageraient désormais les coups francs.

« J’ai eu des conversations avec lui, pour être honnête, et je lui ai dit qu’il n’en avait plus maintenant », répond-il sèchement. « Il a eu sa chance. Il a cette qualité, mais contre West Ham, il en a eu deux qui ont heurté le mur. Je pense qu’il pourrait être exclu. » L’amitié a ses limites.

Reste à voir jusqu’où ce nouveau Liverpool peut aller, mais l’objectif, tant individuellement que collectivement, est clair. « Gagnez le championnat », dit-il avec insistance. Un voyage à Brighton dimanche sera éprouvant, d’autant plus que Liverpool recherche le contrôle dont il a besoin.

« Ils sont passés maîtres dans ce domaine », ajoute-t-il.

« Il sera difficile de contrôler le jeu là-bas, peu d’équipes peuvent le faire. Lorsque nous avons l’occasion de le faire, nous devons nous assurer que nous le faisons efficacement et que nous sommes installés défensivement pour nous assurer qu’ils ne peuvent pas contrôler le match. autant qu’ils le veulent vraiment. »

Avec le retour de Trent Alexander-Arnold et dans ce nouveau rôle hybride, Liverpool a à nouveau le droit d’imaginer ses chances.