Interview exclusive de Thiago Alcantara: le milieu de terrain de Liverpool évolue avec l’aide de Fabinho et Jurgen Klopp | Actualités du football

Thiago Alcantara sortira à Anfield devant une foule pour la première fois en tant que joueur de Liverpool lorsqu’ils affronteront Crystal Palace le dernier jour de la saison ce week-end. Mais son premier aperçu de l’atmosphère du célèbre vieux stade est venu de nombreuses années plus tôt.

« Wow, » dit-il Sky Sports comme il se souvient du match nul en Coupe UEFA 1998 entre le Celta Vigo, l’équipe de son père vainqueur de la Coupe du monde, et une équipe de Liverpool contenant Steven Gerrard et Jamie Carragher. Celta a assommé les hôtes cette nuit-là. Un Thiago de sept ans, les yeux écarquillés dans les gradins, a savouré le spectacle.

« Je suis accro au football depuis que je suis jeune. Football anglais, football italien, football espagnol. Mais c’était ma seule et unique expérience en tant que fan dans un stade », ajoute Thiago.

« C’est l’un des plus grands souvenirs que j’ai parce que ce fut aussi une soirée très réussie pour l’équipe de mon père. Maintenant, je veux vivre la même expérience mémorable avec une foule incroyable dans ce stade incroyable – mais en tant que joueur. »

Ce temps approche.

Vingt-trois ans après sa première visite, Thiago se réjouit de la perspective de jouer devant 10000 fans à Anfield dimanche alors que Liverpool vise à terminer une saison difficile en beauté. Vous pouvez parier que chacun de ces fans ressentira la même chose en le regardant.

Peu de signatures ont suscité plus d’enthousiasme que celle de Thiago, un vainqueur en série et un créateur de classe mondiale qui semble parfois opérer à un niveau qui lui est entièrement propre au milieu de terrain. Mais sa première année en Angleterre n’a pas été simple.

Il est arrivé du Bayern Munich après avoir à peine eu une pause après leur triomphe en finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain en août. Un diagnostic de Covid en septembre a ensuite été suivi d’une blessure au genou intempestive en octobre. Quand il est finalement revenu en janvier, c’était d’un côté ravagé par les blessures et en difficulté pour la forme.

Image:

Thiago a traversé une période difficile plus tôt dans la saison



Heureusement pour Liverpool, Thiago n’a jamais été du genre à laisser tomber la tête. «C’était difficile mais je pense que j’ai vécu des moments pires que ça dans ma vie», dit-il. « Avec calme, travail et résilience, vous pouvez surmonter toutes les situations. »

C’est exactement ce que Thiago et Liverpool ont fait.

Jurgen Klopp a décrit terminer dans le top quatre comme « presque impossible » en mars, mais ils n’ont pas perdu de match de Premier League depuis et la victoire de mercredi à Burnley les a envoyés au-dessus de Leicester et ont remis leur sort entre leurs mains avant le dernier jour.

« En regardant en arrière cette saison, nous avions devant nous beaucoup de murs que nous devions abattre », déclare Thiago. « C’était comme ça. Nous avons eu beaucoup de joueurs importants blessés et nous avons dû créer une nouvelle équipe et un nouveau style – très similaire à ce que nous avions, mais avec des joueurs différents.

Image:

Thiago a été une figure influente au milieu de terrain central



« Au final, nous avons créé un groupe qui se bat pour une place en Ligue des champions, donc c’est sympa. »

Les circonstances étaient particulièrement difficiles pour Thiago étant donné qu’il devait déjà s’adapter à un nouveau pays et à une nouvelle ligue.

Le joueur de 30 ans, qui s’est fait connaître à Barcelone avant de suivre Pep Guardiola au Bayern, admet que cela lui a pris du temps.

« Au début, j’ai été surpris par le rythme du jeu et les longues balles », dit-il. « Ici, certaines équipes apprécient beaucoup la longueur des balles qui peuvent leur créer de grandes chances très rapidement. Et sur le même point, plus vite vous mettez le ballon devant, plus vite il revient. »

Image:

Le décès de Thiago a transformé Liverpool



Quand Thiago parle de «rythme», il ne fait pas référence à la vitesse de jeu elle-même – «c’est la même chose dans toute l’Europe», dit-il – mais plutôt à la vitesse à laquelle le jeu reprend à chaque instant.

«Les remises en jeu, les coups de pied de coin, les coups de pied de but… tout se passe plus vite ici et il faut s’y adapter», dit-il. « Lorsqu’il y a une situation où vous pensez pouvoir respirer, le ballon est déjà en jeu. »

Pour le regarder maintenant, vous ne sauriez pas que Thiago a trouvé la transition difficile. En fait, il a rendu tout cela facile ces derniers temps. Son récent but contre Southampton, par exemple, portait toutes ses caractéristiques.

Il y avait la façon dont il vérifiait sa course pour s’assurer qu’il recevait la passe de Roberto Firmino dans un mètre d’espace; la façon dont il a glissé au-delà du mauvais pied Stuart Armstrong; la façon dont il a utilisé l’intérieur de sa botte – toujours l’intérieur de sa botte – pour repérer le coin inférieur.

Prise de conscience et anticipation. Intelligence et exécution. Ce sont les domaines d’expertise de Thiago et ils sont apparus récemment grâce en partie à la décision de déplacer Fabinho de la défense, où il a assuré une couverture pendant une grande partie de la saison, de retour au milieu de terrain.

La présence du Brésilien dans le rôle de holding a permis à Thiago de jouer son jeu naturel. Ce n’est pas un hasard si Liverpool a remporté les sept matchs au cours desquels la paire a débuté ensemble au milieu de terrain central depuis le début de l’année.

Image:

Fabinho permet à Thiago de jouer plus haut sur le terrain



« Quand je suis arrivé ici, je savais comment était Fabinho en tant que joueur de football, ce qu’il a fait ici et ce qu’il a fait à Monaco, mais je ne le connaissais pas personnellement », raconte Thiago.

« C’est un joueur très intelligent et intelligent. Il sait comment et où être sur le terrain, et il a une grande force dans les défis. Il est là, il est fort et il gagne toutes les batailles pour nous.

« Parfois, il doit gérer non seulement son propre joueur, mais aussi mon joueur ou celui d’un autre coéquipier, mais il fait un excellent travail défensif et vous pouvez voir aussi que parfois il avance de manière offensive et fait incroyablement pour nous en tant que bien. »

Thiago a déjà développé une solide compréhension avec Fabinho sur le terrain, mais il admet qu’il faudra du temps pour établir des liens comme ceux qu’il avait au Bayern, où il a appris à connaître les mouvements de ses coéquipiers à fond.

« J’étais au Bayern pendant sept ans », dit-il. « En fin de compte, cela prend du temps. Il ne s’agit pas seulement d’étudier les coéquipiers de l’extérieur. Lorsque vous vous entraînez avec eux, vous voyez aussi leurs compétences et leurs défauts.

« Vous jouez avec tout cela et c’est pourquoi le football est un beau sport de manière collective, car vous pouvez aussi devenir meilleur en utilisant les meilleures compétences de vos coéquipiers. »

Et ceux de votre manager?

Image:

Fabinho et Thiago célèbrent avec Mohamed Salah



« Il a été formidable depuis le début », dit Thiago à propos de Klopp, dont il a affronté le Borussia Dortmund à plusieurs reprises au cours de ses deux premières saisons au Bayern.

« C’est une personne très aimée ici dans notre équipe, notre club et dans la ville aussi. Il est intéressant et en même temps il est calme. Il travaille dur, mais aussi avec des mots comiques.

« C’est très intéressant d’apprendre et de continuer à grandir à ses côtés. »

Thiago pense avoir beaucoup appris au cours d’une saison qui, remarquablement, sera la première de sa carrière senior au cours de laquelle il n’a pas remporté de trophée. En fait, ce n’est que le deuxième des 11 derniers dans lequel n’a pas fini de vainqueur du titre de champion.

Pour moi, l’expérience que j’ai eue ici est mon trophée cette année

Peu de joueurs connaissent mieux ce qu’il faut pour maintenir le succès que la situation difficile de Thiago et de Liverpool cette saison lui a rappelé à quel point cela peut être difficile.

« Le sentiment que j’ai sans titre ni trophée cette année est à quel point il est difficile de l’obtenir », dit-il.

«L’essentiel est de rester affamé mais en même temps d’évoluer et de s’adapter, car même le maximum de 100% que vous avez donné l’année dernière ne sera pas suffisant l’année prochaine.

« Vous devez toujours évoluer et apprendre de nouvelles choses. Vous devez être le même joueur à 100%, mais en même temps ajouter quelque chose de nouveau à vos caractéristiques. »

















Thiago le fait certainement dans son nouvel environnement et il souligne également que l’argenterie n’est pas sa seule motivation.

«Pour moi, l’expérience que j’ai vécue ici est mon trophée cette année», dit-il.

« Rejoindre cette équipe, s’entraîner avec ces joueurs tous les jours, rejoindre la ligue, visiter de nombreux nouveaux stades et jouer contre de grandes équipes… Je pense que ces sentiments sont si importants. »

Pour le moment, cependant, tout tourne autour d’Anfield dimanche et de terminer le travail devant les fans – un peu comme son père l’a fait devant lui il y a toutes ces années.

Regardez Liverpool vs Crystal Palace en direct sur le Main Event de Sky Sports à partir de 15 h 50 le dimanche; coup d’envoi 16h