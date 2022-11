Interview exclusive de Stormzy: le rappeur lance le Merky FC pour lutter contre les inégalités raciales dans le football | Nouvelles du football

Stormzy espère que sa nouvelle initiative Merky FC “pourra conduire au changement” après que les chiffres ont montré que seulement 6,7% des postes de direction dans le football sont occupés par des personnes noires ou métisses – une statistique que le rappeur a qualifiée d'”embarrassante”.

Stormzy et adidas ont annoncé un partenariat avec 10 grandes marques, dont Sky Sports, pour se réunir sur une initiative pluriannuelle, Merky FC – un programme engagé à améliorer et à protéger la représentation diversifiée dans l’industrie du football.

Merky FC est un nouveau mouvement qui affectera le changement dans l’ensemble de l’industrie en s’attaquant au manque de diversité en dehors du terrain de football et en donnant accès à une multitude de stages et d’opportunités professionnels rémunérés sur plusieurs années dans l’ensemble de l’industrie.

Le programme de carrière débutera en janvier 2023, avec les 10 partenaires – qui incluent également Manchester United, Fulham et LADBible – offrant des opportunités dans les opérations et la communauté à la création et au marketing au sein de leurs entreprises, dans le but de changer la donne.

Le lancement de la campagne intervient également après que le deuxième rapport annuel de la Football Association sur le Football Leadership Diversity Code a montré que les clubs anglais ne parvenaient pas à atteindre six des huit objectifs promis.

Parler à Sky Sports Nouvelles à propos du manque de cadres supérieurs dans le football qui sont d’origine noire ou mixte, Stormzy a déclaré: “Les statistiques sont choquantes. Je pense que c’est beaucoup dû à la visibilité. Même en grandissant, nous n’avons vu aucun manager noir, personne noire sur nos écrans dans les médias.

“Donc, je pense que lorsque Ian Wright arrive, Thierry Henry arrive, nous savons que nous pouvons botter le ballon – nous avons toujours su que nous pouvons botter le ballon – mais en termes de rôles et d’autres postes dans l’industrie, nous ne voyons pas notre représentation, et la représentation est importante.

“Quand on ne le voit pas, ce n’est pas toujours facile d’y croire.”

Image:

Stormzy dit que le manque de rôles de haut niveau dans le football occupés par des personnes d’origine noire ou mixte est “choquant”





Interrogé spécifiquement sur seulement 6,7% des postes de direction dans le jeu occupés par des personnes d’origine noire ou mixte, alors que 43% des footballeurs sont d’origine noire ou mixte, le joueur de 29 ans a déclaré: “Cette statistique est embarrassante. Je ne pense pas que ce soit loin d’être embarrassant.

“Si vous pouvez voir cette représentation sur le terrain avec tous les joueurs, alors elle devrait au moins être soutenue par des personnes occupant des postes de pouvoir, des positions d’influence en dehors du fait d’être un vrai footballeur.

“J’espère qu’avec ce que nous faisons, nous pourrons conduire un changement.”

Ici, dans un Q&A exclusif avec Sky Sports Nouvellesle fan de Manchester United Stormzy discute du lancement du Merky FC, de l’autonomisation des jeunes Noirs et d’être “sidéré” après avoir rencontré Sergio Aguero à Dubaï…

À quoi ressemble le succès avec Merky FC pour vous ?

Je suis juste très fier que nous soyons arrivés à un stade où il est sorti dans le monde et que nous l’avons lancé. Un énorme crédit à mon équipe chez Merky et un énorme crédit à adidas parce qu’avec une idée de cette envergure, de cette taille et de cette ambition, les gens doivent se rassembler. C’est super d’avoir ces idées. C’est pourquoi je dis bravo à adidas, car dès que nous avons eu l’idée, ils étaient à toute vapeur. Mon idée du succès, c’est juste plus de marques qui arrivent, différents coins de l’industrie, différents partenaires de l’industrie et juste s’ajouter aux onze de départ que nous avons. Et juste voir les gens s’épanouir dans ces rôles. Je dis toujours avec tout ce que nous faisons, j’espère que dans 20 ans, je verrai quelqu’un et ce sera quelque chose à Manchester United ou je le fais actuellement à Sky Sports ou je le fais actuellement à LADbible et c’était à cause de Merky FC et l’initiative que nous avons lancée. Voir plus de jeunes Noirs dans ces rôles, plus de Noirs dans des positions de pouvoir loin d’être sur le terrain. Et juste voir cela prospérer et grandir et inviter plus de gens à venir offrir ces opportunités aux jeunes.

Image:

Les organisations ont promis des rôles exclusivement aux personnes d’origine noire âgées de 16 à 25 ans à partir de janvier 2023





Qu’espérez-vous apporter de ce partenariat ?

J’espère juste inspirer le changement, ce qui ressemble parfois à une telle ambition mondiale, une telle ambition massive et parfois cela semble irréaliste. J’espère toujours que dans 20, 30, 40 ans, il y aura un gamin qui n’a aucune idée de qui je suis – je suis trop vieux, il se fiche de Stormzy – mais il y a une initiative que nous avons lancée comme maintenant ce qui leur permet d’avoir une certaine ambition et un rêve et un avenir. Continuez simplement à faire avancer les choses, effet domino et j’espère que cela inspire mes enfants, les enfants, les enfants, les enfants et nous mettons une infrastructure et un vrai changement là-bas qui leur permet en fait d’être plus forts et plus autonomes.

Qui considérez-vous comme des pionniers du football et de l’industrie du football ?

Ian Wright. J’adore cet homme, j’ai tant d’amour et tant de respect pour lui. Même son parcours de footballeur et lui maintenant, tout ce qu’il fait et à quel point il se tient sans vergogne dans ses opinions et ses croyances. Ian a toujours été un pour moi. Raheem Sterling, j’ai toujours dit que le bâton qu’il avait l’habitude d’obtenir des médias, on pouvait sentir ça à un kilomètre. Et il a toujours dû être courageux face à tout et défendre ce en quoi nous croyions. Marcus Rashford aussi. En tant que musicien, je pense qu’il est plus facile pour moi de dire “Yo, ce n’est pas bien”, j’ai l’impression d’avoir beaucoup plus de liberté pour le faire à cause de ma carrière et de la structure de ma carrière. Alors que les footballeurs ont des employeurs, ils ont la FA, ils ont beaucoup de choses où ils pourraient se sentir limités en termes d’être les versions les plus vraies d’eux-mêmes. Donc, quand je parle de Ian, Raheem et Marcus, ils représentent quelque chose. Alors big up chacun d’eux.

Image:

Stormzy “adore” l’ancien attaquant d’Arsenal et d’Angleterre Ian Wright





Qui étaient vos modèles et qu’est-ce qui vous a poussé à devenir fan de Man Utd ?

Comment nous appellent-ils ? Rouges Cockney. Je suis un Cockney Rouge. Mon joueur préféré en grandissant était Rio [Ferdinand], j’aime Río. Parce que je suis mort au football mais j’aimais penser que si j’étais bon au football, je serais comme Rio. J’ai la hauteur, j’ai la force, j’ai le physique. Même mon neveu soutient Man City, en grandissant, je voyais Man Utd gagner tout le temps et j’ai dit que je voulais un morceau de cela.

Vous avez eu le privilège d’aller à Old Trafford, étiez-vous un peu ébloui la dernière fois que vous y êtes allé ?

J’étais fou de starstruck.

Cela surprend les gens de voir que Stormzy est frappé par les étoiles…

Je suis tout le temps frappé par les étoiles. Si je vois quelqu’un, j’ai littéralement un dossier dans mon téléphone appelé “Fan Boy Mike”. Il y a environ 70 photos de moi quand j’ai vu [Sergio] Aguero à Dubaï – et il m’a brisé le cœur ce jour-là quand il a fait ça [scored against QPR to win Man City the title in 2012]. Je lui ai dit : ‘Je te hais, mais je t’aime. Laissez-moi prendre une photo’. Chaque fois que je vois quelqu’un que j’ai grandi en train de regarder à la télé ou qui m’a inspiré ou que je respecte ou que j’admire, je me dis : ” Yo, laisse-moi prendre un selfie “. Que là sur Sky Sports, je transpirais, j’étais énervé. Mais c’était malade.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le rappeur britannique et fan de Manchester United Stormzy rejoint le panel MNF et partage ses réflexions d’après-match après que ses bien-aimés Red Devils ont battu Liverpool 2-1 à Old Trafford



Est-ce que faire des choses comme ça vous fait vous sentir un peu normal ? Parce que tu es une grande star dans ce que tu fais…

Je suppose que c’est normal jusqu’à ce que cela se produise. J’étais avec tous mes neveux et nous avons eu la courtoisie d’aller sur le côté du terrain avec adidas, ils nous ont emmenés là-bas. Vous pouvez prendre des photos, il y a quelques personnes là-bas. Et puis quelqu’un de Sky Sports est venu – je pensais qu’ils nous disaient de faire moins de bruit parce que nous parlions beaucoup – et a dit : ‘Stormzy, tu veux continuer là-bas ?’ J’étais comme, ‘Et maintenant?’ Et ils étaient comme, ‘Ouais, ouais’. Mes neveux étaient comme, ‘Allez, allez’. Alors j’ai continué à transpirer comme un fou et ils ont dit: ‘Yo, Stormzy. Qu’est-ce que tu penses?’ Et je regarde juste autour de moi comme si c’était fou. C’était normal jusqu’à ce moment-là, puis j’étais comme OK.

Quelle piste choisiriez-vous pour l’équipe ?

C’est une bonne question. Ce serait, ‘Clash’, me mettant en vedette avec Dave parce que c’est comme une entrée dans votre zone [song]. C’est comme un, ‘Nous venons pour écraser quelque chose’.

Quelle est votre équipe d’étoiles de football à cinq ?

C’est dur. Je vais me faire cuire pour ça. Mon gardien est [Peter] Schmeichel. Mon défenseur je vais Rio, je pense Rio. C’est ma chèvre. J’aime Río. [Lionel] Messi, [Cristiano] Ronaldo puis R9 [Ronaldo] là-haut. C’est tout le temps.

Et votre équipe d’étoiles musicales de football à cinq ?

David. Je sais que Dave est bon au football. Je me mets dans le but, je sais que je suis un bon gardien. Je suis gardien de but par choix et pas parce que j’étais nul et que tout le monde disait que je devais aller dans les buts. Je suis gardien de but par choix, c’est ce que je voulais être. Je suis dans le but, mets Dave quelque part. Avelino est en fait assez bon. Misérable 32 est bon apparemment. Je dis apparemment parce que je ne l’ai jamais vu jouer. J’ai vu Av jouer, je n’ai jamais vu Wretch jouer mais il est censé être froid. Qui d’autre est bon au football ?

AJ Tracey ?

Je ne pense pas qu’AJ soit aussi froid que ça. AJ est mon frère mais je ne sais pas si AJ est aussi froid que ça. Chunkz, mon frère. Je ne sais pas s’il est si bon. Mais il marque des buts, il marque des buts que je sais qu’il ne peut pas croire qu’il a marqué. Moi, Chunkz, Dave, Avelino et Wretch. Ça a l’air mauvais parce qu’Avelino est mort. Il a une belle touche, il a un peu de flare pour lui. Mais ils m’ont dans le but, ça devrait aller.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de la Roma, Jose Mourinho, a fait ses débuts dans un clip vidéo avec ce camée dans la nouvelle vidéo de Stormzy qui fait référence à sa tristement célèbre interview d’après-match de 2014



Stormzy parlait à Sky Sports Nouvelles après avoir annoncé le lancement de son entreprise collaborative avec adidas, #Merky FC – un programme engagé à améliorer et à protéger la représentation diversifiée dans l’industrie du football.

Le #Merky FC est ouvert à tous. Les candidats peuvent visiter merkyfc.com pour en savoir plus et enregistrer leur intérêt pour les stages disponibles, avant le processus de candidature national à partir de demain, le 4 novembre.