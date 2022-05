Interview exclusive de Steven Gerrard: le patron d’Aston Villa s’efforce de combler l’écart avec l’élite avant la confrontation à Liverpool | Nouvelles du football

Steven Gerrard se prépare à affronter le club qu’il a représenté plus de 700 fois en tant que joueur, dirigé par le manager qui lui a donné sa pause en tant qu’entraîneur, sachant que tout autre chose que la victoire pourrait être la fin de leurs espoirs de titre en Premier League.

Les enjeux pourraient difficilement être plus élevés pour Liverpool. Mais pour Gerrard, s’adressant à Sports du ciel sur le terrain d’entraînement Bodymoor Heath d’Aston Villa juste après sa conférence de presse, il n’y a pas de place pour le sentiment. “Mon travail est d’obtenir les trois points”, dit-il.

Un tel résultat aurait un impact sismique sur la course au titre, mais il serait également important pour l’équipe locale. Aston Villa était 16e, à seulement deux points au-dessus de la zone de largage, lorsque Gerrard est arrivé en novembre. Une victoire sur Liverpool les placerait dans la moitié supérieure.

Villa n’a pas terminé plus haut que 11e en Premier League depuis plus d’une décennie et bien que Gerrard ait des objectifs plus ambitieux pour le club à long terme, mettre fin à cette course cette saison mettrait fin à six mois de progrès constants depuis sa nomination.

“Je pense que le principal point positif est que les joueurs sont vraiment heureux et qu’ils ont adhéré à notre identité et à notre style”, a-t-il déclaré. Sports du ciel. “Nous avons eu beaucoup de succès dans de nombreux matchs grâce à la façon dont nous nous sommes installés et je pense que nous tirons le meilleur parti de beaucoup de gens.

“Nous voyons encore beaucoup de domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer et nous améliorer. Nous avons eu des parties de jeux où nous avons été très incohérents. Mais je pense que c’est dû à des moments individuels ou à des erreurs individuelles plutôt qu’à la façon dont nous nous sommes mis en place ou comment nous jouons.

“Je sens que les joueurs sont d’accord avec les choses que nous essayons de mettre en place et nous nous sentons plus à l’aise match après match.”

Gerrard a dû faire les choses à la volée étant arrivé des Rangers pour remplacer Dean Smith à la mi-saison, mais des efforts ont été faits pour améliorer les choses en dehors du terrain ainsi que sur celui-ci.

“Nous avons dû essayer d’éloigner l’équipe du danger et de nous placer dans une position positive dans le tableau, mais parallèlement, nous avons analysé tous les joueurs, tous les joueurs que nous avons en prêt et certains membres du personnel”, ajoute Gérard.

“Nous avons apporté quelques modifications autour du bâtiment en termes de règles et d’autres choses, mais cet été nous donnera une chance de respirer, de réfléchir et de réinitialiser. Cela nous donnera également le luxe d’une pré-saison, où vous pouvez vraiment clouer votre identité et votre style.

“Faire cela lorsque vous jouez tous les six ou sept jours est un véritable défi car vous disposez d’un temps limité sur le terrain d’entraînement, mais dans l’ensemble, cela a été positif.

“Je suis content de là où nous en sommes et je vois des signes de progrès.”

Les progrès sont les plus apparents en défense. Les villas sont compactes et organisées sous Gerrard. Seules quatre équipes ont concédé moins de buts ou gardé plus de draps propres en Premier League depuis sa nomination, tandis que trois seulement ont fait face à moins de tirs au but ou ont mieux réussi en termes de buts attendus.

Il y a eu 10 défaites – plus que Gerrard aurait souhaité – mais seulement deux avec une marge de plus d’un but. Villa sont “un travail en cours”, selon ses mots, mais ils ne sont pas faciles à battre.

“Je pense que c’est grâce à la façon dont nous nous sommes mis en place sans possession, nos distances et notre forme, mais aussi un effort massif des joueurs en termes d’application et d’engagement, car ce sont eux qui vont là-bas et le portent. dehors », dit Gerrard.

“Lorsque vous entrez dans un nouveau travail et que vous apportez votre style et votre chemin, il est important que vous obteniez l’adhésion des joueurs et ces joueurs sont sortis et ont mis leur corps en jeu.

“Ils ont vraiment adhéré à notre forme et cela nous aide à mieux défendre.”

Le manager d'Aston Villa, Steven Gerrard, a déclaré qu'il était entièrement concentré sur la victoire contre son ancien club, Liverpool, malgré son passé au club.



Ils devront continuer dans la même veine contre Liverpool.

Villa n’avait que 38% de la possession lors de sa défaite 1-0 à Anfield en décembre et la qualité de Liverpool est telle que le chiffre sera probablement similaire à Villa Park.

Pour Gerrard, si habitué à dominer ses adversaires à la fois en tant que joueur à Liverpool et en tant que manager dans son rôle précédent chez les Rangers, ce changement de dynamique a nécessité une certaine adaptation.

“C’est différent”, dit-il avec un sourire. “Mais écoutez, vous pouvez toujours gagner des matchs de football comme ça. Une grande partie du succès que nous avons eu aux Rangers était en Europe, quand nous avions moins de ballon.

“Il doit y avoir certaines situations où vous êtes prêt à contre-attaquer, à jouer un jeu de transition ou à contre-appuyer et à voler le ballon haut sur le terrain.

“Bien sûr, dans un monde idéal, tout le monde veut le ballon, et je pense qu’avec le temps, et si nous recrutons suffisamment bien, nous améliorerons nos chiffres de possession car, en fin de compte, dans l’ensemble, nous voulons être une possession- équipe basée qui contrôle de plus grandes parties de jeux.

Image:

Le penalty de Mohamed Salah a donné à Liverpool une victoire 1-0 sur Aston Villa en décembre





“Mais beaucoup de nos meilleures performances cette saison sont survenues lorsque nous avions moins de possession de balle et je suis d’accord avec cela. Lorsque vous jouez contre des joueurs de classe mondiale et des équipes de classe mondiale, vous devez parfois être pragmatique.

“Je ne pense pas que ça marche d’être enthousiaste et négligent.”

Encore moins lorsque vous affrontez des joueurs aussi meurtriers que Mohamed Salah, Sadio Mane et Luis Diaz.

“Bien sûr, ces trois joueurs ont joué un rôle important dans nos préparatifs”, déclare Gerrard.

“Dans un match de cette ampleur, vous devez essayer d’étouffer et de limiter ces joueurs talentueux, car si vous leur donnez du temps et de l’espace et que vous les négligez, ils sont très capables de vous faire du mal.

“Mais ce ne sont pas les trois seuls. Lorsque vous parlez des meilleures équipes au sommet de la Premier League, elles sont normalement jonchées des meilleurs joueurs internationaux.

“C’est la taille du défi, mais en même temps, si vous parvenez à tirer le meilleur parti de votre équipe, si vos meilleurs joueurs peuvent intervenir et que tout le monde peut aller au-delà, rien n’est impossible.”

Image:

Aston Villa occupe la neuvième place de la Premier League depuis la nomination de Steven Gerrard





Gerrard souhaite que ses joueurs abordent le match de mardi avec cette idée en tête, mais à plus long terme, il espère que Villa participera à des rencontres avec l’élite de la Premier League comme un match plus pour eux.

Il a commencé le processus de renforcement de son équipe vers cet objectif avec les ajouts de Philippe Coutinho, Lucas Digne et Calum Chambers en janvier et voit la fenêtre de transfert de cet été comme une opportunité de continuer à peaufiner son personnel.

“Nous avons beaucoup de volume ici, donc je considère que c’est plus une question de qualité que de quantité”, dit-il. “Je ne pense pas que nous ayons besoin d’aller tout déchirer et de recommencer.

“Nous avons eu une fenêtre positive en janvier où nous avons essayé d’ajouter des joueurs qui pourraient améliorer ce que nous avions déjà et maintenant il s’agit d’ajouter de la qualité pour faire passer l’équipe au niveau supérieur.

“Je ne pense pas que nous ayons besoin de chiffres. Nous avons déjà beaucoup d’options. Mais il y a des domaines de l’équipe où nous aimerions ajouter de la qualité car nous pensons que cela peut nous aider à faire d’énormes progrès.”

Il espère que Coutinho en fera partie. L’international brésilien a dû se contenter d’une place sur le banc lors de la victoire 3-1 de samedi contre Burnley, avec Emiliano Buendia brillant à sa place, mais Gerrard est impatient de rendre son prêt permanent et considère que la concurrence pour les places est saine.

“Lorsque nous décidons de jouer avec un numéro 10, il se peut qu’un seul d’entre eux puisse jouer, mais j’ai montré à plusieurs reprises que nous pouvons jouer avec deux numéros 10 dans l’équipe et je pense qu’ils sont tous les deux capables de jouer comme huit aussi dans certaines situations », dit-il.

“En fin de compte, ce sont deux grands joueurs et j’ai de la chance de les avoir à ma disposition. Nous avons reposé Phil samedi et Emi était fantastique, mais c’était Burnley. Liverpool est un jeu différent et je choisirai l’équipe que je pense va faire le meilleur travail.

“Bien sûr, mon travail consiste à gérer la situation lorsque les joueurs ne jouent pas, mais je serai toujours honnête et authentique avec eux. Je ne les viderai jamais et. J’expliquerai toujours mes raisons. Tout le monde ne peut pas jouer à chaque match, mais en même temps, l’équipe est vraiment importante tout au long de la saison.”

Image:

Emiliano Buendia a été préféré à Philippe Coutinho face à Burnley





La visite de Liverpool à Villa Park est un formidable test des progrès réalisés jusqu’à présent cette saison, mais Gerrard voit-il des leçons pour Villa dans l’ascension de Liverpool sous Klopp ?

“Je ne suis pas sûr que les leçons soient le bon mot, mais ce que je dirai, c’est qu’il a évidemment reçu un soutien fantastique de la part des propriétaires”, dit-il. “Il a eu le temps de construire et le temps de progresser.

“Quand vous entrez dans ces clubs, cela prend un certain temps. C’est très difficile de tout changer du jour au lendemain. Mais je suis aussi conscient que c’est une affaire de résultats et je ne le néglige pas.

“Nous devons juste nous assurer que nous prenons les bonnes décisions et que tout le monde tire dans la bonne direction. Lorsque tout le monde est aligné et connecté sur la façon de faire avancer les choses, je pense que c’est à ce moment-là que vous arrivez plus rapidement à la destination finale.”

Cet alignement est clair à Liverpool et Gerrard pense qu’il en va de même à Villa, où il travaille en étroite collaboration avec le directeur général Christian Purslow et le directeur sportif Johan Lange. “Nous avons des propriétaires qui ont investi dans l’équipe et ont montré un soutien incroyable”, dit-il. “Nous sommes tous sur la même page et nous sommes vraiment ambitieux.”

Cela nécessitera certainement une certaine ambition si Villa veut retirer des points à Liverpool, mais la détermination de Gerrard à le faire est évidente.

“Nous savons qu’il y a encore un écart avec des équipes comme Liverpool, mais c’est notre travail de faire tout ce que nous pouvons pour le combler”, dit-il.

“C’est ce que nous recherchons.”

Regardez Aston Villa vs Liverpool en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 19 heures mardi; coup d’envoi 20h