Interview exclusive de Ryan Mason: le patron par intérim des Spurs sur son ascension rapide et l’avenir radieux de Tottenham | Actualités du football

« J’ai été exposé à beaucoup de choses ces quatre dernières semaines », témoigne Ryan Mason.

Le patron par intérim des Spurs, qui à l’âge de 29 ans est devenu le plus jeune entraîneur de l’histoire de la Premier League le mois dernier, a suivi un cours intensif en gestion depuis qu’il a été nommé responsable après le limogeage de Jose Mourinho.

Il a vu l’ascension et la chute d’une Super League européenne, il a tenté de mener Tottenham à un premier trophée depuis 2008 en remportant la finale de la Coupe de la Ligue contre Man City et avant le match des Spurs contre Aston Villa, qui est en direct sur Sky Sports mercredi. (coup d’envoi à 18h), il a dû répondre question après question concernant l’avenir de Harry Kane.

















Ryan Mason dit qu'il ne sait pas si Harry Kane a dit au club qu'il voulait partir.



Mais un fier Mason, qui a mené les Spurs à trois victoires en quatre matchs de championnat en charge, profite du moment et apprend de l’expérience.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu le temps de réfléchir après un tourbillon de quatre semaines, il a dit Sky Sports: « Non, pas en termes de réflexion car il y a toujours un autre match au coin de la rue.

«Il y a toujours une autre conférence de presse, une autre séance de formation et plus de vidéos à regarder. Donc, en termes de réflexion, non, mais j’ai aimé et j’apprécie le moment.

« Ce fut une expérience incroyable et je suis incroyablement fier, mais en termes de réflexion, j’ai l’impression que ces choses se produisent probablement lorsque vous ne travaillez pas réellement tous les jours. »

Mason, qui a quitté son rôle de chef du développement des joueurs du club pour prendre la tête par intérim, a dû apprendre beaucoup sur le tas en assumant son premier rôle d’entraîneur-chef, et bien qu’il admette qu’il a encore beaucoup à apprendre. , il se sent prêt à relever le défi, surtout après avoir observé les goûts de l’ancien patron Mauricio Pochettino et d’autres entraîneurs de haut niveau.

«J’ai l’impression d’avoir appris énormément de choses au club de football, avec les entraîneurs que je côtoie chaque jour, en prenant les U16, les U18, les U19 et les U23. J’ai donc eu une très bonne courbe d’apprentissage. .

« Je sais que les gens diront que je suis jeune. Oui, je le suis, mais je crois que j’ai été exposé à beaucoup de choses en si peu de temps que l’âge n’a plus d’importance. J’ai aimé apprendre, j’apprends toujours , et j’apprendrai toujours comme n’importe quel entraîneur ou n’importe quel joueur. Il est important que vous soyez toujours ouvert à l’apprentissage.

« Ce fut une très bonne expérience. »

J’ai travaillé avec Mauricio Pochettino et même en tant que joueur, il avait certaines manières et son langage corporel. Il y avait tellement de choses à apprendre.

Quelque chose a-t-il surpris Mason après avoir passé du temps dans le poste de haut niveau au stade Tottenham Hotspur?

« Non, rien ne m’a surpris », a-t-il ajouté. «Je regarde le football tous les jours de ma vie et j’ai toujours regardé le football tous les jours de ma vie.

« En termes de préparation [to be a head coach], ce n’était pas nécessairement assis dans une pièce à faire semblant de répondre à des questions pour des conférences de presse ou d’autres choses, c’était plus juste observer ce que les gens font et comment ils agissent.

« J’ai travaillé avec Mauricio Pochettino et même en tant que joueur, il avait certaines manières et son langage corporel. Il y avait tellement à apprendre.

« J’ai joué avec pas mal d’entraîneurs, j’ai été exposé à beaucoup d’entraîneurs et c’est normal. Quand vous êtes un joueur, vous voulez apprendre des joueurs et quand vous êtes entraîneur, vous voulez apprendre des entraîneurs.

« Alors oui, mon attention a été différente de ce que c’est en tant que joueur, mais la passion et l’amour pour le football demeurent et je pense que les gens sensés et intelligents apprendront toujours. »

‘Je ne pensais pas à l’entraînement’

Ryan Mason est blessé à la tête alors qu'il jouait pour Hull en Premier League



Bien qu’il n’ait que 29 ans, le parcours de Mason pour devenir patron par intérim à Tottenham n’a pas nécessairement été simple.

Après avoir rejoint les Spurs à l’âge de huit ans, Mason a joué 70 fois pour le club entre 2008 et 2016 avant de déménager à Hull. Cependant, à peine six mois après son séjour aux Tigres, il a subi une fracture du crâne après un affrontement accidentel de têtes avec Gary Cahill qui l’a finalement forcé à prendre sa retraite 12 mois plus tard.

Et même si l’entraînement n’était peut-être pas au premier plan de son esprit au cours d’une carrière de joueur qui l’a vu faire une apparition pour l’Angleterre, il savait qu’il reviendrait aux Spurs dans une certaine mesure.

« Pour le moment, je ne pensais probablement pas à l’entraînement », a déclaré Mason.

« Une chose que je savais, c’est que lorsque j’arrêtais de jouer, peu importe où j’étais, je retournerais toujours à Tottenham et aiderais les joueurs parce que j’étais très chanceux d’avoir eu des jeunes entraîneurs incroyables.

Gareth Bale partage sa joie avec le patron par intérim Mason



« John McDermott, Alex Inglethorpe, Chris Ramsey et Tim Sherwood – je pourrais en nommer tant et ils ont eu un si grand impact et ont eu une énorme influence sur ma carrière de footballeur et ma vie aussi.

« J’avais toujours envie de revenir et d’aider les joueurs », a-t-il ajouté. «Je pense qu’il est important que lorsque vous passez par un système d’académie et que vous représentez la première équipe, il est important que les joueurs de l’académie essaient d’apprendre de vous et de prendre des informations.

«Je savais que je reviendrais toujours au club. J’ai toujours eu de bonnes relations avec les gens du club et cela a toujours été dans mon esprit. Je savais que cela arriverait.

« On ne s’attendait pas à ce que ce soit si tôt, mais ces choses arrivent. Il est important que vous soyez juste prêt à faire face à tout ce qui se présente à vous. Je me suis toujours senti préparé, j’ai toujours été prêt à m’ouvrir et à me mettre dans des situations où je suis prêt à apprendre et où je peux apprendre.

« Ce fut un voyage fou jusqu’à présent, mais il a également été incroyable. »

Mason: Nous devons finir haut « Il est important que nous terminions cette saison en beauté. Il est important que nous battions Aston Vila et j’espère que nous le ferons. «Nous avons ramené nos supporters dans le stade et nous avons remporté nos trois derniers matchs à domicile, alors j’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée. «C’est important et nous verrons où nous en finirons à la fin de la saison, mais nous ne pouvons pas commencer à penser aux autres et à ce qu’ils vont faire. « Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et cela commence contre Aston Villa. Nous devons être prêts et nous serons prêts. »

« Le succès de l’Académie est vital pour les Spurs »

Mason a succédé à Jose Mourinho en tant qu'entraîneur-chef par intérim des Spurs le mois dernier avec Chris Powell (à gauche) comme assistant



Il est clair de voir la passion de Mason pour aider les jeunes joueurs et pourquoi il a été chargé du rôle de responsable du développement des joueurs à Tottenham au début de la saison.

Et qu’il soit de retour dans ce rôle dans quelques semaines ou dans un autre aux Spurs, Mason insiste sur le fait que l’académie du club a un rôle essentiel à jouer dans tout succès futur.

« Je pense que c’est important pour chaque club. Si vous regardez historiquement, beaucoup de clubs qui réussissent ont des diplômés de l’académie au sein de leur première équipe.

«Les fans ont toujours un lien supplémentaire avec cela et il ne sert à rien de diriger une académie si vous n’avez pas l’intention de faire entrer des joueurs dans la première équipe.

« Au cours des 10 dernières années, ce club de football a été formidable dans ce domaine. Nous avons eu tellement d’internationales, non seulement pour Tottenham, mais aussi pour représenter notre pays et d’autres pays.

« Nous avons le capitaine de l’Angleterre qui est venu par notre académie. C’est incroyable et si vous êtes un jeune enfant qui vient dans le bâtiment et par le biais de l’académie, c’est l’un des meilleurs clubs où être, pas seulement en Angleterre, mais je pense aussi en Europe.

« Il y a de grandes perspectives ici et j’espère vraiment, vraiment que dans cinq ans, il y aura deux, trois, quatre et cinq joueurs de l’académie, qui sont maintenant dans l’académie, représentant le club de football au niveau de la première équipe.

« Nous avons également des entraîneurs dans l’académie qui ont joué dans l’académie, donc les bases de son succès sont là, et comme je l’ai dit, notre histoire récente l’a prouvé. J’espère qu’il y en aura d’autres à venir et je suis sûr qu’il y en aura. «

« L’avenir est radieux pour les Spurs »

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Tottenham sur les Wolves en Premier League



De l’aveu même de Mason, la saison a été difficile pour Tottenham, qui devrait rater la qualification de la Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive, tandis que le football de la Ligue Europa n’est pas non plus assuré avant les deux derniers matchs de la campagne.

Cependant, il insiste sur le fait que les fondations sont en place pour un avenir meilleur.

« Je vois tellement d’excitation dans l’avenir des Spurs », a-t-il déclaré.

«Nous avons un excellent terrain d’entraînement, un grand stade et une excellente équipe.

« Évidemment, nous avons eu une campagne décevante cette saison, mais je regarde les groupes d’âge et il y a beaucoup de joueurs qui m’excitent, qui me rendent excité de venir travailler tous les jours et de les aider.

« Lorsque vous travaillez avec de jeunes enfants qui aspirent à atteindre un certain niveau, être en mesure de les aider et de partir en voyage avec eux est un sentiment très satisfaisant. C’est passionnant. »

















Mason insiste sur le fait qu'il se concentre uniquement sur « le moment présent » alors que les Spurs poursuivent leur recherche d'un nouveau manager



Alors, qu’en est-il de l’avenir de Mason?

Des discussions n’ont pas encore eu lieu sur son avenir à long terme des Spurs avec l’accent entièrement mis sur les deux derniers matchs de la saison, un retour à son ancien rôle à l’académie des Spurs est-il envisagé ou son avenir dans la gestion?

« Le temps nous dira à quel point cette expérience a été bonne pour mon avenir, mais ce que je sais, c’est qu’elle a été incroyable et que j’ai adoré », a-t-il déclaré.

«J’ai apprécié la pression. C’est l’un des meilleurs emplois en Europe et j’ai eu cette opportunité et je suis très fier de l’avoir eue à mon âge.

« Pour ce qui est de l’avenir, je ne sais pas. Les conversations ont toujours été » pouvez-vous aider le club pendant sept matchs? « . Le travail que je faisais est toujours là alors oui, je suis excité.

« Je suis enthousiasmé par les matchs à venir et je suis non seulement enthousiasmé par l’avenir pour moi, mais aussi par l’avenir du club de football, car je crois qu’il y a tellement de choses pour que nous réussissions. »

Mason a mené les Spurs à trois victoires lors de ses quatre matchs de championnat en charge à ce jour



Une expérience comme celle qu’il a eue au cours des quatre dernières semaines ne fera aucun mal à ses aspirations de gestion, mais Mason le sait aussi bien que personne, vous ne pouvez rien planifier dans le football.

Interrogé sur la suite pour lui, il a déclaré: «Je n’ai pas pensé à ce scénario parce que mon esprit et mon énergie se sont uniquement concentrés sur les deux derniers matchs.

« Peut-être qu’une fois la saison terminée, je pourrai m’asseoir et réfléchir un peu à ce qui s’est passé et aussi réfléchir. Mais aussi, je suis impliqué dans le football depuis si longtemps, en tant que joueur et en tant qu’entraîneur aussi, que vous pouvez » t planifier quoi que ce soit.

















Mason dit qu'il sera « éternellement reconnaissant » au patron du Crystal Palace, Roy Hodgson, qui lui a donné ses débuts en Angleterre en 2015



« Il n’y a pas cette voie magique ou une façon magique d’arranger les choses ou de dire dans deux ans que je vais le faire et ensuite je vais le faire parce que j’ai pris un emploi – responsable du développement des joueurs chez Spurs – chez le début de cette saison que je ne pensais pas arriver si vite, c’était une énorme responsabilité et c’est venu, mais si j’enlève ma boule de cristal, je ne sais pas ce qui nous attend.

« Alors, je ne sais vraiment pas [what’s next]. Le football est une industrie si unique que vous ne pouvez ni planifier ni préparer quoi que ce soit. Vous devez juste être prêt pour tout ce qui se présente à vous.

« Je sais que je suis prêt et je sais que je serai prêt »

