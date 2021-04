La rencontre de Crystal Palace avec Chelsea samedi évoque de bons souvenirs pour Roy Hodgson. C’est contre eux, en octobre 2017, qu’il a remporté sa première victoire en Premier League en tant que manager du Palace.

« Je pense parfois que c’est mon premier match, mais ce n’était pas le cas, c’était mon quatrième match », raconte-t-il Sky Sports avec un petit rire. « C’était juste la première fois que nous obtenions un résultat, donc je ne pense pas trop aux autres. »

Hodgson peut en rire maintenant mais Palace était dans une situation désespérée à l’époque. Le mandat de Frank de Boer n’avait duré que 77 jours et celui de Hodgson avait également commencé de manière peu propice. Palace s’est assis au pied du tableau de Premier League sans point ni même un but en sept matchs. « Les gens nous disaient », se souvient Hodgson.

Ils étaient toujours parmi les trois derniers lorsqu’ils affronteront Chelsea cinq mois plus tard, mais depuis cet après-midi de mars 2018, ils n’ont pas même mis les pieds dans la zone de relégation.

Palace a ensuite terminé 11e lors de la première saison de Hodgson et quatre ans plus tard, ils sont 12e, à nouveau à l’abri de la chute et d’une image de stabilité dans le paysage en constante évolution de la Premier League.

« Malheureusement, les gagnants de nos jours ne sont considérés comme des gagnants que s’ils ont un trophée particulier à montrer ou s’ils participent à la Ligue des champions ou à la Ligue Europa », déclare Hodgson.

« Mais il y a énormément de travail qui se passe dans les clubs où ils sont en train de gagner leurs propres trophées. Ils remportent des trophées difficiles à obtenir pour eux, mais personne ne les reconnaît comme des trophées. »

Certes, il y a plein de clubs qui doivent envier la façon dont Palace a consolidé sa position en Premier League ces dernières années, une prouesse rendue d’autant plus impressionnante par un budget et un niveau de dépenses dépassés par ceux de leurs rivaux.

Depuis la nomination de Hodgson, Palace est en fait la seule des 13 équipes de Premier League toujours présentes à avoir réalisé des bénéfices sur les transferts. Elle est confirmée par nécessité, mais elle est souvent négligée dans les évaluations du temps passé par Hodgson à la tête.

«C’est peut-être négligé, mais cela n’a pas d’importance», dit-il. «Le travail que vous faites est basé sur ce que vous avez à disposition.

« J’ai eu la chance que les joueurs que j’ai eu et qui ont été disponibles pour faire le travail et essayer d’obtenir des résultats ont été bons, alors pourquoi regretter ou succomber à tout vœu pieux que cela aurait pu être mieux? Il n’y a aucune garantie que ça l’aurait été de toute façon.

« Nous avons été assez bons en ce qui concerne nos joueurs de transfert gratuit et nous avons également eu quelques très bons prêts, donc ce n’est pas seulement une question de frais de transfert. Nous avons un noyau très solide de joueurs qui nous ont aidés à travers ces derniers. quatre saisons et nous a vu atteindre nos objectifs. «

En effet, neuf des joueurs qui ont entamé la première victoire de Hodgson aux commandes contre Chelsea en 2017 sont toujours au club maintenant, avec beaucoup d’entre eux, dont Wilfried Zaha, Joel Ward et Patrick van Aanholt, en ligne pour commencer contre le même adversaire samedi. .

« Le président et le directeur sportif n’ont jamais laissé entendre que ça allait être facile, qu’ils avaient de l’argent pour débuter et me donner une nouvelle équipe », dit Hodgson. «Cela allait toujours être une question de travailler dur et de continuer avec ce que nous avons.

« Mais je pense que ces joueurs méritent beaucoup plus de crédit qu'ils ne le sont parfois, et de mon point de vue, je pense que je considérerai toujours les quatre dernières saisons à Crystal Palace comme l'un des meilleurs groupes de travail que j'ai. fait dans ma carrière.

















« Je dois dire que gagner cinq championnats successifs avec Malmo FF était un sacré spectacle plus facile que de garder Crystal Palace en Premier League pendant quatre saisons. »

Hodgson prononce la dernière ligne avec un sourire et il reste optimiste lorsqu’il est interrogé sur les attentes croissantes des partisans du palais. Un sous-produit d’éviter la relégation année après année est que l’appétit des fans pour la prochaine étape grandit.

«Je ne vois pas cela comme frustrant», déclare Hodgson. « C’est la nature humaine. Peut-être que c’est même positif. Je ne suggère pas une seule minute que quiconque au club devrait se reposer sur ses lauriers et se vanter, ‘l’année prochaine sera la neuvième saison que nous ayons eue en Premier League, quelle chose fantastique ».

«Je pense que vous devez accepter que les gens en voudront toujours plus, mais je pense que nous avons établi une base très solide. Je ne pense pas que nous soyons plus considérés comme un nouveau venu. Je pense que les gens voient maintenant Crystal Palace comme un bien. L’équipe de Premier League qui sait ce qu’elle fait.

« Il est donc normal de penser, ‘nous voulons la chose suivante, nous voulons passer à autre chose, nous voulons être sûrs de pouvoir terminer entre la 10e et la sixième place du tableau, et si nous arrivons à ce stade, nous voudrons passer encore plus loin et nous nous attendons au football européen ».

« Malheureusement, pendant mes quatre saisons, il n’a pas été possible d’aller de l’avant et de donner cela aux gens, car en fin de compte, le football est une question de résultats et pour obtenir des résultats, il faut un certain pragmatisme.

« Les philosophies, les idées et les principes sont des facteurs importants dans votre travail, mais vous devez également avoir un élément pragmatique, car malheureusement, peu importe ce que vous faites sur le terrain, vous n’obtiendrez que crédit pour cela si cela donne un résultat.

« Donc, vous devez marier ces deux choses. C’est un mariage constant dont il faut tenir compte.

« Mais j’espère que, dans les saisons à venir, le club continuera et nous trouverons plus facile et plus facile de rester dans la ligue et, par conséquent, nous chercherons à terminer beaucoup plus haut que ce que nous avons pu. à ces dernières saisons. «

Portakabins et stades silencieux

Roy Hodgson pense que Crystal Palace a raté ses supporters



Hodgson utilise le pronom «nous» par rapport à la saison prochaine – il est né et a grandi après tout Croydon – mais le joueur de 73 ans doit atteindre la fin de son contrat avec le Palace cet été et a mis tout parler de son avenir sur maintenez jusqu’à la fin de la campagne en cours.

Il reste à voir s’il prolongera son contrat ou quittera le club, mais quoi qu’il arrive ensuite, il se souviendra toujours de la 45e année de sa remarquable carrière de manager comme une seule.

« La pandémie a tout changé énormément parce que l’une des choses qui nous fait avancer dans le football est l’adrénaline et l’énergie que nous tirons de la foule et ce que cela provoque en nous. .

«Toutes ces parties intégrantes du jeu ont été enlevées. Souvent, nous avons été changés dans les portakabins et même dans les salons des présidents, mais ensuite nous marchons toujours sur le terrain et nous préparons pour un match qui va être au plus haut niveau possible.

Image:

Roy Hodgson s’entretient avec Wilfried Zaha, la star de Crystal Palace



« La qualité du football n’a pas énormément chuté, assez étrangement, mais tout s’est passé dans une atmosphère surréaliste, où vous pouvez entendre une épingle tomber, vous pouvez entendre chaque mot qui est prononcé et chaque exhortation qui est criée depuis les lignes de touche. «

L’amour de Hodgson pour le jeu n’est pas en question – sa longévité en est la preuve – mais les circonstances de l’année écoulée ont-elles affecté son enthousiasme pour le travail?

Il s’arrête pour examiner la question. « Je suppose que la réponse diplomatique à cela est que cela n’a pas affecté l’enthousiasme ou quoi que ce soit du genre, mais ce ne serait probablement pas 100% véridique.

«Nous sommes des êtres humains et en tant qu’êtres humains, nous dépendons de beaucoup d’influences extérieures et de beaucoup de choses qui se passent autour de nous pour nous donner un peu plus d’énergie et d’enthousiasme.

«Je pense que cela a été un grand test de notre professionnalisme et de notre dévouement au football, pour nous assurer que ces matchs sont joués – et au niveau auquel nous voulons qu’ils soient joués.

« Je pense que cette saison et les neuf matchs qui l’ont précédée pendant le Project Restart nous ont demandé beaucoup plus et je pense que nous tous, si nous devions être brutalement honnêtes, dirions que ce n’est pas la même chose et que cela a ébranlé notre enthousiasme. a l’heure.

« C’est bien pour nous tous, joueurs, clubs et entraîneurs, que le football revienne désormais à un certain niveau de normalité, mais les personnes qui en profiteront le plus seront les supporters, dont beaucoup basent leur vie dans une certaine mesure sur le travail et les loisirs. , et pour beaucoup d’entre eux, «jouer», c’est suivre leurs équipes et aller aux matches.

Image:

Crystal Palace n’a perdu qu’un de ses six derniers matchs



«C’est formidable qu’ils aient pu le faire via la télévision, car sinon ils ne l’auraient pas eu du tout, mais ils ont dû désespérément manquer l’expérience d’être là.

«C’est comme regarder un film sur votre télé par rapport à regarder un film au cinéma, ou regarder une pièce de théâtre par rapport à aller au théâtre pour le regarder, ou aller à un concert pop.

« Tu ne besoin pour aller à un concert pop pour voir votre groupe préféré ou écouter sa dernière chanson, mais vous voulez y aller parce que vous avez alors l’impression de faire partie de quelque chose. Pour moi, c’est ce que nous avons manqué. «

