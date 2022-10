Interview exclusive de Rodrigo Bentancur: le coureur de Tottenham prospère sous l’influence d’Antonio Conte et de Gian Piero Ventrone | Nouvelles du football

Rodrigo Bentancur est en train de répondre à une question sur son adaptation rapide à la vie à Tottenham, mais le bruit des coups, de plus en plus fort à mesure qu’il parle, rend de plus en plus difficile la concentration du milieu de terrain uruguayen.

Au-dessus de la tête, à l’extérieur de la cantine du premier étage du siège du club Hotspur Way, un Heung-Min Son souriant tape ses paumes contre une vitre, son rire réciproque étant Bentancur alors qu’il réussit à distraire son coéquipier au milieu de l’interview.

“Un joueur fantastique et une personne formidable”, a déclaré Bentancur Sports du ciel de Son, toujours souriant. “Être son coéquipier est un honneur, surtout à cause de sa personnalité. Nous nous amusons tous les jours.”

Bentancur et Son communiquent dans un mélange de langues – “un peu d’anglais, et il a aussi appris un peu d’espagnol”, dit-il – mais leur amitié montre précisément de quoi il vient de parler.

Bentancur n’est un joueur des Spurs que depuis neuf mois, le milieu de terrain rejoignant la Juventus pour 20 millions de livres sterling le dernier jour de la fenêtre de transfert de janvier, mais il est déjà une figure populaire parmi les coéquipiers et les fans et il est clair qu’il se sent bien à la maison.

“La vérité est que j’ai pu m’adapter de manière excellente dès mon arrivée”, dit-il. “Mes coéquipiers m’ont accueilli de manière extraordinaire et le club a été incroyable.”

Il est venu avec Dejan Kulusevski. “Cela a rendu les choses beaucoup plus faciles”, dit-il, décrivant le Suédois, son coéquipier depuis un an et demi à la Juventus, comme un “grand joueur” qui a “explosé” aux Spurs avant son retour attendu. de blessure contre Everton samedi.

“Il n’avait pas autant de continuité là-bas qu’ici, mais nous voyons ses qualités exploser maintenant. Il aide beaucoup défensivement et il est mortel en un contre un. Il s’est très bien adapté avec Harry (Kane) et Son en particulier. Ce sont des trois premiers incroyables.

Image:

Bentancur a noué une amitié avec Heung-Min Son





Ce fut une période chargée en dehors du terrain pour Bentancur, le joueur de 25 ans et sa petite amie, Melany, qui ont accueilli une petite fille pendant l’été. À ce sujet, en attendant, il insiste sur le fait que son propre ajustement à la Premier League n’a pas été aussi facile qu’il l’a fait croire.

“La première semaine a été vraiment difficile”, dit-il. “La vitesse, le rythme, l’intensité, la force des joueurs. C’était un changement complet par rapport au niveau auquel j’étais habitué en Italie.”

Il est cependant reconnaissant à Antonio Conte de l’avoir jeté directement.

Depuis ses débuts complets, lors d’une victoire 2-0 contre les Wolves après quelques camées de remplacement en février, Bentancur a commencé 28 matchs sur 31, les trois seuls qu’il a ratés étant dus à une blessure.

“Je pense qu’Antonio m’a fait confiance et m’a lancé dans des jeux si peu de temps après mon arrivée m’a aidé à m’adapter très rapidement”, dit-il. “Les minutes sur le terrain sont la meilleure façon de s’adapter et cela a été fondamental pour moi.”

Image:

Bentancur a un rôle crucial dans et hors de possession





Cela aide aussi qu’il aborde son travail avec un engagement total.

L’appétit de Bentancur pour l’amélioration de soi est évident dans la révélation qu’il “a à peine dormi” après la victoire frénétique 3-2 de mercredi contre l’Eintracht Francfort au stade Tottenham Hotspur, son esprit bourdonnant sur sa performance jusqu’au petit matin. “C’est normal pour moi”, sourit-il. “Je suis toujours branché après les matchs.”

Cela se voit également dans sa décision d’amener Daniel Fernandez, un ami de la famille qui a agi comme son entraîneur personnel depuis qu’il a déménagé à la Juventus de Boca Juniors, avec lui d’Italie en Angleterre.

“C’est le meilleur ami de mon père, je l’appelle mon oncle”, explique-t-il.

“Nous avons travaillé très dur sur les aspects physiques quand je suis arrivé ici. Il analyse aussi mes performances. Les bonnes passes, les mauvaises, les balles que je gagne.

“Maintenant, dans cette période où nous jouons tous les trois jours, nous ne faisons pas tellement de travail physique, c’est plus de la récupération, des petits détails. Je donne beaucoup d’importance à ces détails.

“Tout le travail que nous faisons est pour m’aider à m’améliorer.”

C’est Conte, cependant, qui a été le plus grand moteur de l’amélioration de Bentancur aux Spurs, son expérience antérieure en Italie, où il a remporté trois titres de Serie A avec la Juve, l’aidant à prospérer sous un manager qui aime son intelligence tactique et sa défensive.

Image:

Bentancur aime travailler avec Antonio Conte





“Pour un premier pas dans le football européen, je pense que l’Italie était la meilleure option possible pour moi car tactiquement et défensivement, le niveau est incroyable”, déclare Bentancur.

“Ça m’a beaucoup aidé, et puis, en arrivant dans une équipe comme Tottenham, avec un autre staff italien, je me suis bien intégré.

“J’ai beaucoup progressé en termes d’intensité et de transition de la défense à l’attaque. Je pense que je suis bien meilleur à cet égard. Mais être footballeur est un processus d’apprentissage constant.”

Conte le rappelle régulièrement à Bentancur et à ses coéquipiers – “il veut tirer 100% de chaque joueur tout le temps”, dit-il – et il n’y a pas de répit dans la force avec laquelle il les pousse.

Il ne se détend pas une seconde et il ne nous permet pas non plus de nous détendre. Je crois que c’est l’une des choses les plus importantes à son sujet

“Antonio a beaucoup de qualités, mais je pense que c’est avant tout un manager qui veut gagner et qui est très motivant”, explique Bentancur. “Il vit le football comme peu d’autres managers que j’ai connus.

“Vous le voyez sur le banc. Il est tout le temps dans le match. Il ne se détend pas une seconde et il ne nous permet pas non plus de nous détendre. Je pense que c’est l’une des choses les plus importantes à son sujet.

“Après cela, il a donné une identité à l’équipe que nous n’avions pas auparavant, en termes de façon de jouer, et je pense que nous en montrons les bénéfices cette saison. Il veut gagner, comme nous tous .

“C’est un plaisir de l’avoir comme manager.”

Bentancur, avec son partenaire milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg, agit comme le pivot de l’équipe de Conte, chargé de les faire jouer, mais aussi de briser le jeu et de harceler les adversaires.

Image:

Bentancur célèbre avec Dejan Kulusevski après avoir marqué contre Leicester





Tout cela en répondant aux exigences tactiques strictes de Conte.

“Surtout, tactiquement, il aime que ses joueurs soient bien placés. Je pense que j’ai très bien appris cela et je le fais très bien. Je dirais que c’est ma plus grande force, en fait. C’est ce qu’il aime le plus chez moi.

“Il demande également que nous ne baissions jamais notre intensité, que nous essayions de toujours appuyer et que nous ne permettions pas à l’adversaire d’avoir le ballon facilement.

“Ensuite, il veut que nous essayions de jouer notre jeu, de nous amuser quand nous le pouvons. Je pense que nous le faisons généralement.”

Les Spurs occupent la troisième place du classement de la Premier League et la tête de leur groupe de la Ligue des champions avant la rencontre de samedi avec Everton, qui est en direct sur Sports du cielmais leur progression a été tragiquement interrompue la semaine dernière par le décès du préparateur physique de 61 ans, Gian Pietro Ventrone, un membre populaire de l’équipe d’entraîneurs de Conte.

Harry Kane a dédié la victoire 1-0 de Tottenham sur Brighton à Gian Piero Ventrone



“C’était une personne formidable”, déclare Bentancur. “Pendant le peu de temps que nous avons partagé ensemble, il nous a beaucoup aidés, tant sur le plan personnel que professionnel. Il avait toujours des conseils à donner, peu importe à qui il s’adressait, et c’est vrai que c’était un gros coup dur pour nous tous.

“Maintenant, nous espérons qu’il repose en paix. Toutes nos victoires seront pour lui.”

Plusieurs joueurs des Spurs ont parlé en termes élogieux de Ventrone depuis son décès, mais peu incarnent la philosophie “sans limites” de l’Italien tout comme Bentancur, qui travaille sans relâche.

La saison dernière, lors de la passionnante victoire 3-2 de Tottenham sur Manchester City au stade Etihad, il est devenu l’un des trois seuls joueurs de Premier League, un autre étant son coéquipier Kulusevski, à parcourir plus de 13 km en un seul match tout au long de la campagne.

Image:

Bentancur a couru plus de 13 km lors de la victoire 3-2 de Tottenham sur Man City





“Je suis un joueur qui préfère courir plus pendant les matchs qu’à l’entraînement”, dit-il avec un sourire, “mais Gian Piero a fait un travail extraordinaire avec nous. Nous avons souffert en pré-saison, en courant tellement, mais maintenant vous pouvez voir les avantages de ce travail.”

En effet, Bentancur et Kulusevski ne sont pas les seuls à parcourir de grandes distances.

En fait, en tant que collectif, Tottenham a parcouru plus de terrain que toute autre équipe de Premier League cette saison, dépassant la barre des 1 000 km lors de sa victoire 1-0 contre Brighton samedi.

“Tout cela est grâce à Gian Piero”, ajoute Bentancur. “Nous entrons dans les secondes mi-temps des matchs maintenant et nous nous sentons toujours plus forts. C’était une personne brillante et il sera toujours dans nos cœurs.”

Image:

Tottenham est passé du sixième au premier pour la distance parcourue cette saison





Les capacités physiques de Bentancur vont de pair avec une force mentale impressionnante. La saison dernière, Conte a décrit sa “mentalité de gagnant” comme l’un de ses meilleurs attributs. Donc, d’où cela vient-il?

“Je pense que jouer pour une équipe comme Boca Juniors, l’une des meilleures équipes d’Amérique du Sud, vous apprend cela”, répond-il. “Puis, à la Juventus, j’entrais dans le club rempli de joueurs incroyables, de légendes, qui gagnaient tout et continuaient à gagner des choses.

“Mais c’est aussi la façon dont nous avons été élevés dès l’enfance en tant que jeunes joueurs en Amérique du Sud. Le football est un jeu qu’ils nous apprennent à jouer, mais vous avez surtout à gagner.” Est-ce alors plus qu’un simple jeu ? “C’est ça”, sourit-il. “C’est la mentalité avec laquelle nous grandissons.”

Ce n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles Bentancur est devenu si crucial, si rapidement, pour Conte et Spurs. “Je me sens très bien, je suis heureux dans ma vie personnelle et je pense que cela se voit sur le terrain”, dit-il.

“Maintenant, il s’agit simplement de continuer de la même manière.”

Regardez Tottenham vs Everton en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 16h30 samedi; coup d’envoi 17h30