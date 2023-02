Interview exclusive de Pep Guardiola sur Joao Cancelo, Johan Cruyff, Romario et plus: “En tant qu’entraîneur, vous devez anticiper les choses avant qu’elles n’arrivent” | Nouvelles du football

Les commentaires incendiaires de Pep Guardiola après la victoire de Manchester City sur Tottenham le mois dernier ont dominé le discours. Son évaluation cinglante de la faim de ses joueurs visait à élever les normes, à empêcher que les choses ne tournent mal avant qu’elles ne tournent mal.

Enterré dans le flux de conscience de 16 minutes qui était sa conférence de presse d’après-match, dans la section sous embargo qui n’est apparue que plus tard dans la semaine, Guardiola a reconnu qu’il y avait été lui-même. En tant que milieu de terrain barcelonais de 23 ans.

“J’ai gagné quatre Ligas d’affilée en Espagne quand j’étais footballeur. Dans le cinquième, je n’étais pas le même. Dans le sixième, je n’étais pas le même. Je n’étais pas assez affamé. Caviar. Madrid m’a battu. Le cinquième et le sixième. Je comprends les joueurs. Mais je suis là pour le faire.”

S’adressant à Guardiola avant le match revanche avec les Spurs, dans une salle latérale du terrain d’entraînement du club, l’air est épais avec des discussions sur le départ surprise de Joao Cancelo. Mais l’entraîneur-chef de City est d’humeur plus détendue. C’est l’occasion de réfléchir à ces parallèles.

Savait-il à l’époque que le butin d’argenterie sous Johan Cruyff avait rassasié son appétit, que la faim ne brûlait plus comme avant ? “J’ai réalisé un peu plus tard. Il est difficile pour un joueur de réaliser en temps réel exactement ce qui se passe”, a déclaré Guardiola. Sports du ciel.

“C’est ridicule à quel point la marge est petite entre gagner et perdre. Vous devez faire attention. J’ai essayé de faire de mon mieux. Je ne doute jamais que les joueurs fassent de leur mieux. Mais en même temps, vous pensez, ‘OK, j’ai fait ça, j’ai gagné. Après, pour être à nouveau au top, ça prend du temps.”

Le mentor de Pep Guardiola, Johan Cruyff, a mené Barcelone à quatre titres consécutifs en Liga





Guardiola ne l’a pas vu à l’époque. Mais Cruyff l’a fait. “Johan avait de nombreux attributs formidables, mais l’un d’eux était qu’il savait exactement ce que vous alliez ressentir avant que vous ne le ressentiez, avant que cela n’arrive. C’est pourquoi il était un génie. Il nous disait : ‘Maintenant, cela va arriver.’ Heureusement ou malheureusement, la plupart du temps, c’était le cas.”

Comme cette ville, que Barcelone avait toutes les raisons de croire qu’ils étaient les meilleurs. Romario avait remporté la Coupe du monde avec le Brésil cet été-là, remportant le Ballon d’or en tant que joueur du tournoi. Le partenaire d’attaque bulgare Hristo Stoichkov a remporté le Golden Boot.

Ils sont tous les deux revenus à Barcelone en corps mais l’esprit de Romario est resté sur la plage de Copacabana et la soi-disant Dream Team n’a plus jamais été la même. “Maintenant, c’est un politicien, une personne importante au Brésil. Je ne pouvais pas m’attendre à ça”, déclare Guardiola.

“J’ai des souvenirs incroyables de lui en tant que joueur, bien sûr, mais aussi en tant que gars. Facile à vivre. Une personne adorable. J’aimerais le revoir.”

Romario réussit un triplé pour Barcelone lors d’une victoire 8-1 contre Osasuna en 1994





Tout cela est une diversion agréable du sujet qui exerce actuellement l’esprit des supporters de Manchester City. Ils n’ont pas à s’inquiéter du fait qu’Ederson se lance dans un séjour de mi-saison au carnaval de Rio comme Romario l’a fait autrefois, mais il y a d’autres préoccupations.

Il y a le fait qu’ils sont à cinq points d’une équipe d’Arsenal qui – à l’approche du week-end – a un match en moins en tête du classement de la Premier League. Il y a le fait que pendant que d’autres dépensaient de l’argent en janvier, City a permis à Cancelo de quitter le club pour le Bayern Munich.

Raheem Sterling, Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko ont tous déménagé cet été, mais ce fut le plus secouant du lot, venant comme il l’a fait, tard dans le transfert sans avoir le temps de le remplacer. Guardiola essaie de reconstruire, essaie de trouver une nouvelle énergie, mais ça casse toujours.

S’il cherche un exemple dans sa carrière de joueur, c’est parce que c’est un nouveau territoire en tant qu’entraîneur. Il a une énorme expérience, bien sûr, avec un énorme succès aussi. Mais à Barcelone comme au Bayern Munich, les stars de sa première saison étaient toujours là à la fin.

Guardiola a présenté Gerard Pique et Sergio Busquets à l’équipe de Barcelone. Avec Lionel Messi, Andres Iniesta et Xavi, ces joueurs allaient remporter une autre Ligue des champions ensemble longtemps après le départ de l’entraîneur.

Au Bayern, Philipp Lahm était capitaine avant l’arrivée de Guardiola et après son départ. Manuel Neuer et Thomas Muller y sont toujours. C’est un défi différent de construire une grande équipe, de la briser et d’en construire une autre. Guardiola en est à sa septième saison à City.

Cinq des six meilleurs buteurs de cette première équipe vainqueur du titre sont maintenant partis. Si sa réaction après avoir battu Tottenham en janvier était une tentative de donner vie à son équipe, son humeur avant cette prochaine rencontre est conçue pour apporter un peu de calme à tout le monde.

“C’est arrivé. Nous changeons, tout le monde change. C’est normal. La plupart du temps, ce sont les joueurs qui décident de partir. Le club est toujours prêt à le faire. Il y a d’autres clubs où la clause libératoire est la plus important. Quelqu’un doit le payer ou vous restez.

“Je ne suis pas du tout d’accord avec ça.

“Toujours, quand ils ne sont pas à l’aise de travailler avec le manager, le staff, le club, la ville, peu importe, ils doivent essayer de passer à autre chose. Bien sûr, il doit y avoir une offre. Mais si vous venez avec une offre, Je suis à peu près sûr que nous allons parvenir à un accord.”

Cela ne facilite pas les choses, cependant?

“Absolument, car il y a des sentiments”, ajoute-t-il. “Nous vivons beaucoup de choses ensemble à travers les bons et les mauvais moments. Ces attachements sont quelque chose de spécial, bien sûr. Mais en fin de compte, tout cela en fait partie. Il y a un moyen naturel.

“Je suis né à Barcelone. Barcelone est tout pour moi. Mais je suis quand même parti. Et Barcelone a eu du succès après mon départ, le Bayern Munich a eu du succès après mon départ. Après mon départ d’ici, City aura du succès. Cela fait partie de la vie. Je ne pense pas que ça doive être un grand drame.”

Pep Guardiola dit qu’il n’a pas de mauvais mot à dire sur Joao Cancelo



Et pourtant, c’est Annuler. Sa forme a chuté, son importance n’est plus aussi évidente qu’avant, mais il avait joué un rôle central dans les deux précédentes victoires au titre. Ces passes en dehors de la botte, cette capacité à faire le jeu depuis le milieu de terrain. C’est une perte quand City suit Arsenal.

Que dit-il à ceux qui pourraient dire que son équipe est plus faible aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a à peine une semaine ? “Pendant de nombreuses années, les gens disent que nous sommes plus faibles. Je connais cette expression. Après avoir remporté la ligue avec 100 points, les gens ont dit que nous étions plus faibles.”

Publiquement du moins, il n’a pas l’intention d’accepter ce que beaucoup considéreraient comme une évidence. Il est heureux d’être explicite sur la raison.

“Premièrement, je ne l’admets pas. Deuxièmement, si je l’admettais, j’admettrais que mes joueurs ne sont pas assez bons. Je ne comprends jamais un entraîneur qui dit que son équipe n’est pas bonne et qu’elle a besoin de sept nouveaux joueurs. J’ai parler avec eux, je dois les former.

“Dites-moi lequel n’est pas bon? Tous sont bons. Si nous sommes capables de jouer dans notre système auquel nous croyons, les individus se lèveront. Donc je n’accepte pas que les joueurs ne soient pas bons. Bien sûr, ils sont bons . C’est mon travail de faire en sorte qu’ils se sentent bien, qu’ils jouent bien et qu’ils se développent.”

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Manchester City contre les Wolves



La capacité d’entrer au milieu de terrain à partir de la position d’arrière latéral n’était pas exclusive à Cancelo. Kyle Walker l’a fait avant lui, Rico Lewis le fera après lui. “Nous avons des joueurs qui peuvent entrer. Dehors, peut-être Sergio [Gomez] est le seul”, déclare Guardiola.

“Mais nous avons joué avec un milieu de terrain titulaire, Fabian Delph, là-bas et avons gagné 100 points. Nous avons joué avec Alex Zinchenko pendant de nombreuses années à ce poste alors qu’il était n ° 10. Si tout le monde est ouvert et que tout le monde dit qu’il peut le faire, alors ce n’est pas le cas. un problème.”

Y a-t-il un milieu de terrain dans l’équipe qui peut le faire maintenant ?

“Ouais, bien sûr.”

Qui? “Tu verras.”

Il sourit. Le message est clair. Le spectacle va continuer.

La ville trouvera un moyen. Il trouvera un moyen.

“Ce n’est pas un drame”, souligne-t-il une fois de plus.

“Par exemple, Gabriel, Alex et Raheem sont partis cette saison. Je ne pourrais pas être plus reconnaissant pour ce qu’ils ont fait pour moi et pour cette institution, remportant 11 trophées en cinq ans. C’est tout simplement incroyable. Croyez-moi, je souhaite que le mieux pour eux personnellement et professionnellement.

“C’est la même chose pour moi quand je pars. Un jour, ils vont faire venir un nouveau manager avec sa propre passion et ses propres idées.

“Tout va bouger.”

Et avec cela, il revient à une pensée de plus tôt. Un rappel que la compétence de la direction est d’être en avance sur cette courbe, de savoir quand est le bon moment pour permettre à un joueur de partir, quand une équipe a besoin de stabilité et quand elle a besoin d’être rafraîchie.

“Avec les décisions, vous devez le faire comme Cruyff me l’a dit à l’époque. Vous devez toujours le faire un mois avant que cela ne se produise. Vous devez l’anticiper. C’est mon travail.

“Ça va échouer. J’ai échoué. Et ça va réussir.”

