Interview exclusive de Pep Guardiola: l’entraîneur de Man City explique ces arrières latéraux inversés et pourquoi il fait confiance à Rico Lewis | Nouvelles du football

A Tottenham, c’était Rico Lewis. Contre Aston Villa, Bernardo Silva a endossé le rôle. Les graphismes d’avant-match les avaient à l’arrière gauche, mais sur le terrain, ils ont passé une grande partie du match aux côtés de Rodri au milieu de terrain. Pourquoi Pep Guardiola fait-il cela ?

L’entraîneur de Manchester City sait que sa tactique sera louée, étudiée et imitée en cas de succès. Il sait également que lorsque Lewis se fera arracher le ballon pour le seul but d’une défaite 1-0, il sera accusé d’avoir “trop ​​réfléchi” une fois de plus.

Mais que la décision de déployer des joueurs dans ce rôle hybride, oscillant entre l’arrière gauche et le centre du milieu de terrain, soit considérée comme la bonne ou non, Guardiola le fait clairement pour une raison. En conversation avec lui sur le terrain d’entraînement du club, il en propose trois.

La carte tactile de Bernardo Silva lors de la victoire 3-1 de Manchester City contre Aston Villa





“Premièrement, à cause de la qualité des joueurs. Deuxièmement, parce que j’aime jouer avec des ailiers hauts et larges. Troisièmement, parce que je suis un grand fan des passes courtes, donc si vous avez plus de joueurs par derrière que vous pouvez amener dans le milieu je pense que vous jouez mieux.

“Ce sont les raisons pour lesquelles”, raconte-t-il Sports du ciel.

Le brillant Bernardo a été le joueur de l’année de City en 2019, occupant le poste laissé vacant par le blessé Kevin De Bruyne. Sa capacité d’adaptation rare signifie qu’il pourrait désormais se voir demander d’assumer à la place les responsabilités de Joao Cancelo.

Cela est rendu possible parce qu’il est assez intelligent pour savoir quand “tricher”, permettant à Guardiola d’emprunter un joueur de cette ligne arrière pour fournir l’homme supplémentaire au milieu de terrain. Il peut laisser les ailiers larges, garder Erling Haaland haut, sachant que Bernardo est là pour tricoter le jeu.

Aux Spurs, c’est Lewis qui s’est déplacé à l’intérieur, ce soi-disant arrière latéral inversé dans leur formation 3-2-5 lorsqu’il était en possession. L’évaluation de Guardiola était que sa simple passe apporterait le contrôle avec le ballon et que son rythme de récupération maintiendrait ce contrôle sans lui.

À cette occasion, dans un match d’une importance vitale dans la course au titre de Premier League, les événements ne se sont pas déroulés de cette façon. Mais ne vous attendez pas à ce que l’entraîneur arrête de croire qu’il s’agit d’un jeune joueur avec tous les traits – mentaux, physiques, tactiques et techniques – pour jouer le rôle.

Lewis a été surnommé “le Lancashire Lahm” parce que c’est le capitaine du Bayern Philipp Lahm qui a été invité à jouer de cette façon par Guardiola il y a près d’une décennie maintenant. L’arrière latéral techniquement solide s’est déplacé à l’intérieur pour construire le jeu de son équipe.

Bien que Guardiola souligne que la qualité des joueurs est un élément clé pour le persuader de tenter ce stratagème tactique, il semble raisonnable de supposer que Dani Alves aurait été capable à Barcelone. Il a fallu du temps à Guardiola pour arriver à sa réponse.

“J’ai appris. Parce que les adversaires nous ont causé des problèmes et qu’il faut trouver les solutions.” Les équipes ont commencé à reconnaître que le milieu de terrain de l’équipe de Guardiola devait faire l’objet d’une attention particulière. L’ajout d’un deuxième corps pourrait ouvrir le jeu.

Mais Guardiola hésitait à perdre un joueur plus en avant. Au lieu de cela, il était plus logique qu’un défenseur intervienne. Souvent, les équipes cherchent à le faire avec un défenseur central. Manchester City essaie encore. Rodri a commencé là-bas aux côtés de John Stones à Chelsea le mois dernier.

Le problème est qu’un écart au milieu de la défense peut être encore plus risqué qu’un écart. À la mi-temps de ce match à Stamford Bridge, Guardiola a présenté Lewis et l’a chargé de prendre ce rôle d’arrière droit à la place. Ce jour-là, ça a marché.

“Chaque équipe joue d’une manière différente”, explique Guardiola.

“Je dois donc m’adapter. Par exemple, Arsenal le fait d’homme à homme, donc la façon dont vous attaquez et défendez est complètement différente de celle contre une équipe qui défend sa surface de réparation de 18 mètres avec 11 joueurs. S’adapter à cela est l’un des clés pour comprendre comment nous devons jouer.”

Rico Lewis a été chargé de passer de l’arrière gauche au milieu de terrain à Tottenham





Avoir des joueurs capables de s’adapter aux situations est essentiel et le rôle d’arrière latéral devenu milieu de terrain est plus compliqué que la plupart. Par exemple, que ce soit Bernardo ou Lewis, ils doivent anticiper les revirements en possession et quand former une défense à quatre.

“Tout dépend de l’intelligence des joueurs”, explique Guardiola.

Et il existe également différents types d’intelligence.

“Tout le monde est complètement différent. Il y a des joueurs avec des compétences incroyables pour faire quelque chose. Il y a des joueurs qui sont intelligents quand le ballon est à leurs pieds et qui peuvent prendre des décisions incroyables. Et il y a des joueurs qui sont intelligents pour lire ce qui se passe.

“Lire exactement ce qui se passe, voir non seulement ce qui se passe avec mon corps mais lire à chaque instant exactement ce qui se passe [everywhere else on the pitch], ce sont les joueurs vraiment intelligents. Plus vous en avez, plus votre vie est facile.”

Ce que personne, pas même Guardiola, n’aurait pu prédire avant le début de la saison, c’est qu’il en viendrait à considérer l’adolescent Lewis comme l’un de cette race rare. Il était une perspective prometteuse dans une académie de première classe, mais il semblait y avoir un long chemin à parcourir.

Lewis a obtenu des minutes lors des matchs amicaux de pré-saison, mais Liam Delap, James McAtee, Josh Wilson-Ebrand et le Brésilien Kayky l’ont été également. Ses quatre premières apparitions en compétition de la saison sont venues en tant que remplaçant – et une seule fois, City avait au moins quatre buts d’avance.

Mais un but en Ligue des champions lors de ses débuts contre Séville suivi de solides performances en Coupe Carabao a gagné la confiance du manager et après la Coupe du monde, il s’est retrouvé devant le célèbre Cancelo, au grand dam des Portugais.

“Qui savait? Pas moi. Je ne m’attendais pas à ce que Rico en trois, quatre ou cinq matchs – des matchs importants – joue tout le temps dans cette partie de la saison. Non. Il était dans la deuxième équipe et est arrivé l’été tournée parce que vous devez mettre un autre joueur et il est venu.

“Il m’a convaincu.”

Une grande partie de l’accent a été mis sur les explications hors du terrain pour le changement de hiérarchie dans les positions d’arrière. Il est clair que Guardiola a été impressionné par le langage corporel supérieur et l’appétit évident du jeune. Il en vint à croire qu’il devait le rafraîchir.

Mais le sens tactique de Lewis a également été un facteur.

“Avec Rico, je n’ai pas à dire beaucoup de choses mais il le lit. Il lit quand sauter et quand attendre, comment il saute quand il regarde le défenseur central, réduisant toujours l’écart avec le défenseur central. C’est un gars qui joue toujours bien dans les petits espaces.

“Je ne lui ai pas appris ça. Ça vient de lui.” En partie, c’est inné. Mais c’est aussi qu’il apprend vite. “Bien sûr, il faut aussi corriger, il faut s’améliorer, il a 18 ans, mais il y a des joueurs avec qui il faut passer plus de temps”, ajoute Guardiola.

“Ils sont peut-être bons dans un département, mais vous finissez par penser:” Peut-être que j’ai eu tort de lui demander de le faire. Au bout d’un moment, vous vous rendez compte qu’il ne peut pas le faire. C’est un processus. Les joueurs arrivent, nous réalisons quelque chose, vous les abandonnez. C’est un processus continu.”

Il est fascinant de penser que ce processus pourrait inclure plus de joueurs comme Lewis, né à Bury, qui était un garçon de huit ans à l’académie de City lorsque Guardiola a commencé à travailler avec Lahm à Munich et seulement 11 lorsque l’entraîneur catalan est arrivé pour la première fois. à Manchester.

Le poste qu’on attend de lui est sans aucun doute exigeant et reste étranger à une grande partie du public. Mais dans un autre sens, il y était préparé. “L’académie joue avec le même style que nous jouons en équipe première”, explique Guardiola.

“Le manager de l’équipe U8 ou de l’équipe U12 ou de l’équipe U23 doit faire ce qu’il ressent. Ils ont leurs propres détails. Mais le concept, le recrutement, les joueurs que nous recherchons, c’est toujours avec la même idée d’adapter aux positions que nous voulons jouer.

“Quand Rico est venu ici, il est venu avec beaucoup de choses apprises de l’académie. Bien sûr, nous avons dû introduire certaines choses. Rodolfo [Borrell]Enzo [Maresca]Carlos [Vicens], tous les gens ici – nous essayons de l’aider. C’est la raison pour laquelle nous sommes ici.

“Mais le fait qu’il ait déjà joué à des matchs à partir de huit ans est le meilleur investissement que nous puissions faire pour le club. Si nous allions au marché maintenant, combien cela coûterait-il d’avoir Phil Foden ? Je pense que ce serait beaucoup C’est ce qu’il y a de mieux pour l’académie.

“C’est la même chose avec Rico Lewis. Cela peut arriver.”

Guardiola continuera à créer des surprises tactiques. “Parfois, j’ai joué des arrières latéraux et je vais jouer à nouveau des arrières latéraux, ce n’est pas un problème.” Mais sa foi en ses idées, sa foi en Lewis, est inébranlable. L’arrière inversé est là pour rester.

