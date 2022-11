Interview exclusive de Patti Murin – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Poinçon

Patti Murin stars dans le film de vacances Hallmark Dans la joyeuse mesure, qui intègre ses prouesses musicales. Le film suit Darcy, joué par Patti, une pop star qui retourne dans sa ville natale pour passer Noël avec sa famille et commence finalement à entraîner la chorale du lycée avec son ancienne rivale. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Patti de la combinaison de ses deux amours : jouer et chanter.

Suite Noël

“L’élément musical, d’abord et avant tout, était tellement excitant. Je sais que Hallmark n’a pas encore fait de film musical complet, mais ils ont fait beaucoup de films qui ont de la musique impliquant des auteurs-compositeurs, des chanteurs et des interprètes. C’était vraiment excitant de faire ça parce que c’est un tout autre élément et aussi juste l’idée de quelqu’un qui a eu du succès et qui a du mal à le retrouver. C’est un sentiment qui ne disparaît jamais dans cette industrie, peu importe à quel point vous semblez réussi de l’extérieur aux autres.

Elle a poursuivi: «Je me suis connecté très, très facilement à ces sentiments de se sentir constamment en difficulté et d’essayer d’attirer l’attention des gens et d’essayer d’atteindre le niveau suivant de vos objectifs et de ce que vous avez toujours imaginé votre vie ressemblant, donc c’était vraiment excitant aussi.

En tant que coach de la chorale du lycée, Patti a eu l’opportunité de travailler aux côtés d’un groupe de jeunes interprètes talentueux. « C’est formidable de voir ce niveau d’enthousiasme et d’énergie. J’ai l’impression que cela redynamise les personnes âgées de la distribution et vous rappelle à quel point c’est amusant et excitant », a déclaré Patti. «Ils étaient tous tellement prêts à tout et tellement ravis d’être sur le plateau et d’apprendre. Ils étaient tous vraiment, vraiment de grands humains, sans compter que leurs voix étaient toutes hors de ce monde. C’est vraiment toujours excitant de voir cette prochaine génération d’artistes et vous vous dites, d’accord, nous sommes entre de bonnes mains. Le théâtre musical est entre de bonnes mains.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Patti joue dans le film Hallmark et veut voir le réseau faire une comédie musicale à l’avenir. “Je sais que Hallmark ouvre vraiment tout sur leurs films et leurs personnages, leur diversité, leur inclusivité et tout”, a déclaré Patti. HollywoodLa Vie. “J’ai l’impression qu’ils ont tellement plus de licence maintenant pour être plus créatifs, et j’espère qu’une comédie musicale à part entière est en préparation, mais cela devra faire l’affaire pour le moment.”

Patti joue aux côtés Ruisseau de Schitt alun Jennifer Robertson, qui joue la sœur à l’écran de Patti. “Littéralement, le premier moment où nous nous sommes rencontrés, nous étions comme les meilleurs amis”, a déclaré Patti. L’actrice a admis qu’elle s’était en fait inspirée de Jennifer Ruisseau de Schitt personnage tout en jouant Paulette dans une production de La revanche d’une blonde.

Lien connexe Lié: Programme 2022 des 25 jours de Noël : découvrez la liste complète des favoris des Fêtes

L’actrice de Broadway a révélé dans un post Instagram qu’elle avait découvert qu’elle attendait son deuxième enfant une semaine après le tournage Dans la joyeuse mesure. “Ce n’était en fait pas le premier film Hallmark pendant lequel j’étais enceinte parce que quand nous l’avons fait L’amour sur l’Islande fin 2019, j’ai découvert la semaine précédant notre vol pour l’Islande que j’étais enceinte », a admis Patti.

En plus de Dans la joyeuse mesurePatti a également sorti un album commun, Quelque chose de stupideavec mari Colin Donnel. Patti a expliqué qu’elle et Colin avaient été approchés pour faire un album en 2020 alors que “tout le monde était encore en quelque sorte enfermé et que le théâtre serait fermé pendant presque encore un an”.

Patti et Colin ont passé des mois à décider quelles chansons ils chanteraient. “Nous avons en fait une cabine de son dans notre maison parce que nous en avons acheté une depuis que je fais des livres audio, et il enregistrait un album avec un ami”, a ajouté Patti. « La configuration était déjà là, donc ça aurait été idiot de ne pas le faire. Nous avons pris un peu de retard parce que nous devions tous aller en Australie pour que Colin puisse tourner une émission télévisée qui sortira plus tard ce mois-ci. Tout a été un peu repoussé, mais Broadway Records était tellement génial. Ils ont travaillé avec nous et ont vraiment été si gentils de nous laisser remettre ça une minute.

Le couple est apparu dans les mêmes projets, mais Patti a noté qu’ils “jouaient très rarement l’un en face de l’autre”. Patti a révélé qu’elle “adorerait faire une longue comédie musicale avec lui [Colin]. Ce genre de gâchis nos gardes d’enfants, mais c’est à ça que servent les grands-mères. Travailler avec lui est très facile. J’ai l’impression que nous nous complétons, et nous nous connaissons aussi très bien dans notre façon de travailler tous les deux parce que nous nous sommes tellement vus travailler que c’est toujours amusant. Ce n’est jamais quelque chose que nous ramenons à la maison, tu vois ce que je veux dire ? Nous ne le ramenons pas à la maison. C’est du travail. Nous travaillons et nous rentrons à la maison et nous faisons la maison.