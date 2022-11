Interview exclusive de Melanie Zanetti – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ZUMAPRESS.com/MEGA

C’est a propos de Bluey! La série animée est devenue un énorme succès dans le monde entier, et Bluey ne fait que commencer. L’adorable chiot Blue Heeler fera ses débuts en ballon lors du défilé de Thanksgiving de Macy 2022 le 24 novembre. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Mélanie Zanettiqui exprime Chilli Heeler (alias Mum), à propos de l’impact de l’émission.

Plus de journaux télévisés :

“Je ne pense pas que quiconque aurait pu prédire à quel point cela allait devenir”, a admis Melanie. Mais quand j’ai vu les premiers animatiques, donc comme le début du pilote, j’ai su que c’était spécial. Elle a ajouté: “C’est juste ce mastodonte d’un spectacle qui a commencé comme ce petit projet à Brisbane, en Australie.”

Les séries animées pour enfants ont influencé les enfants pendant des décennies. Mélanie sait qu’un spectacle comme Bluey va affecter la jeune génération. «Je pense que, surtout pour les enfants, ils ne sont en vie que depuis peu de temps. Donc, tout ce qui se passe pendant cette période aura un impact si important », a-t-elle déclaré. “En vieillissant, les choses se diluent, et il faut que ce soit quelque chose de vraiment énorme pour que ça colle. Mais quand vous avez cet âge, vous ingérez vraiment assez profondément les médias que vous regardez à ce moment-là. je pense Bluey, en particulier, a juste le plus beau message sans être didactique ou condescendant ou vous enfoncer quoi que ce soit dans la gorge, ce que je pense que les enfants et les adultes apprécient vraiment. Parce que les enfants peuvent dire si on leur parle ou si on leur parle.

Le spectacle n’est pas réservé qu’aux enfants. Les parents se sont retrouvés à profiter de la série animée avec leurs petits. “Les mamans disent Bluey’s ‘la seule émission qui ne me donne pas envie de saigner des yeux quand je dois la regarder 1000 fois.’ Pouvoir faire une émission qui plaise aux parents, aux enfants et aux grands-parents… J’ai des amis qui disent : « J’ai 36 ans, je n’ai pas d’enfants. Je suis célibataire et j’adore ce spectacle. Il a vraiment un attrait de masse. Si vous avez des enfants, si vous avez déjà été un enfant, je pense que la belle écriture est la belle écriture malgré tout », a déclaré Melanie HollywoodLa Vie.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Bluey la saison 3 a été créée en juin 2022, et il reste une autre série d’épisodes de la saison 3 à venir. Melanie a admis qu’ils “travaillaient toujours” sur les épisodes et ne savait pas quand ils seraient diffusés. « Écoute, je sais quand tu sais », dit-elle. «Les voix sont les dernières à savoir, donc pas à ma connaissance, mais je sais que certaines des nouvelles que vous allez obtenir ont certains de mes épisodes préférés sont dans ce lot. Je suis vraiment excité pour l’Amérique de les avoir.

Au cours de l’expression du rôle de la mère de Bluey, Melanie a appris «l’importance du jeu et du jeu imaginatif et d’être vraiment présents les uns avec les autres et de tout posséder. C’est une chose que j’aime chez les parents dans cette émission. Ils sont faillibles, ils font des erreurs et ils s’en excusent. Je pense juste que c’est le plus beau mannequinat pour les parents.

Lien connexe Lié: Taylor Russell : 5 choses à savoir sur la vedette de “Bones & All”

Il n’y a pas de fin en vue pour Bluey, et Melanie n’a pas l’intention de s’éloigner de la voix de son personnage. “Je pense que Chilli est un personnage incroyablement facile à aimer. Elle est intelligente et gentille et chaleureuse. Elle est vraiment présente avec tout le monde, donc je serai Chilli aussi longtemps qu’ils m’auront », a-t-elle déclaré.