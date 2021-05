Interview exclusive de Mason Greenwood: un adolescent de Manchester United explique pourquoi il joue maintenant son meilleur football | Actualités du football

« Pendant la majeure partie de la saison dernière, je ne pense pas que mon jeu de liaison était aussi bon », a déclaré Mason Greenwood. Sky Sports. « Mais je frappais dans les buts, donc les gens ont compris que je faisais mieux la saison dernière que ça. Je ne suis pas d’accord. Je pense que j’ai été meilleur cette saison. »

Huit buts lors de ses 12 dernières apparitions avec Manchester United ont changé les perceptions. Avec six d’entre eux en Premier League, aucun joueur de la compétition n’a marqué plus de fois depuis début avril. «Les objectifs ont commencé à couler», dit Greenwood.

Dans cette rare interview, l’adolescent détaille les améliorations apportées à son jeu et les raisons de celle-ci. Il révèle les difficultés auxquelles il a été confronté après que son indiscrétion sur le devoir en Angleterre lui ait fait perdre sa place dans l’équipe et ouvre ses espoirs pour l’avenir.

Il y a de l’humilité mais il y a de la confiance. Il y a un désir de s’améliorer mais une croyance en ses propres capacités. «J’ai toujours su que mon heure viendrait», dit-il sans un soupçon de bombardement.

La vue de Greenwood glissant sur le terrain ne laisse personne dans le doute. Sa balle frappant avec les deux pieds est inhabituelle. Il n’avait besoin que d’un peu d’espace à sa gauche pour battre Emiliano Martinez à son premier poteau, mais un peu plus à sa droite pour battre Kasper Schmeichel à l’extrême.

Il insiste sur le fait qu’il va plus vite. « Il me reste encore quelques années pour atteindre mon niveau de vitesse maximal. » Il devient aussi plus fort. « Je grandis encore, je suis toujours en plein essor. Je n’ai que 19 ans. » Le résultat est que son jeu est en train de changer.

La chute de l’épaule qui a tant trompé Tyrone Mings, lui donnant le temps de tirer bas dans le coin pour ce but contre Aston Villa était là dès le départ. C’est un homme qui a eu pas moins de sept tirs lors de ses débuts complets en Premier League contre Cardiff.

Mais ce qui est nouveau, c’est qu’il aurait la physicalité de retenir le plus gros homme lorsqu’il recevait le ballon aux pieds sur le bord du banc des pénalités. « Je n’ai pas vraiment travaillé spécifiquement là-dessus, mais cela a commencé à venir cette saison », dit-il.

Cette maturité croissante signifie prendre soin du ballon un peu mieux qu’avant, être capable d’assumer plus facilement des responsabilités de marquage. Les choses que les entraîneurs apprécient. « Mon jeu complet, mon travail défensif. Je suis juste un joueur, en gros. Cela se passe maintenant. »

Il peut jouer plus dos au but.

« Mon jeu de hold-up s’est amélioré. Je ne pense pas que je donne le ballon autant que je le faisais quand j’étais plus jeune et que je venais d’entrer dans l’équipe. Je connais un peu plus le jeu et le rythme du Premier. League un peu plus. Tout est réuni. «

L’accent de Greenwood est sur le fait qu’il «a travaillé dur dans les coulisses» et la croissance physique qui a facilité cette amélioration, mais il reconnaît qu’il y a aussi un côté mental à cela. La difficile deuxième saison n’a pas commencé comme il l’aurait souhaité.

Cela aurait dû être le moment le plus heureux de sa vie, faisant ses débuts en Angleterre en septembre à seulement 18 ans. Mais l’expérience a été entachée lorsqu’il a été retiré de l’équipe peu de temps après pour avoir enfreint les directives de quarantaine des coronavirus en Islande aux côtés de Phil Foden.

Pour la première fois de sa courte carrière, il y a eu des gros titres négatifs.

«C’était difficile», dit Greenwood.

« Vous savez comment c’est, cela allait évidemment venir. C’était un défi mental, mais vous devez vraiment tout bloquer. Si vous jouez pour United, l’un des plus grands clubs du monde, vous devez surmonter cela. J’ai poussé cela de côté juste pour me concentrer sur mon football.

«Je l’ai surmonté maintenant.

« Je suis heureux de revenir jouer mon meilleur football. »

Solskjaer sur Greenwood «Cela dépend de sa propre qualité, de son rythme de travail, de sa concentration, de sa détermination et de son désir de s’améliorer. C’est un jeune garçon qui apprend tout le temps. La saison dernière, il a été exceptionnel pour une première saison. Cette saison, il a commencé avec quelques difficultés. À long terme, cela lui sera très utile. Il s’est débrouillé. Il a vraiment travaillé ses chaussettes pour retrouver sa forme. Vers la fin de la saison, il a vraiment l’air vif et vraiment bon. Et il est aussi bon qu’il l’a toujours été devant le but.

S’adressant à Ole Gunnar Solskjaer à propos de l’épisode, il est convaincu que Greenwood a réussi à transformer le négatif en positif. « Il a eu quelques difficultés », raconte Solskjaer Ciel Des sports. «À long terme, cela lui sera très utile. Il s’est débrouillé.

C’est ainsi que Greenwood envisage les choses à présent.

« Je suis tout à fait d’accord avec lui, j’en suis sorti plus fort », ajoute-t-il.

« Toutes ces petites choses font de vous une meilleure personne, un meilleur être humain et un meilleur footballeur. Cela vous fait apprendre certaines choses. C’est comme quand vous jouez, vous apprenez de vos erreurs. Vous la laissez soit vous affecter. ou vous avancez. Pourquoi ne pas avancer? «

Il le fait – avec l’aide de Solskjaer.

« Le manager a été totalement concentré sur moi et il m’a beaucoup aidé. Il parle beaucoup à tous les gars, individuellement et en groupe. Je suis vraiment ravi de l’avoir là-bas. »

Bientôt, il récupérera aussi les supporters.

Jouer à des jeux pendant le verrouillage a été étrange pour tout le monde, mais c’est peut-être plus étrange pour ceux qui débutent. Douze des 17 buts de Greenwood en Premier League ont été marqués sans les supporters de United à l’intérieur du stade. Cela change contre Fulham mardi lorsque 10000 supporters locaux prendront place à Old Trafford.

Mardi 18 mai 17h00



Coup d’envoi à 18h00





« Je pense que tout le monde manque les fans, ils sont une grande partie de ce club de football. Sans les fans, ce n’est pas vraiment un club de football. Ce sera bien de les revoir un peu vers la fin de la saison. et évidemment la saison prochaine, il peut à nouveau ressembler à Old Trafford. «

Bien avant cela, il reste des choses inachevées. Non seulement les deux derniers matches de Premier League, mais la finale de la Ligue Europa contre Villarreal à Gdansk. C’est l’occasion pour Greenwood de remporter son premier trophée majeur avec le club, le premier de United depuis quatre ans.

«Gagner quelque chose avec United serait incroyable», dit-il.

« Je veux faire ça. Nous sommes bien placés pour le faire. Une bonne fin de saison en Premier League et une victoire en finale serait bien. Nous avons besoin d’un peu d’argenterie, nous n’en avons pas eu depuis quelques-uns. ans, donc le ramener à la maison serait un bon sentiment. «

Et un rappel de l’Angleterre juste à temps pour les Euros?

« Ce serait bien d’aller aux Euros mais je veux juste être totalement concentré sur United pour ces deux matches et la finale de la Ligue Europa.

« Ce qui se passe, se passe. Je n’y ai pas vraiment trop réfléchi. Je viens juste de réfléchir à mes performances pour United, comment marquer et aider l’équipe à marquer.

« Je me concentre juste sur mon football. »