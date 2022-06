Interview exclusive de Martin Bengtsson: Inter Milan, dépression et voir ses moments les plus bas se jouer dans un film | Nouvelles du football

Martin Bengtsson voulait être footballeur depuis aussi longtemps qu’il s’en souvienne et ici, il jouait pour l’Inter Milan. C’était censé être son rêve mais il était déprimé. Il a tenté de se suicider. A 19 ans, il quitte le football pour de bon.

“J’avais ce rêve quand j’avais cinq ans de jouer au San Siro”, raconte Bengtsson Sports du ciel. “J’étais très déterminé à ce que ce soit mon objectif. J’avais un emploi du temps. Je me suis entraîné pendant des heures chaque jour pour l’atteindre. Quand je suis arrivé, je suis devenu si proche de cet objectif.

“Mais quand je l’ai atteint, quelque chose est arrivé à cette illusion que j’avais quand j’étais enfant qui m’a apporté une telle joie. Quand j’ai vu ce que c’était, la magie a tout simplement disparu. La joie du football essayait d’atteindre l’Italie. La partie tragique c’est que je suis devenu très proche et que ce n’était pas pour moi.”

Image:

Martin Bengtsson, le scénariste, photographié tel qu’il est aujourd’hui [Credit: Iza Boethius]





L’histoire extraordinaire du prodige suédois qui a quitté le jeu pour sa propre santé est – près de deux décennies plus tard – maintenant le sujet d’un film acclamé. Tigres a été présenté dans des festivals de cinéma et a également été regardé par l’équipe nationale suédoise.

Heureusement, Bengtsson a survécu pour le voir.

Comment était-ce d’être là pour l’occasion de la première du film à Rome, témoin du point le plus bas de sa vie dramatisé pour l’éducation mais aussi pour le divertissement des autres ? “C’était très émouvant”, reconnaît-il. « Écrasant, même.

Il a résonné avec d’autres.

Plus d’exclusivités et de fonctionnalités

“Ce qui est bien pour moi, c’est d’entendre d’autres joueurs qui ont tendu la main et de sentir que ce film a touché des expériences et des sentiments qui n’étaient peut-être pas exactement comme les miens mais qui avaient des similitudes. Ils se sentent enfermés dans ce” rêve “à bien des égards. “

Aujourd’hui âgé de 36 ans, il est bien placé. Mais le film le ramène.

On l’appelle Tigres à cause d’une analogie mentionnée pendant le film. Un personnage fait référence à un tigre dans un zoo. « Imaginez, dit-elle. “Ils l’ont gardé enfermé pendant 20 ans, décidant ce qu’il devait faire et manger, vendant des billets aux gens qui le regardaient toute la journée.”

Le Bengtsson dans le film fait preuve d’empathie. Il en va de même pour la version réelle. Le film est réalisé par Ronnie Sandahl, un ami. “Il a recréé l’environnement, les relations entre les joueurs, le sentiment d’être perdu, d’être pris au piège, de ne pas connaître la sortie.”

Image:

Martin Bengtsson, tel que représenté ici dans Tigers, s’est senti piégé pendant son séjour à l’Inter





Il y a une distinction importante à faire à propos de Bengtsson et de son histoire. Ce n’est pas l’histoire d’un jeune homme qui n’en voulait pas assez. Plutôt l’inverse, en fait. “Je le voulais presque trop”, explique-t-il. “Pour moi, c’était vraiment la vie ou la mort.”

Isolé en raison de son incapacité à parler la langue, il ne pouvait pas assimiler mais se sentait obligé de continuer. On lui a rappelé qu’il s’agissait d’une chance unique dans une vie, incité à ne pas la jeter mais menacé qu’il y avait d’autres démangeaisons pour prendre sa place.

Dès le début, la réalité de la vie dans un super club italien n’était pas telle qu’elle lui avait été vendue. Promis à sa propre chambre dans le contrat, il a été logé avec de nombreux autres jeunes espoirs à la place. Lorsque d’autres ont été pris avec de la marijuana, ils sont entrés en détention.

“C’était la période la plus difficile – ne pas avoir la liberté d’aller au restaurant et avoir le sentiment que vous n’étiez que la propriété de quelqu’un d’autre. C’était difficile.”

Cela l’a poussé au bord du gouffre.

“Il y avait aussi beaucoup de honte à ne pas le faire [into the first-team at Inter] tout de suite. Si vous êtes trop dur avec vous-même, vous pouvez entrer dans un trou et commencer à jouer moins bien.

“J’ai alors ressenti de la honte de ne pas être assez fort pour continuer. Je ne voulais pas montrer que j’étais faible. Je ne voulais pas dire que je ne pouvais pas continuer. Je préférerais mourir.”

L’attentat contre sa vie est traité avec sensibilité à l’écran.

Il en est d’autant plus puissant.

Quand peut-on voir le film ? TIGERS sortira dans les cinémas britanniques le 1er juillet 2022

“Il est important que nous parlions de nos émotions et nous avons un environnement qui permet aux jeunes de s’exprimer. Si vous gardez la bouche fermée et que vous ne vous en occupez pas, cela se traduira par de la violence envers les autres ou de la violence envers vous-même. “

Est-ce la leçon à retenir de son histoire ?

Peut-être. Mais cette responsabilité n’incombe pas aux joueurs.

“Je reçois souvent la question, me demandant quel est mon conseil aux jeunes joueurs ces jours-ci – comme s’il devait revenir à l’individu de faire quelque chose. Ce sont les clubs et les organisations de football qui doivent se concentrer sur la santé mentale de les joueurs.

“Vous ne pouvez pas simplement encourager les joueurs à être dans cette bulle de football. Il y a une vie après. Vous devez voir cela. Même si vous êtes un joueur de football qui gagne beaucoup d’argent, vous devez grandir en tant que personne. Je pense que c’est une responsabilité pour les clubs de comprendre cela aussi.

“Cette attitude existe depuis longtemps. Qui est prêt à relever le défi? Quels joueurs sont assez forts? Le problème est que ce ne sont pas nécessairement les meilleurs joueurs qui sortent parce qu’il y a beaucoup de grands joueurs qui pourraient être plus sensible.

“Cette vieille idée de survie du plus apte ne fait pas ressortir les meilleurs joueurs. Si un joueur se sent bien en lui-même et est en sécurité dans son environnement, il sera un meilleur joueur.

“Je crois qu’il y a un niveau supérieur pour le football une fois que vous considérez le côté mental. Il y a des médecins pour chaque os du corps mais très peu pour l’esprit et l’âme et c’est très étrange compte tenu de la grande entreprise qu’il est.”

Image:

Scène du film Tigers alors que Martin Bengtsson est victime d’intimidation





Ce que le film ne détaille pas, c’est ce qui est arrivé à Bengtsson après avoir quitté l’Inter. Il n’était encore qu’un adolescent et un talent dont l’aventure footballistique n’était pas encore terminée. “J’avais un besoin physique de jouer. C’était comme si j’étais un junkie qui n’en pouvait plus.”

Il a commencé à jouer à un niveau relativement bas en Suède.

Il a commencé à trop bien jouer.

“Six mois plus tard à Orebro, j’ai joué un bon match et le journal local a écrit que” Bengtsson est de retour “. La ligne était de voir quelle serait ma prochaine étape.” Cela a eu un effet profond. Il a eu la maturité pour voir où le chemin peut mener.

“C’est à ce moment-là que j’ai pensé, non, ce n’est plus ce que je veux.”

Il s’est lancé dans le journalisme pendant un certain temps, une étape naturelle compte tenu de son amour pour écrire ses pensées. “Cela avait commencé à l’Inter quand j’étais déprimé parce que c’était devenu une façon de gérer ça. L’écriture était une sortie pour mes émotions quand j’étais piégé dans ce monde.”

Il y avait un badinage avec la musique quand il a déménagé à Berlin. Maintenant, il a une silhouette bohème, travaillant comme scénariste dans sa Suède natale. “J’adore ça. J’ai trouvé quelque chose qui me convient très bien. Il y a un autre type de pression maintenant avec les délais et ainsi de suite.”

Mais comment se détend-il ? Qu’est-ce qui l’aide à faire face ?

La vérité suffit à le faire rire de l’ironie.

“J’ai découvert de plus en plus que je sors le football”, dit-il.

“Le football est devenu ce que l’écriture était pour moi. C’est intéressant de voir comment une relation à un objet peut changer. C’est presque méditatif maintenant. Je n’ai aucune envie de revenir au football. Mais le football lui-même, j’utilise beaucoup dans ma vie de tous les jours . C’est un outil de détente et de plaisir.”

Besoin de soutien? Inquiet pour quelqu’un ? La ligne d’assistance et le chat en ligne de CALM (c’est-à-dire la campagne contre la vie misérable) sont ouverts tous les jours de 17h à minuit. Obtenez-le ici.

Vous pouvez également contacter les Samaritains au 116 123 – 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.