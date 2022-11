Interview exclusive de Marco Silva: Fulham veut donner à Man Utd un match inoubliable avant la pause de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Fulham accueille Manchester United le Super Sunday, Marco Silva souhaitant que son équipe dynamique signe avec style ce qui est le dernier match de Premier League avant la pause de la saison pour la Coupe du monde.

L’équipe de Silva a déjà prouvé que les sceptiques de la pré-saison avaient tort de s’asseoir au neuvième rang du tableau, à égalité de points avec Liverpool, après un début extrêmement impressionnant pour son retour en Premier League.

Le club de l’ouest de Londres a passé cinq années consécutives à faire du yo-yo entre les deux premières divisions, mais les choses semblent différentes cette fois-ci sous l’ancien manager de Hull City, Watford et Everton, qui a remplacé Scott Parker dans la pirogue de Craven Cottage en juillet 2021. .

Jouer au Cottage sera également difficile pour United, nous devons leur rendre la vie vraiment difficile, nos fans devraient être à leur meilleur pour nous aider

Silva a remporté une promotion dans l’élite dès la première demande, jouant une marque de football offensif qui vivra longtemps dans le cœur des fans de Fulham, marquant un gigantesque 106 buts dans le processus.

Cependant, beaucoup doutaient que Fulham puisse reproduire ce type de football fluide en Premier League, le club étant pressenti pour un retour immédiat au championnat, comme tant de ses prédécesseurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Notre sélection des plus grands buts en Premier League entre Fulham et Manchester United, dont le but en solo de Ruud van Nistelrooy et les buts de Papa Bouba Diop, Wayne Rooney et bien d’autres !



Cela, cependant, s’est jusqu’à présent avéré ne pas être le cas, les Cottagers rivalisant admirablement dès leur toute première rencontre, un affrontement à domicile décourageant avec Liverpool en août, jusqu’au voyage de la semaine dernière pour affronter les champions de Manchester City.

Avec United maintenant en ville ce week-end, Silva exhorte ses joueurs à produire le même type de performance qu’ils ont fait contre Liverpool et City devant les caméras de Sky.

“Une autre semaine, un autre match”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Manchester City contre Fulham en Premier League



Fulham se dirige vers l’affrontement de dimanche avec United après une défaite déchirante à City le week-end dernier lorsque le penalty d’Erling Haaland à la 95e minute a donné à l’équipe de Pep Guardiola une victoire 2-1 légèrement fortuite.

Silva, cependant, tenait à tirer les points positifs de cet affichage contre ce qu’il appelait “la meilleure équipe du monde”.

“À la fin du dernier match, c’était difficile à encaisser à la dernière minute et un penalty doux, ils avaient besoin de quelques mots de ma part, d’une courte analyse du match”, a-t-il déclaré lorsque nous nous sommes assis pour parler au terrain d’entraînement de Fulham. cette semaine.

“Mais nous devons passer à autre chose et c’est ainsi que nous gérons tous les matchs, même lorsque nous gagnons, nous analysons avec les joueurs et nous repartons.

“Nous aurions dû obtenir un résultat différent, la façon dont le match s’est déroulé lorsque nous faisions match nul et avec le carton rouge, c’était difficile, mais maintenant un autre match, une autre semaine.”

Pas de place comme à la maison pour les Cottagers

Contre United dimanche, Silva souhaite que ses joueurs utilisent le match nul 2-2 à domicile contre Liverpool comme modèle pour la façon de gérer leurs affaires.

En cet après-midi ensoleillé d’août, l’équipe nouvellement promue a déchiré l’équipe qui était à deux doigts de remporter le quadruple la saison dernière, les visiteurs ayant eu la chance de s’échapper avec un match nul 2-2.

“C’était la meilleure approche que nous puissions montrer à tout le monde comment nous allons jouer cette saison, plus à domicile qu’à l’extérieur, mais même à l’extérieur, nous montrons notre ambition de les égaler et nous relevons le défi”, a déclaré Silva.

“Je pensais que c’était vraiment bien, pour nous, nos fans, tout d’abord, de nous faire sentir que tout ce que nous avons fait jusqu’à présent a du sens et nous fait jouer à ce niveau est un sentiment fantastique.

“Et si vous pouvez répéter à chaque fois ce type de performance et ce type de désir et la volonté que nous avons montrée dans ce match était fantastique pour nous. Nous essayons à chaque fois, parfois nous le pouvons, les autres fois, l’équipe adverse est là comme bien pour nous rendre les choses difficiles.

“C’est ce que nous voulons et c’est ainsi que nous préparons notre équipe à jouer.”

Si ce n’est pas cassé…

Image:

Marco Silva a gardé le noyau de l’équipe qui a remporté la promotion dans l’élite





Fulham a disputé les deux premiers matches de Premier League de la saison avec neuf joueurs de leur campagne gagnante du championnat l’année dernière, une politique délibérée de Silva, qui était déterminé à garder le noyau de cette équipe en Premier League.

“Certainement, c’était vraiment important”, a-t-il déclaré à propos de cette décision. “Bien sûr, nous avons signé 11 joueurs cette saison et 11 nouveaux joueurs, c’est un gros chiffre, un bon chiffre. Nous savions que nous devions ajuster certaines choses, ajouter des qualités, de la maturité en Premier League et de l’expérience également.

“Certains joueurs sont venus de l’étranger avec des parcours différents, nous savions tout, mais je savais vraiment que nous avions une bonne plateforme. Depuis le premier jour, j’ai dit que l’une des choses principales et les plus importantes pour nous était ce que nous gardons de la saison avant et après sera une grande compétition à l’intérieur du terrain et les joueurs devront être dans une meilleure position et condition, je vais commencer par eux.

“Et, bien sûr, il est important que cette plate-forme soit si importante pour nous la saison dernière et qu’elle ait si bien performé la saison dernière que cela n’aurait aucun sens de tout changer juste pour le changement – OK, si vous trouvez et avez la capacité de allez et engagez de meilleurs joueurs, OK essayons de le faire, mais cette plate-forme est vraiment importante.

“Une autre chose qui était importante, c’est que nous leur avons donné le temps de jouer, et nous montrons à tous ceux qui arrivent dans ce club de football qu’ils doivent montrer leur qualité pour être dans le onze de départ.

“Et nous créons une très bonne compétition au sein de notre club de football et ils savent clairement que pour jouer dans notre onze, ils doivent montrer au cours de la semaine qu’ils sont meilleurs que le joueur actuel qui est là.”

“Le joueur complet de Pereira”

Image:

Andreas Pereira embrasse Silva sur la ligne de touche





Le club a également recruté 11 nouveaux joueurs l’été dernier, dont Andreas Pereira de Manchester United, l’international brésilien ayant récompensé la confiance que Silva lui a témoignée avec une série d’affichages accrocheurs, dont deux buts et quatre passes décisives en championnat. loin.

“Il prouve sa victoire de qualité la semaine, une semaine après le premier jour”, a ronronné Silva à propos du milieu de terrain de 26 ans.

“Le match contre Liverpool en est un bon exemple, dès le premier match de Premier League de la saison, il a montré sa qualité.

“Mon opinion est qu’il est un très, très bon joueur, c’est un joueur en qui j’ai vraiment confiance. Je pense qu’il sera plus important avec les matchs et les mois à venir, plus il passera de temps dans ce club de football, plus il sera important. sera pour nous.

“Il jouera certainement mieux pour nous, un joueur de grande qualité en jeu ouvert, les coups de pied arrêtés sont également un joueur clé pour nous, sans ballon, travaillant dur à chaque fois et pour nous, c’est un joueur complet et je suis vraiment , vraiment content de l’avoir.”

La pièce manquante du puzzle ?

En plus de Pereira, Silva a également utilisé sa connaissance approfondie du football portugais pour faire venir Joao Palhinha du Sporting Lisbonne, le milieu de terrain portugais ayant touché le sol dès le départ.

Le joueur, qui a été sélectionné par son pays pour la prochaine Coupe du monde, s’est jusqu’à présent montré apte à éteindre les incendies devant les quatre défenseurs de Fulham, remportant à peu près tout dans les airs, avant de lancer des attaques avec ses passes précises. comme participer avec un ou deux buts spectaculaires.

Et étant donné qu’il vient tout juste d’arriver au club, Silva dit qu’il ne fera que s’améliorer avec le temps.

“Une très, très bonne signature pour nous, un autre bon exemple d’un joueur qui s’est adapté si vite dans notre philosophie et notre club de football, le club l’a fait se sentir chez lui ici et après cela, c’est à moi d’obtenir le meilleur de lui sur le terrain”, a-t-il déclaré.

Image:

Joao Palhinha (à gauche) a beaucoup impressionné depuis sa signature pour Fulham du Sporting l’été dernier





“Il s’est très bien adapté, je dois dire, je le connaissais très bien depuis qu’il était jeune au Sporting et je savais ce qu’il pouvait ajouter à notre équipe, je savais que nous avions besoin d’un joueur comme lui à ce poste pour donner aux autres liberté.

“Et il a été important, sur le ballon et hors du ballon, il a également marqué des buts importants pour nous et avec plus de temps en Premier League, il s’adaptera davantage et commencera à penser plus vite, à décider plus vite et beaucoup plus de choses et mieux les choses viendront de lui.”

Silva n’est pas pour changer

Le début rapide de la campagne de Fulham les a placés dans la moitié supérieure du tableau avant la confrontation de dimanche avec United, cependant, cette position élevée n’a pas modifié la pensée de Silva quant à ce qui constitue une bonne saison.

Et pour le Portugais de 45 ans, cela signifie simplement une chose et une seule chose : la survie.

“C’est la réalité, nous ne changerons pas un mot de ce que nous avons dit en début de saison, il est trop tôt pour changer et nous ne voulons rien changer à partir de ce moment-là”, a-t-il déclaré. “Tout le monde connaît notre objectif, nous devons nous battre très dur et travailler très dur pour atteindre notre objectif.

“Ce n’est pas parce que nous ne voulons pas changer, c’est la réalité et nous devons faire face à la réalité et à chaque match, nous devons être plus compétitifs, relever le défi, en profiter, bien jouer si nous le pouvons, pas seulement pour aller gagner des matchs de football, mais aussi jouer selon notre philosophie. Et les joueurs le font à certains moments brillamment et à d’autres moments, nous devons nous améliorer.

“Mais pour changer quelque chose, pas question, nous devons être réalistes.”

Attendez-vous au même Fulham après la Coupe du monde

Image:

Silva s’attend à voir la même équipe de Fulham lors du retour de la Premier League le lendemain de Noël





Après l’affrontement de dimanche avec United, le prochain match de Fulham sera son voyage du lendemain de Noël chez ses rivaux londoniens Crystal Palace, bien que Silva ne s’attende pas à ce que l’interruption affecte négativement ses joueurs.

En fait, il pense que cela pourrait jouer en leur faveur en lui donnant plus de temps pour travailler avec ses joueurs sur le terrain d’entraînement au Portugal.

“Nous serons la même équipe, nous aurons les mêmes joueurs, nous allons bien préparer nos joueurs pour être à nouveau au même niveau lors du premier match contre Palace le lendemain de Noël et nous serons définitivement les mêmes”, a-t-il déclaré. a dit.

“Nous devons probablement être meilleurs car nous avons plus de temps à travailler et pour nous, nous n’avons que six joueurs dans l’équipe nationale en Coupe du monde, mais avec les joueurs avec lesquels nous allons travailler, nous devons les améliorer et quoi ce que nous voulons en tant qu’équipe, c’est d’être encore meilleurs.”

“Vous voulez qu’ils ressentent ce que toutes les autres équipes qui ont joué au Cottage ont ressenti”

Quant à la visite de United ce week-end, alors que Silva s’attend à un examen difficile de la part des hommes d’Erik ten Hag, il souhaite également que les Red Devils quittent la capitale en sachant qu’ils ont été dans un match et que ses propres charges laissent tout sur le terrain dans quel est leur dernier concours national depuis plus d’un mois.

“Ce sera vraiment difficile, quand ils sont à leur meilleur niveau, c’est une équipe de haut niveau, c’est clair pour tout le monde”, a-t-il déclaré. “Ils ont une grande qualité sur tout le terrain et sur le banc également et dans ces situations, nous savons que nous devons vraiment être à notre meilleur niveau pour concourir.

dimanche 13 novembre 16h00



Coup d’envoi 16h30





“Jouer au Cottage sera également difficile pour eux, nous devons leur rendre la vie vraiment difficile, nos fans devraient être à leur meilleur pour nous aider, et ensemble, nous pouvons rivaliser très fort et être très difficiles à affronter.

“Vous voulez qu’ils ressentent la même chose que toutes les autres équipes qui ont joué au Cottage ont ressenti et c’est l’essentiel pour nous et après, voyons si l’équipe joue bien, mieux ou a les bonnes conditions pour gagner le match et J’espère que nous pourrons faire de notre mieux pour gagner ce jour-là.”

Regardez Fulham vs Man Utd en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 16h le dimanche ; coup d’envoi 16h30