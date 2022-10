Interview exclusive de Manish Dayal – Hollywood Life

Voir la galerie





Le résident fêtera son 100e épisode le 25 octobre, avec un acteur Manish Dayal diriger l’épisode monumental. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Manish avant la diffusion de l’épisode sur ce moment majeur du drame médical de longue date.

Manish a révélé qu’il n’avait pas demandé à réaliser le 100e épisode de la série. “Cela s’est mis en place de cette façon”, a-t-il déclaré. “Je pense que tout cela était parfaitement logique car c’est un grand épisode pour nous et un véritable point culminant des voyages de tant de personnes, en particulier Kit et Bell. Comme nous le savons, ils se marient dans cet épisode. Leur voyage boucle la boucle. Je pense que c’est un 100e épisode parfait et fantastique.

L’acteur a noté qu’il y avait une “énergie d’excitation” sur le plateau lors du tournage et de la réalisation de l’épisode. “Sans doute parce que je pense que tout le monde était conscient que c’était une étape importante pour nous, et personne ne s’attendait à aller aussi loin”, a-t-il admis. “Donc, tourner ça, être dedans, a définitivement créé une énergie amusante sur le plateau. Je pense que tout le monde était super intéressé et excité à l’idée d’élever le matériel autant qu’il le pouvait. C’était juste une expérience merveilleuse. Tout le monde s’est en quelque sorte galvanisé ensemble.

Kit et Bell vont se marier dans le 100e épisode, mais Manish a taquiné qu’ils connaîtraient “beaucoup de rebondissements” pour arriver à cette fin heureuse. « Les problèmes surviennent toutes les cinq secondes. C’est la nature du spectacle et aussi la nature de nos personnages très occupés qui sont tirés dans un million de directions différentes. Malgré le fait que c’est le jour de leur mariage, ils ont toujours la responsabilité d’être médecin et PDG et de s’occuper des patients », a-t-il déclaré. HollywoodLa Vie.

Manish a poursuivi: «Je pense que Bell, en particulier, a plusieurs horloges tout au long de l’épisode auquel il est confronté. Il doit bien sûr arriver à l’heure à l’église. Mais au-delà de cela, il est également impliqué dans une opération très précaire avec une jeune fille sourde mais qui a également besoin d’une greffe de foie. Pour réaliser la greffe du foie, ils doivent opérer sa mère qui sera potentiellement la donneuse. Il y a beaucoup de problèmes avec cette greffe parce que la mère est aussi dans un état précaire, donc ça implique de faire venir les autres médecins. Beaucoup de gens sont liés à l’histoire parce que les deux patients nécessitent l’expertise de chacun.

Réaliser 100 épisodes de nos jours est tout un exploit. Manish a réfléchi à ce Le résident a été à lui au cours des 6 dernières saisons.

« Le spectacle occupe une place importante dans ma vie. Au début de l’émission, Devon était essentiellement un étudiant en médecine, et maintenant il est chercheur clinique. Je pense que cela illustre l’énorme voyage qu’il a fait en tant que médecin, avec tous les acteurs », a déclaré Manish. “Chaque personnage a eu un si grand voyage au cours de ces 100 épisodes. Il y a eu des hauts et des bas, d’énormes changements dans la vie de tout le monde. Je pense que c’est ce que signifie 100 épisodes. Cela vous montre simplement que l’endroit où se trouvent les personnages dans le 100e épisode est presque méconnaissable à qui ils étaient dans le premier épisode. Je pense que c’est très révélateur d’un arc fort et d’un spectacle qui emmène vraiment son public dans tant de directions différentes.

Il a ajouté: “Et puis vous pensez aux écrivains et à notre créateur, Amy Holden Jonesshowrunner Andrew Chapmanet l’énorme tâche qui est nécessaire pour faire 100 épisodes, écrire 100 épisodes, 100 histoires et combien d’arcs, c’est un exploit énorme que je pense qu’ils ont accompli de manière considérable.

Au-delà du 100e épisode, Manish a révélé ce qui attend Devon et Leela. « Leur vie personnelle a en quelque sorte vécu un peu en arrière-plan. Je pense qu’ils ont une relation stable qui n’est pas tellement remise en question pour le moment, mais peut-être plus tard quand ils commenceront à comprendre leurs besoins et ce qu’ils veulent en tant que personnes », a déclaré Manish. HollywoodLa Vie. «Je sais que Devon veut certainement des enfants et Leela non, donc je pense que cela pourrait potentiellement devenir un point de conflit entre eux deux. Mais en réalité, ils décident de ce que sera leur avenir. En fin de compte, ils s’aiment beaucoup, mais ce sont des gens très différents. Ils veulent des choses différentes. Cela pourrait signifier beaucoup de choses dans leur avenir, mais ils se soutiennent définitivement. Ils se respectent en tant que médecins. Ils s’enracinent l’un pour l’autre en fin de compte.