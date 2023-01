Interview exclusive de Lisandro Martinez : Célébrations de la Coupe du monde et pourquoi Marcus Rashford peut être l’un des meilleurs au monde | Nouvelles du football

Lisandro Martinez a fait écho au point de vue de son coéquipier de Manchester United Casemiro en disant que Marcus Rashford peut devenir l’un des meilleurs joueurs du monde.

Rashford a été en excellente forme pour le club et le pays cette saison, marquant son septième but en Premier League de la campagne lors de la victoire 3-0 de Manchester United contre Bournemouth mardi, suivi d’un penalty tardif et de deux passes décisives lors de la défaite de la FA Cup vendredi soir. d’Everton.

Casemiro a décrit le joueur de 25 ans comme un joueur “spectaculaire” qui pourrait devenir l’un des cinq meilleurs au monde dans des commentaires faits à ESPN Brésil avant ce match, et le vainqueur de la Coupe du monde Martinez a dit Sky Sports Nouvelles il partage l’opinion du Brésilien.

“Pour moi, Rashy est un joueur incroyable”, a-t-il déclaré.

Regardez le brillant but en solo de Marcus Rashford contre Burnley en Coupe Carabao



“Il peut être tout ce qu’il veut être, tout dépend de lui.”

Rashford a été déposé sur le banc par le manager Erik ten Hag pour le récent affrontement de United avec les Wolves après avoir dormi trop longtemps et s’être présenté en retard pour une réunion d’équipe, pour laquelle il s’est excusé, mais Martinez a souligné son professionnalisme ainsi que son talent.

“Je le vois partout et c’est un tel professionnel”, a-t-il déclaré. “Je sais combien il donne chaque jour lors des entraînements, et j’aime penser que je suis toujours là pour l’aider et parler avec lui s’il a besoin de conseils.

“Je suis totalement d’accord avec Casemiro. C’est un joueur clé pour nous et c’est le genre de joueur qui peut transformer un match en un instant.

“Mais il ne s’agit pas seulement de ses aspects individuels, c’est aussi son rythme de travail. Il a cette éthique et cet esprit d’équipe en lui.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Manchester United contre Bournemouth



“Il réalise l’importance de l’équipe et son rythme de travail pour l’équipe est également très, très important.

“Il a une bonne attitude et je pense qu’il sera l’un des meilleurs joueurs du monde.”

“La concurrence pour les places est positive”

Image:

Lisandro Martinez impressionne depuis son arrivée à Man Utd cet été





La victoire sur Everton était la septième consécutive de United dans toutes les compétitions et la première fois en cinq matchs qu’ils ont concédés, laissant Martinez face à un combat pour reconquérir sa place dans l’équipe après avoir aidé l’Argentine à remporter la Coupe du monde.

“J’aime quand il y a de la concurrence pour les places, je pense que c’est positif”, a-t-il déclaré.

“L’ambiance et l’ambiance dans le vestiaire sont vraiment positives et je suis fier que nous soyons sur cette bonne voie. Cela montre que nous sommes sur la bonne voie et que nous progressons.

“Au début de la saison, nous n’avons pas eu le meilleur des deux matchs, mais nous avons réussi à renverser la vapeur et cela vous rend plus fort.

“Je pense que maintenant, au sein du groupe, il y a un autre type d’énergie et d’atmosphère.

“L’entraînement est encore plus animé qu’il ne l’a jamais été. Nous ne pouvons pas baisser la garde, mais trois victoires et trois clean sheets, c’est quelque chose sur quoi s’appuyer.”

« Les célébrations en Argentine étaient folles ! »

Image:

Lisandro Martinez a fait deux départs lors de la campagne de Coupe du monde de l’Argentine





Martinez, qui est apparu en tant que remplaçant lors de l’extraordinaire triomphe de l’Argentine en finale de la Coupe du monde contre la France, admet qu’il est toujours en train d’accepter leur succès après avoir profité des célébrations “folles” avec l’équipe à Buenos Aires.

“Les célébrations étaient folles”, a-t-il déclaré. “Une chose qui frappe vraiment à la maison, c’est à quel point vous avez rendu tout le monde heureux à la maison.

“En grandissant, nous avons tous regardé des vidéos de Coupes du monde précédentes, en 1978 et en 1986 avec Diego Maradona.

“Nous voulions obtenir le triplé, le troisième trophée important, alors lorsque nous nous entraînions et travaillions pendant la Coupe du monde, nous avons vécu ce tournoi et nous étions motivés et avions une force derrière nous.

“C’est incroyable maintenant de s’asseoir et de voir à quel point nous avons rendu tout le monde heureux.

“Je dois regarder des images et des vidéos pour que ça s’imprègne parce que l’idée que nous l’avons réellement gagné, pour voir l’énormité de cette réalité, il faut regarder les images pour savoir que c’est vrai.”

“Clé de l’amitié Varane”

Image:

Lisandro Martinez pourrait être vu en train de consoler Raphael Varane après la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde





Martinez a été photographié en train de consoler son coéquipier de United Raphael Varane alors que l’Argentine célébrait au stade Lusail et affirme que ses bonnes relations avec l’international français ont été la clé de leur partenariat naissant en défense centrale.

“C’était vraiment, vraiment important”, a-t-il déclaré à propos de leur étreinte sur le terrain après le match.

“Nous ne nous connaissons que depuis peu de temps à United, mais nous nous entendons vraiment très bien et il y a un vrai respect et un sentiment mutuels entre nous. C’est comme si nous nous connaissions depuis des années.

“C’était mon adversaire, mais c’est le football. Une équipe doit gagner et une équipe gagnante doit perdre, mais je pense qu’il est important de le reconnaître.

“Il y a un amour et un respect mutuels entre nous. Nous avons partagé cette étreinte et c’était important parce que le football est comme ça. Ce qui se passe sur le terrain, reste sur le terrain, mais ce qui se passe en dehors est tout aussi important et des relations comme ça comptent. “