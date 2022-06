Interview exclusive de Jose Mourinho: renaissance de la Roma, style de leadership, motivation et comment il a dû changer en tant qu’entraîneur | Nouvelles du football

Ceux qui veulent rejeter la Ligue de conférence Europa comme un trophée mineur pourraient vouloir essayer de dire cela aux supporters roms célébrant la victoire en Europe pour la première fois en 61 ans.

Du stade de Tirana aux fans qui regardaient à l’Olimpico à Rome, c’était une joie débridée. Remarquablement, la première pièce d’argenterie européenne réclamée par un club italien en une douzaine d’années avait été livrée par le même entraîneur qui avait remporté le précédent.

Un certain José Mourinho.

Image:

Jose Mourinho a maintenu son record de 100% dans les grandes finales européennes





La réputation n’est plus ce qu’elle était en 2010 lorsqu’il a mené l’Inter à la gloire de la Ligue des champions. La victoire sur Feyenoord en Albanie était son premier trophée en cinq ans, même si l’attente aurait pu être plus courte si Tottenham ne l’avait pas limogé à la veille d’une finale de coupe.

Cela pourrait expliquer la réaction en larmes après avoir remporté sa cinquième finale européenne en cinq tentatives. Au cours de cet entretien avec Sports du cielil vous expliquera ce qui le motive à l’approche de ses 60 ans, et comment il a dû s’adapter et évoluer pour réussir à nouveau.

Tout d’abord, abordons cette question de motivation.

“Eh bien, c’est ma nature”, dit-il Sports du ciel.

“C’est la nature de quelqu’un qui veut être dans le football pendant de nombreuses années. Si vous n’êtes pas amoureux du football et que vous réalisez tout ce qu’il y a à faire dans le football, vous arrêtez et vous profitez de vos médailles. Et vous profitez de votre vie en dehors du foot.

“Mais si vous aimez le football, vous ne voulez pas vous arrêter. Si vous aimez le football, vous ne sentez pas que vous vieillissez. Vous vous sentez frais, vous vous sentez jeune et ce sentiment dure jusqu’à vos derniers jours.

“Ainsi, la motivation fait partie de l’ADN.”

Il y a des allusions à l’ancienne belligérance dans certaines de ses réponses. Est-il trop malicieux, par exemple, d’imaginer qu’il pourrait avoir certains contemporains en tête lorsqu’on lui demande de réfléchir à son palmarès de titres au Portugal, en Angleterre, en Italie et en Espagne ?

“De plus, j’ai gagné dans ces quatre pays très, très tôt. Je n’avais pas besoin d’être là trois, quatre ou cinq ans pour gagner. C’était tout de suite. Dans la première ou la deuxième saison maximum.

“Je pense que c’est parce que j’ai essayé de comprendre l’équipe. J’ai étudié. J’ai essayé de tirer le meilleur parti des différences en essayant de mettre en pratique mes propres idées mais en même temps en respectant les cultures locales et, dans mon cas, aussi le sentiment local et l’approche du jeu.”

Mais peut-être y a-t-il aussi une nouvelle volonté d’embrasser le changement. “Le jeune homme de 2000 est différent du jeune homme de 2022”, dit-il. Dans le contexte, cela ressemble plus à un défi à relever plutôt qu’à une lamentation sur ce qui a été perdu.

Le leadership est toujours essentiel.

“Il y a eu des changements en termes de leadership – c’est une question d’implication maintenant.

“Le leadership signifie que les gens doivent vous suivre. Et pour vous suivre, ils doivent croire en vous. Normalement, ils croient en vous s’ils ressentent de l’empathie, s’ils ressentent de l’honnêteté.

“Dans mon cas personnel en tant que leader, ce que cela signifie pour moi, signifie exactement la responsabilité de ne pas laisser tomber votre peuple. Vous devez être avec eux et pour eux, tout le temps.

“Ils doivent te faire confiance.”

Lorsque Mourinho est arrivé à Rome l’été dernier, cela a rapidement été évoqué comme un problème potentiel. Deux de ses anciens joueurs de Manchester United, Chris Smalling et Henrikh Mkhitaryan, étaient des personnalités du club. On parlait d’une relation difficile avec ce dernier.

Toutes les inquiétudes se sont rapidement estompées. Cela a aidé que la nomination de Mourinho ait été accueillie avec enthousiasme. Le joueur vedette Lorenzo Pellegrini a déclaré que c’était comme si un coup de foudre avait traversé le club de football. Mourinho a trouvé un public réceptif à ses idées.

Pellegrini l’a appelé le bon homme au bon moment.

Exactement ce dont Roma avait besoin.

Exactement ce dont Mourinho avait besoin aussi.

“Chaque fois que je le vois, je suis toujours stupéfait”, déclare l’attaquant Tammy Abraham en parlant de son entraîneur. Pellegrini l’appelle l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Abraham l’a placé dans le premier, attribuant à Mourinho le mérite de le faire se sentir à nouveau spécial.

Nicolo Zaniolo, auteur du but vainqueur à Tirana, le décrit simplement comme un vainqueur, notant qu’il l’avait aidé à devenir un meilleur joueur défensivement. Tout le monde à Roma semble avoir sa propre histoire – et surtout, ces histoires sont toutes un peu différentes.

“Chacun a besoin d’une manière différente de communiquer, d’une manière différente de donner son avis, de se motiver. Le plus important est vraiment de connaître sa nature, de tout savoir sur lui. Ensuite, vous pouvez interagir avec eux presque individuellement.

“Je dirais que c’est un peu comme quand vous allez au restaurant et que vous mangez “à la carte”, comme on dit en français. “A la carte”, c’est essentiellement ce que vous avez à faire avec le joueur. Ne regardez pas comme s’ils étaient tous pareils parce qu’ils sont tous différents.”

Peut-être étonnamment, il ne se considère pas comme un leader naturel.

“Je ne dirais pas ça”, révèle-t-il.

“En fait, à un jeune âge, je dirais que j’étais un leader silencieux. Mais mon travail ne me laisse pas être un leader silencieux, ce qui est ma nature. Je dois être aux yeux du public tout le temps, je dois communiquer à travers les médias tout le temps et cela fait une grande différence. »

Mais c’est un manager né.

Smalling met en évidence sa capacité à réussir les grands matchs. Roger Ibanez, le défenseur brésilien, souligne que Mourinho sait tout de lui.

Le diable est toujours dans le détail.

“La clé du succès reste la même – tout est dans la stratégie. Vous ne pouvez pas tout prévoir, mais plus vous êtes préparé, plus vous pouvez vous investir dans l’entraînement.

“Vous pouvez réduire cette imprévisibilité et cela donne le sentiment de faciliter vos choix et vos décisions. Vous savez que les matchs de football comportent bien sûr un certain risque, mais vous devez essayer de réduire ce risque en vous préparant du mieux que vous pouvez.”

Est-ce suffisant pour rester en tête ?

Lorsque Mourinho a connu un succès aussi rapide au début de sa carrière de manager, les méthodes de Vitor Frade et ces idées sur la périodisation tactique ont été largement dispersées. Son influence a été si grande que trouver un avantage sur les autres doit être plus difficile qu’il ne l’était. Mais pas impossible.

“Le jeu a changé au cours des deux dernières décennies. En termes de formation et de méthodologie, nous avons de nombreux nouveaux outils différents pour analyser un jeu même depuis le banc.

“Aujourd’hui, j’ai quelque chose qui était interdit il y a 20 ans, c’est un moniteur avec une caméra tactique que nous avons sur les stades et qui peut nous donner différentes perspectives sur le terrain.

“De nouvelles dimensions du personnel d’entraîneurs sont apparues. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se spécialisent dans de nombreux domaines différents, vous pouvez donc partager le travail. C’est une situation différente.

“Juste pour vous donner un exemple, il y a quelque temps, vous aviez juste le coach de fitness. Maintenant, vous avez le coach de performance, le coach de récupération, le coach individuel, et vous avez le coach de prévention. C’est fou. Cela a amené notre travail à une dimension incroyable.

“Vous devez maintenant faire face à tant de personnes avec des caractères et des ego si différents. Vous devez également gérer beaucoup plus d’informations qu’auparavant. Parfois, je dois sélectionner les informations les plus importantes car nous ne pouvons tout simplement pas tout gérer.

“Je pense que c’est assez similaire aux équipes de Formule 1. Pendant la course, ils ont tellement de données qu’ils doivent être très sélectifs. Ils ne peuvent pas simplement transmettre toutes les informations au pilote.”

Le jeu a changé mais le but reste le même. Traversez la ligne en premier. Gagner la course. Le vainqueur le plus renommé du football européen, un homme autrefois synonyme de succès, est toujours en compétition, toujours déterminé à prendre sa place sur la grille.