Interview exclusive de Jordan Pickford: l’Angleterre et le gardien d’Everton expliquent comment le psychologue l’a aidé à prospérer | Nouvelles du football

Jordan Pickford a révélé comment travailler avec un psychologue l’a aidé à mettre les luttes passées derrière lui et à faire passer son jeu à un autre niveau avant la Coupe du monde avec l’Angleterre.

Le gardien d’Everton, qui compte 45 sélections pour l’Angleterre et a brillé lors de ses deux dernières apparitions dans des tournois majeurs, devrait conserver le maillot n ° 1 au Qatar après avoir reçu des critiques élogieuses pour ses performances au niveau des clubs cette saison.

Pickford estime qu’il est dans la meilleure forme de sa carrière et l’attribue, en partie, à l’aide d’un psychologue avec lequel il travaille depuis la campagne 2019/20.

“Je veux toujours être le meilleur Jordan Pickford que je puisse être”, a-t-il déclaré Sky Sports Nouvelles le journaliste principal Rob Dorsett dans une interview approfondie.

“J’ai travaillé dur sur et en dehors du terrain pour devenir le meilleur.

“Je travaille avec un psychologue, je me mets dans la meilleure condition physique possible, puis le gardien de but s’occupe de lui-même.

“J’ai l’impression qu’au cours des deux dernières années, j’ai été dans le meilleur état d’esprit et j’ai définitivement baissé les bras, amélioré et eu plus de cohérence.

“J’ai l’impression que je ne fais que m’améliorer maintenant à mon âge.”

Pickford, 28 ans, a décidé de faire appel à un psychologue pendant une période de mauvaise forme avec Everton, alors que ses performances faisaient l’objet d’un examen de plus en plus minutieux.

Il sent qu’il a “changé en tant que personne” en conséquence, lui permettant de jouer avec sang-froid ainsi que sa passion caractéristique.

Image:

Pickford a empêché 4,02 buts attendus cette saison, selon Opta





“C’était mon idée”, a-t-il ajouté. “Mon agent l’avait mentionné il y a des années, mais j’ai toujours pensé que c’était à moi de le dire, et c’est moi qui ai passé l’appel.

“Je vais être honnête avec vous, je n’étais pas dans la meilleure forme. C’était à propos de ‘comment puis-je devenir meilleur ? Comment puis-je m’améliorer et revenir à ce niveau ?’.

“La passion sera toujours là. Je suis né avec cette passion. Mais parler au psychologue, c’est une question de calme avec passion.

“Je sens que j’ai été en très bonne forme pour Everton ces deux dernières années.

“J’ai eu un mauvais sort en 2019/20, mais personne n’est parfait. Il s’agit de la façon dont vous revenez de vos bas et de vos mauvais matchs. J’ai l’impression d’avoir fait ça.

“J’ai changé en tant que personne et je me suis amélioré avec le temps.”

“Southgate a toujours été à mes côtés”

Image:

Gareth Southgate est un grand admirateur de Pickford





Pickford a été soutenu par le manager anglais Gareth Southgate, qui l’a toujours soutenu au niveau senior et le connaît bien depuis qu’il a travaillé avec les équipes de jeunes du pays.

“Il y a quelques semaines, quand j’ai été blessé, il m’a téléphoné”, a ajouté Pickford.

“Je voulais y aller et faire partie de l’équipe [for the Nations League games against Italy and Germany] mais il a juste dit, ‘baisse la tête, prépare-toi pour la Coupe du Monde et reviens pour Everton’.

“Je pense qu’il sait de quoi je suis capable et je me souviendrai toujours quand j’étais en U17, en demi-finale de l’Euro, le gaffer étant au match en Serbie.

“Il m’a toujours soutenu, mais j’ai aussi l’impression d’avoir toujours tout donné. Je me greffe toujours et me donne à 100% chaque fois que je suis à l’extérieur avec l’équipe nationale.”

“Nous allons au Qatar pour le gagner”

Image:

Pickford a produit régulièrement pour les Three Lions





Pickford admet que l’Angleterre se rendra au Qatar avec plus de pression et d’attentes après avoir atteint les demi-finales en Russie il y a quatre ans et terminé deuxième de l’Euro l’an dernier, mais il dit que leur conviction d’aller jusqu’au bout est inébranlable.

“Lors de la Coupe du monde de Russie, il n’y avait pas beaucoup d’attentes. Maintenant, il y a des attentes et chaque match est crucial”, a-t-il déclaré.

“Nous-mêmes, en tant que groupe de gars, la conviction va être là. Nous savons ce que nous voulons. Nous voulons aller jusqu’au bout et gagner.

“Vous devez battre les meilleures équipes pour gagner. Il est indéniable que ce sera difficile. Mais nous avons confiance en nous pour aller aussi loin que possible dans le tournoi.”

