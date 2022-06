Interview exclusive de Jonathan Woodgate: blessure au Real Madrid, gestion de Middlesbrough et santé mentale | Nouvelles du football

Jonathan Woodgate a joué pour le Real Madrid et l’Angleterre, a dirigé son club natal Middlesbrough et a eu une carrière qui fait l’envie de millions de personnes. Mais il n’est pas non plus étranger aux critiques.

Ses débuts au Real Madrid sont l’étoffe d’une légende. En raison d’une blessure, cela s’est produit un an après sa signature pour le club et ne s’est pas déroulé comme prévu. Il a marqué un but contre son camp et a ensuite été expulsé. Ce jour particulier de septembre 2005 en est un dont il est capable de rire.

« Les gens me demandent toujours à propos de mes débuts et à quel point c’était mauvais », a déclaré Woodgate Sports du ciel. « Je leur demande toujours comment se sont déroulés leurs débuts au Real Madrid. C’est ma réponse à cette question. Je n’étais pas du tout dérangé parce que je jouais pour la plus grande équipe du monde. »

Jonathan Woodgate photographié lors de ses débuts cauchemardesques pour le Real Madrid en septembre 2005





Maintenant âgé de 42 ans, il y a toujours un air de défi dans ses réponses. Mais s’exprimant avant le lancement de la deuxième série du Sous la surface podcast avec la marque de vêtements pour hommes Original Penguin et CALM – la campagne contre la vie misérable – il y a aussi une plus grande prise de conscience.

Ces blessures, par exemple, l’ont marqué.

« Sur le moment, vous ne savez pas que vous avez vraiment du mal », explique-t-il.

« Personne n’a jamais su que cela s’appelait la santé mentale. Vous seriez simplement appelé doux.

« C’était évidemment difficile. Quand j’étais en Espagne, j’ai trouvé ça difficile parce que j’ai été blessé pendant un an. Vous ne pouvez pas vraiment sortir un week-end si vous êtes blessé parce que vous faites tout ce que vous pouvez pour vous mettre en forme.

« Vous ne réalisez jamais comment vous allez vous en sortir. Ce que je faisais, c’était de rester vraiment positif et de croire que vous finiriez par être en forme. Mais c’est difficile parce que vous n’êtes pas capable de pratiquer le sport que vous adorez.

« La plupart du temps, j’étais aussi précipité. Ce n’était pas seulement le manager qui poussait, c’était moi aussi. Je me suis précipité plus vite. C’était probablement un défaut de ma personnalité.

« Avant, je détestais me détacher et j’essayais de rester aussi longtemps que je le pouvais, généralement jusqu’à la mi-temps. Parfois, c’était impossible si vous vous déchiriez les ischio-jambiers, mais si j’avais un petit ajustement aux ischio-jambiers, le mollet ou la cuisse, j’essaierais de rester.

« C’était juste parce que je ne pouvais pas supporter de sortir devant des supporters. Entendre ces gémissements de ‘Il est encore blessé.’ J’ai détesté ça et je me suis senti gêné, vraiment. Un peu honteux de me détacher. Étrange, vraiment. Ce n’est pas facile à gérer mais j’aurais dû me détacher.

« C’était égoïste de ma part. Égoïste dans l’équipe parce que tout aurait pu arriver. Mais je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à le faire. »

Jonathan Woodgate est remplacé par le Real Madrid lors d’un match de Ligue des champions en 2006





Il refoulerait ses sentiments plutôt que de les partager.

« Si vous alliez voir un manager à l’époque et disiez que vous aviez du mal, on vous dirait que vous devez vous durcir. Ils ont leurs priorités, les joueurs qui sont en forme maintenant. C’est ainsi qu’ils voient les choses. On en parle plus maintenant, il est beaucoup mieux géré.

« Je ne dis pas que les managers n’avaient pas d’empathie à l’époque parce que j’ai travaillé avec des managers incroyables. Bobby Robson était un manager incroyable. Mais je ne rêverais pas d’aller dans son bureau et de dire que j’avais du mal.

« Je ne voudrais confier mes problèmes à personne d’autre. Avec mes blessures, je ne téléphonerais pas à mes parents. Je ne téléphonerais pas à ma sœur, mes amis ou ma femme, je Peut-être que j’aurais dû et ça m’aurait aidé.

« Vous ne réalisez pas à l’époque. Quand vous regardez en arrière, définitivement, vous pensez, putain de merde, je ne me sentais pas bien. Mais je ne savais pas alors ce que je sais maintenant.

« Si je savais alors ce que je sais maintenant, ce serait une autre histoire. »

Woodgate a essayé de s’appuyer sur ses propres expériences depuis qu’il est entré dans la gestion. « J’ai toujours en tête que je dois parler aux joueurs blessés », dit-il.

« Avec les joueurs blessés, vous devez leur parler car ils ont du mal avec ça. Même si ce n’est qu’un bonjour. Une conversation sur ce qu’ils ont fait la nuit dernière. Cela les fait se sentir mieux que quelqu’un se soucie d’eux et de la blessure. C’est comme ça que je le vois. »

Mais l’expérience à Middlesbrough était encore maladroite. C’était son club d’enfance, la ville dans laquelle il est né, l’équipe qu’il avait représentée à plusieurs reprises en tant que joueur. Avec de la famille dans la région, il y avait une intensité au travail.

Image:

Jonathan Woodgate pendant ses jours de jeu avec Middlesbrough





« Cela a eu ses défis, sans aucun doute », dit-il.

« Le côté des médias sociaux, c’était difficile avec ma famille et mes amis qui lisaient des commentaires à ce sujet. C’est difficile. Quand j’ai été limogé de là-bas, c’était une situation difficile.

« Chaque fois qu’un manager est limogé, c’est difficile. Mais c’était le club de ma ville natale. La seule chose qui était bonne pour moi, c’est que mes enfants n’étaient pas à l’école à l’époque. Ils auraient pu avoir des commentaires désagréables dans la cour de récréation. Je spécule mais on ne sait jamais.

« Ils ont trouvé cette situation aussi difficile que moi. »

Même après avoir été limogé, 38 matchs dans la saison et avec Middlesbrough en dehors de la zone de relégation à la différence de buts, il a trouvé impossible de s’éteindre.

« J’ai essayé mais vous y pensez constamment. J’ai même regardé les matchs. Ils étaient à huis clos mais j’ai regardé les matchs parce que je voulais que les gars fassent bien, je voulais que le club reste debout. Tous les gens avec qui j’ai travaillé avec étaient toujours là.

« J’étais toujours dedans, si tu vois ce que je veux dire, mais non. »

Aurait-il fait quelque chose de différent ?

« J’avais un excellent personnel. Mais j’aurais pu ajouter un peu plus d’expérience pour m’aider sur le banc parce que vous ne pouvez pas acheter de l’expérience. Parfois, vous avez besoin de quelqu’un avec qui discuter. »

Il y avait une chance d’améliorer sa formation d’entraîneur et sa réputation à Bournemouth l’année dernière, mais même cette expérience s’est rapidement transformée en quelque chose de très différent.

« Mon plan était d’y aller jusqu’à la fin de la saison avec Jason Tindall et Stephen Purches, qui est un entraîneur incroyable, juste pour voir comment ils font et découvrir ce que je pourrais apprendre d’eux. Mais Jason a été viré après 48 heures. et j’étais essentiellement manager de transition.

« Ce n’était pas facile au début parce que je ne connaissais personne. C’était une situation difficile. Je ne savais pas à qui faire confiance. Mais j’ai rencontré un groupe de personnes très accueillantes. Ils n’avaient pas à m’accueillir de la façon dont ils l’ont fait. Les chefs, les kitmen, les médecins, tout le monde a aidé.

Woodgate a été nommé directeur du championnat du mois d’avril 2021 et a emmené Bournemouth dans les barrages où ils ont perdu contre Brentford par un but impair sur cinq. Il est parti l’été dernier et cherche depuis la bonne opportunité.

« Vous ne pouvez pas mettre de limite de temps dessus. On ne sait jamais. Regardez Paul Ince être de retour dans le match à Reading. Je pense que Mark Hughes était hors jeu pendant trois ans. On ne sait jamais. Tant que vous regardez beaucoup du football et de continuer à m’améliorer. Mais je veux revenir.

Lorsqu’il le fera, ce sera avec une meilleure compréhension des défis de santé mentale que jamais auparavant. « Nous sommes une société plus ouverte maintenant. Nous voulons simplement que les gens obtiennent de l’aide s’ils sont en difficulté. Qu’il s’agisse d’un parent ou d’un ami, allez simplement parler aux gens.

« Ça pourrait vraiment t’aider.

« Nous devons en faire une priorité dans le jeu. »

Jonathan Woodgate s’exprimait avant la sortie du podcast Under the Surface avec la marque de vêtements pour hommes Original Penguin x CALM (Campaign Against Living Miserably)

Regardez le premier épisode de la deuxième série