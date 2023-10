Interview exclusive de Jean-Philippe Matate : l’attaquant de Crystal Palace parle d’un été de spéculation et de collaboration avec Odsonne Edouard | Actualités footballistiques

S’il y a un joueur de Premier League qui sait attendre et attendre son heure, c’est bien Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace.

L’attaquant des Eagles a débuté son premier match en huit mois lors de la victoire 1-0 le week-end dernier à Manchester United. Depuis le début de la saison dernière, il n’a débuté que sept fois en Premier League.

Un tel manque de temps de jeu aurait pu lui permettre de découvrir de nouveaux pâturages. Mais Mateta dit Sports aériens : « Je suis un compétiteur. Il y a eu des clubs qui ont demandé après moi cet été mais je suis resté. Je suis ici pour une raison.

« J’ai dû être patient. C’est toujours frustrant de ne pas jouer et d’être sur le banc, mais je suis quelqu’un qui travaille dur et ça paie quand j’en ai l’occasion.

« J’ai toujours été comme ça, j’ai toujours eu un bon côté mental dans mon jeu, jusqu’à aujourd’hui. »

La semaine de fermeture de la fenêtre de transfert a montré pourquoi Mateta est apprécié à Selhurst Park, avec un triplé contre Plymouth au troisième tour de la Coupe Carabao, puis deux passes décisives sur le banc pour permettre à Palace de s’imposer 3-2 contre les Wolves lors du Super Sunday.

« C’est pourquoi nous l’avons gardé », a déclaré le manager Roy Hodgson après la victoire contre les Wolves. « Il, parce qu’il n’a pas eu un match aussi régulier qu’il l’aurait souhaité, aurait été très désireux d’aller tenter sa chance ailleurs, mais Le club et moi voulions le garder. »

Un examen plus attentif du jeu de Mateta montre qu’il s’inscrit parfaitement dans la lignée de Palace, notamment en tant qu’attaquant.

Sa démonstration altruiste contre Manchester United lui a permis de créer deux occasions clés au but – alors qu’aucun joueur sur le terrain n’a tenu le ballon plus de fois que l’attaquant de 26 ans.

Mais cela fait partie du plan. En tant qu’équipe, Palace tient le ballon plus souvent que toute autre équipe. Mateta, Odsonne Edouard et Jordan Ayew sont tous classés cinquièmes ou plus au classement individuel pour cette statistique.

Alors Mateta attend-il son heure ? Cela s’applique également lorsque vous jouez.

« Il faut courir, mais aussi garder le ballon car nous avons des milieux de terrain de qualité derrière nous et nous devons faire monter l’équipe et ensuite nous combiner avec eux », ajoute Mateta.

« Il s’agit de créer de l’espace, de garder le ballon pour (Eberechi) Eze et (Michael) Olise, les joueurs techniques. »

Mais le problème est que ces deux joueurs sont blessés. Olise a été absent toute la saison tandis qu’Eze vient d’être exclu en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

La bonne nouvelle, cependant, est qu’Edouard pourrait être de retour après que le Français ait été photographié à l’entraînement cette semaine – et Mateta entretient une relation privilégiée avec son compatriote.

« C’est un gars génial, un gars vraiment génial », dit Mateta en souriant. « C’est quelqu’un avec qui je discute beaucoup dans les vestiaires, nous sommes tous les deux du même quartier parisien et avons beaucoup d’amis en commun. »

Hodgson pourrait également gérer le coup dur d’Eze en mettant Edouard et Mateta – qui ont grandi à 20 minutes l’un de l’autre dans la banlieue nord-est de Paris – ensemble en tant que deux premiers lorsque Palace accueillera Nottingham Forest le Football du samedi soir?

« Cela pourrait être le cas », affirme Mateta. « Quand je suis sur le terrain avec lui [Edouard]il se sent bien.

« Peu importe que je marque et qu’il assiste, ou qu’il marque et que je assiste, tout le monde gagne et c’est pour le mieux.

Et si Mateta n’a pas sa chance, il ne se plaindra pas. Il s’agit du joueur qui, lors de la première saison de Patrick Vieira à la tête du Palace, n’a joué qu’une heure de championnat entre août et le lendemain de Noël, puis s’est rétabli pour devenir titulaire régulier des Eagles à la fin de la campagne.

La saison dernière, son vainqueur à la 95e minute contre Leicester a déclenché le renouveau de Hodgson à Palace. Peut-être que s’il trouve le chemin des filets contre Forest samedi, une séquence de buts pourrait être relancée après si longtemps sur le banc…

