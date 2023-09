Interview exclusive de Jakub Kiwior : le défenseur central d’Arsenal savoure la compétition pour les places et impressionne Mikel Arteta | Actualités footballistiques

Cela fait neuf mois depuis l’arrivée de Jakub Kiwior à Arsenal, mais en repensant à son transfert vertigineux de 20 millions de livres sterling en provenance de Spezia, lorsqu’il a troqué une bataille de relégation en Serie A contre un défi pour le titre en Premier League, le défenseur central à la voix douce fait toujours sourire. .

« Les émotions étaient vives dès le début, même à partir du moment où j’ai entendu les rumeurs selon lesquelles ils s’intéressaient à moi », raconte-t-il. Sports aériens dans un coin calme du terrain d’entraînement du club. « Cela seul était énorme pour moi. Après cela, j’étais très heureux de signer. »

Il était encore plus heureux lorsque, la veille de l’officialisation de son transfert, il a été invité à assister à la palpitante victoire 3-2 d’Arsenal sur Manchester United à l’Emirates Stadium, un spectacle passionnant qui lui a montré de première main dans quoi il s’apprêtait à entrer. .

« Si vous êtes déjà avec nous, vous êtes déjà avec nous », a déclaré Oleksandr Zinchenko en entraînant son nouveau coéquipier dans les vestiaires. « Les émotions étaient également fortes à ce moment-là », ajoute Kiwior en souriant à nouveau. « J’étais vraiment heureux de pouvoir faire ça. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



À REGARDER GRATUITEMENT : les moments forts de la victoire 3-1 d’Arsenal contre Manchester United



Arsenal le surveillait de près, mais l’accord a été une surprise pour presque tout le monde. Kiwior, 23 ans, avait un fort potentiel mais un profil bas. Il avait fait ses débuts en Pologne six mois plus tôt. Avant de rejoindre Spezia en 2021, il jouait pour Zilina en Slovaquie.

Il n’est donc pas surprenant que Mikel Arteta ait choisi de le coucher lentement. En plus d’être nouveau dans ce niveau, Kiwior est arrivé sans aucune connaissance de l’anglais. Il a dû attendre deux mois pour faire ses débuts.

« Je voulais jouer les minutes le plus tôt possible mais on m’a dit que j’avais besoin d’être calme, que j’avais besoin de temps pour m’installer », dit-il, s’exprimant avec l’aide d’un interprète tout en poursuivant ses efforts pour apprendre la langue.

« Ces deux mois ont été importants pour moi. C’était un grand changement. J’ai juste essayé d’être concentré sur les entraînements et de m’installer. Les minutes ont fini par arriver, donc c’était un moment très précieux. »

Il a fait sa première apparition en Ligue Europa contre le Sporting en mars. Après cela, après des apparitions contre Crystal Palace et Liverpool, il a excellé lors de ses débuts complets en Premier League, une victoire 3-1 contre Chelsea qui a relancé les espoirs de titre d’Arsenal – quoique temporairement.

« Chaque match est important mais c’était bien pour moi d’avoir bien joué contre Chelsea », dit-il. « Cela m’a motivé à continuer à travailler dur.

« Ensuite, marquer mon premier but lors du dernier match de la saison contre les Wolves était également spécial. Bien sûr, nous gagnions déjà, mais c’est toujours important de marquer son premier but pour un club. »

Il était également important de faire une impression positive sur Arteta. « C’est un joueur que j’aime beaucoup, c’est pourquoi je l’ai signé », a déclaré le manager d’Arsenal en mai. « Il a le potentiel, à son âge, pour être grand. »

Arteta n’est pas le seul à attribuer une note élevée à Kiwior. Robert Lewandowski, son coéquipier polonais, a fait l’éloge de ses capacités « extraordinaires » après sa première convocation internationale l’année dernière. Ses progrès constants à Arsenal lui assurent une place plus importante cette saison.

Non pas qu’il ait laissé l’éloge lui monter à la tête. Kiwior est un personnage calme dont la timidité transparaît dans cette une de ses premières interviews majeures en tant que joueur d’Arsenal. Mais il y a aussi une certaine ténacité chez lui.

« C’est très bien d’entendre des paroles aussi positives de la part de votre entraîneur », dit-il à propos des commentaires d’Arteta. « Cela aide évidemment à renforcer votre confiance. Mais j’essaie de ne pas trop y penser parce que je sais que cela peut aussi avoir un contre-effet. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Roy Keane pense qu’Arsenal est actuellement le plus grand challenger de Manchester City pour le titre, tandis que Gary Neville pense que les Gunners ne sont pas actuellement à leur meilleur.



C’est une attitude qui devrait lui être très utile sous la direction d’un manager qui s’efforce de s’améliorer constamment et l’admiration est mutuelle.

« Je vais dire ce que disent tous les autres joueurs : que la relation et la coopération sont extrêmement bonnes, ainsi que sa tactique », dit-il.

« Il est capable de très bien transmettre ce qu’il veut dire. Même si je voulais dire quelque chose de négatif, il n’y a rien de négatif à dire. »

Kiwior a été particulièrement impressionné par l’attention portée aux détails par l’Espagnol, notamment par les discussions d’équipe créatives et motivantes aperçues dans le Tout ou rien documentaire il y a deux saisons.

« C’est très différent de ce à quoi j’étais habitué », dit-il. « En venant ici, c’est la première fois que je vois cette dernière rencontre avant de sortir sur le terrain comme ici. C’est certainement quelque chose de nouveau.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Pourquoi Arsenal veut mettre fin à un hoodoo d’Everton à Goodison Park dimanche



« J’ai été assez surpris qu’une telle chose soit possible, qu’un entraîneur puisse proposer ces concepts pour façonner notre attitude envers le jeu à travers toutes sortes de compétitions et de défis pour concentrer notre esprit. »

Kiwior symbolise cette concentration aussi bien que n’importe qui. Le Polonais s’efforce toujours de conserver une place de titulaire dans la défense d’Arsenal, mais il ne dégage aucun sentiment de frustration face à son temps de jeu irrégulier ; seulement une détermination à saisir ses chances quand elles se présentent.

« Nous avons d’excellents joueurs ici. Le niveau de compétition est très élevé. Mais je suis heureux de pouvoir rivaliser avec d’aussi bons joueurs. Même si je ne suis pas sélectionné dans le onze de départ, j’essaie mon meilleur.

« Je suis heureux chaque fois que je peux aider l’équipe, donc je ne perçois pas la compétition comme quelque chose de mauvais. »

Jusqu’à présent, la plupart des apparitions de Kiwior ont eu lieu en défense centrale, mais son intelligence tactique est telle qu’il a également accepté la tâche de remplacer un arrière gauche inversé. De retour à Spezia, sa capacité à jouer avec le ballon l’a même permis d’être utilisé au milieu de terrain central.

Sa polyvalence constitue une partie importante de son attrait pour Arsenal. En fait, c’était l’une des premières qualités évoquées par Arteta suite à l’annonce de son arrivée. Kiwior, pour sa part, veut simplement aider l’équipe dans toutes les positions possibles.

« Je pense toujours que ma position préférée et la meilleure est celle de défenseur central, mais c’est l’entraîneur qui décide où je joue et je sais toujours où je joue avant le match. Maintenant, ce n’est pas si important pour moi. Je me sens juste bien en jouant. Je suis heureux tant que j’ai des minutes sur le terrain. »

Kiwior semble détendu quant à ses perspectives de jouer plus régulièrement. Il a appris l’importance de la patience et de la persévérance au cours d’un parcours détourné vers le sommet, ce qui a également façonné la mentalité d’acier avec laquelle il aborde ce nouveau défi en Angleterre.

À seulement 23 ans, il a déjà joué dans cinq pays différents, passant de la Pologne à la Belgique pour s’inscrire à l’académie d’Anderlecht alors qu’il était adolescent, puis partant pour la Slovaquie à la recherche de football en équipe première et déménageant à Spezia trois ans plus tard.

« C’était très important pour moi de jouer dans différentes ligues en tant que jeune joueur », dit-il. « Bien sûr, en jouant en équipe première dès mon plus jeune âge, il y avait de grandes attentes et j’ai beaucoup appris.

Image:

Jakub Kiwior savoure la compétition pour les places à Arsenal





« C’était difficile d’arriver ici. Arsenal est l’un des plus grands clubs du monde et c’est un honneur de jouer pour eux. Mais mon expérience précédente a également été très importante. Je dois remercier tous les clubs pour lesquels j’ai joué auparavant. »

Son passage en Serie A, terrain d’essai pour les jeunes défenseurs, a été particulièrement précieux. « Cela m’a aidé, non seulement pendant les entraînements, mais aussi pendant les matches. C’était la meilleure leçon que j’ai pu recevoir en tant que défenseur, de pouvoir vivre ce football chaque semaine. »

Son séjour de 18 mois là-bas l’a préparé à sa prochaine étape, mais a-t-il déjà rêvé que cela se produirait dans un club aussi grand que celui-ci ? Kiwior hausse les épaules. « Je ne suis pas sûr d’en avoir réellement rêvé », dit-il, « mais je me suis concentré sur sa réalisation et je suis heureux d’avoir atteint cet objectif. »

Désormais, son objectif est de s’établir dans cette équipe d’Arsenal et de l’aider à faire mieux que la saison dernière. « Chaque joueur veut se battre et marquer trois points à chaque match », dit-il. « Nous étions en tête du classement l’année dernière. Cette fois, nous espérons pouvoir tenir jusqu’au bout. »

Jakub Kiwior, leur défenseur central à la voix douce et à l’attitude à la hauteur de ses capacités, est plus que prêt à jouer son rôle.

Regardez Everton contre Arsenal en direct sur Sky Sports Premier League dimanche à partir de 16 heures ; coup d’envoi à 16h30