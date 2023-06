Interview exclusive de Chris Davies: nouvel assistant de Tottenham à la sortie de Leicester, succès de Swansea et Pep Guardiola | Nouvelles du football

Cela n’a pas été une rupture totale avec le football pour Chris Davies depuis qu’il a quitté son poste de directeur adjoint à Leicester City. En fait, cela a été un moment pour apprendre et s’améliorer. Il vient de rentrer d’une visite de grands clubs dans cinq pays différents.

« Je suis allé à l’Atalanta et à Monaco, puis je suis rentré chez moi et j’ai fait Villarreal et Benfica avant d’aller à Wolfsburg », raconte Davies Sports du ciel. « C’était une question de culture et de mentalité, jusqu’à la façon dont ils jouent, s’entraînent et récupèrent. C’était vraiment inestimable. »

Il y avait de nouvelles idées. Mais, heureusement, tout n’était pas étranger. « C’était rassurant car je ne suis pas revenu en pensant que je faisais tout de travers », s’amuse-t-il. Villarreal était l’endroit où il se sentait le plus chez lui, révèle-t-il. « Le football basé sur la possession est mon idée centrale. »

Chris Davies pendant son mandat de directeur adjoint à Leicester City





C’était une idée qui s’est formée bien avant son implication dans la victoire de Leicester en FA Cup, avant les trophées avec le Celtic, cette inclinaison du titre avec Liverpool et la promotion avec Swansea. La clé de son union avec Brendan Rodgers était que ces idées lui correspondaient.

« Je me souviens d’avoir été assis dans les tribunes à Watford quand j’étais enfant et d’avoir compté le nombre de fois où nous avons fait cinq passes consécutives. Ce n’était pas très souvent mais j’ai commencé à comprendre très jeune que chaque fois que nous avions une certaine continuité, quelque chose le bien arriverait. »

Il a trouvé une âme partageant les mêmes idées en Rodgers, qui est devenu son entraîneur lorsqu’il était capitaine de l’équipe de jeunes de Reading. A l’époque, il y avait de la résistance même au sein du club. « Je me souviens d’un peu de mépris des entraîneurs plus âgés envers Brendan et ses idées », déclare Davies.

J’ai encore vu des commentaires de managers de l’opposition dans les programmes des jours de match dénigrant presque ce style de jeu. Il y avait un manager en particulier qui l’appelait le football de l’académie dans ses notes de programme. C’est la saison où Swansea a été promu.

« Il avait la vingtaine et a dû résister à cette critique de ses idées sur le football parce que ce n’était pas la norme. Quand il est allé à Swansea, c’était encore à ses balbutiements dans le football anglais. Dans le championnat, nous étions la seule équipe à faire cela de manière claire.

« Il y avait beaucoup d’entraîneurs qui disaient à leurs joueurs de prendre le ballon et de s’exprimer. Mais il y a une grande différence entre cela et une organisation structurée. Ce sont deux choses très différentes. L’un est improvisé et l’autre l’autre est intentionnel.

Les joueurs de Swansea City célèbrent lors de leur victoire en finale des barrages 2011 à Wembley





Après leur succès en barrages à Wembley en 2011, Swansea est devenu le passe-maître de la Premier League, obtenant une finition en milieu de tableau grâce à un jeu de construction inhabituellement patient qui préfigurait le changement de style qui devait se produire au cours de la prochaine décennie.

Manchester City a effectué 10 581 passes dans sa propre moitié de terrain la saison dernière, avec quatre autres équipes à moins de 2 000 passes de ce total. Mais lorsque Swansea a effectué 10 303 passes de ce type lors de la saison de Premier League 2011/12, c’était 2 265 de plus que l’équipe suivante.

« Swansea était le bon club pour ces idées sur le football », explique Davies. « Roberto Martinez avait créé cette nouvelle façon. Paolo Sousa a ajouté à cela. Puis Brendan est arrivé. C’était la solution idéale. Swansea fait toujours de grandes choses en termes de style de jeu. »

Dans les années qui ont suivi son départ de Swansea, Rodgers, avec Davies à ses côtés, a montré qu’il y avait d’autres façons de gagner. À Liverpool, il a construit une équipe de contre-attaque efficace. À Leicester, Jamie Vardy a remporté le soulier d’or de la Premier League sous ses ordres.

Mais la possession reste la clé pour Davies. « L’idée centrale de contrôler le ballon pour contrôler le jeu reste, dans l’ensemble, le meilleur moyen d’obtenir des résultats. Il existe d’autres moyens et pour différents groupes de joueurs, il y a une spécificité. Mais pour moi, c’est toujours le meilleur moyen.

« En fin de compte, il s’agit de croire que c’est efficace. Je m’inquiète quand j’entends les gens parler de son attrait esthétique. Si vous le faites à cause d’une image, chaque fois qu’il y a des difficultés, vous reviendrez à autre chose. Il faut croire que c’est un style de football efficace.

« Je pense que Pep Guardiola est un pragmatique. Les gens disent qu’il est un puriste. Je suis fondamentalement en désaccord. S’il pensait vraiment qu’il pouvait s’adapter pour être plus efficace, il le ferait. Il est convaincu que c’est la meilleure façon de jouer au football efficacement. Il a prouvé qu’il avait raison.

« Ederson forant le ballon à 70 mètres derrière la ligne défensive et créant une nouvelle dynamique dans la construction? C’était Pep être pragmatique. L’utilisation d’Erling Haaland comme référence contre Arsenal quand ils ont pressé d’homme à homme? C’était Pep être pragmatique. »

Chris Davies aux côtés de Brendan Rodgers pendant leur temps ensemble à Leicester





La tactique reste une fascination. Davies, 38 ans, est intrigué par les différentes formations utilisées dans et hors possession. « Les équipes pressent en 4-4-2. La forme d’Arrigo Sacchi est redevenue à la mode. Mais avec le ballon, c’est complètement différent car ils tournent en 2-3-5. »

Un autre changement clé a été le jeu de construction. « Ce qui est arrivé récemment en Premier League, c’est l’idée de la pause. Brighton est très bon dans ce domaine. Ils s’arrêtent sur le ballon. Auparavant, tout le monde était entraîné à jouer un football rapide et fluide. Mais ils attendent.

« A certains moments, le jeu devient complètement statique parce qu’ils ont le pied sur le ballon. Et puis, ils accéléreront pour casser la presse ou ils choisiront le bon moment. C’est parce qu’ils sont très intentionnels en essayant d’attirer la pression.

« Ils savent ce qu’ils font. Plutôt que de simplement passer le ballon rapidement à travers la ligne arrière parce que cela semble rapide, ils attendent. Ils savent que ce n’est pas le moyen d’obtenir un avantage car cela n’aide pas nécessairement à dépasser un adversaire. . »

Kolo Touré (à gauche) et Chris Davies flanquent Brendan Rodgers sur le banc de Leicester





La frustration, bien sûr, est que si chaque entraîneur veut se tester au plus haut niveau, après des cinquièmes places consécutives et deux trophées à Wembley, le déclin spectaculaire de Leicester a vu le club abandonner la Premier League cette saison.

Rodgers et Davies étaient déjà partis en avril. Après des années de succès pour les entraîneurs et le club, Davies ne pouvait que regarder à la télévision la relégation de Leicester confirmée. « Vous ne voulez jamais que les gens avec qui vous avez travaillé souffrent », dit-il.

« Mais je ne peux que dire de bonnes choses à propos de Leicester. Cela reflète les gens là-bas, venant du propriétaire, qui a été exceptionnel, je dois le dire, du début à la fin. Je suis personnellement convaincu que Leicester sera l’une des équipes à rebondir l’année prochaine. »

Rob Dorsett de Sky Sports regarde qui pourrait quitter Leicester City cet été



Il reconnaît que c’était « une leçon pour chaque club sur la rapidité avec laquelle vous pouvez glisser », mais insiste sur le fait qu’il n’y avait aucune animosité. « Quand Brendan a parlé aux joueurs alors que nous partions, c’était un environnement où il y avait encore beaucoup d’unité, en fait », ajoute-t-il.

« Parfois, cela peut être assez cynique lorsque vous quittez un club de football. J’y ai toujours ressenti de la chaleur et de la solidarité. Malheureusement, pour une multitude de raisons, nous avons eu cet élan négatif que nous ne pouvions pas arrêter. Les résultats n’étaient tout simplement pas là.

« Il n’y a pas de destination dans le football, c’est un tel voyage qui consiste à créer des souvenirs, comme gagner la ligue en 2016 ou gagner la FA Cup en 2021. C’est de cela qu’il s’agit dans le football et Leicester sera de retour en créant plus de souvenirs pour les fans. à l’avenir. »

Un échec, donc, mais un apprentissage dans une carrière qui en est pleine. De travailler avec Sky Sports’ propre Jamie Carragher à Liverpool. « Il avait cet état d’esprit gagnant et avait encore beaucoup à offrir, donc nous aurions pu continuer à l’utiliser. Mais il fait un excellent travail à la télé! »

À trois saisons de domination nationale au Celtic.

« Il n’y a pas de ville comme Glasgow pour son intensité footballistique. Vous avez deux clubs de football massifs et toute la rivalité historique, culturelle, politique et religieuse qui existe, ajoutant couche après couche. Vous devez le vivre pour le croire. C’est passion à l’état pur. »

Brendan Rodgers évoque son retour au Celtic et le travail accompli par Ange Postecoglou



Il se souvient d’avoir assumé certaines responsabilités médiatiques, s’étant habitué à ce « contrôle au plus haut niveau » pendant son séjour en Ecosse. Ces expériences ont toutes été de bons repères pour comprendre le fonctionnement des meilleurs clubs.

Maintenant confirmé en tant que nouveau directeur adjoint d’Ange Postecoglou à Tottenham et rafraîchi par ses récentes visites de clubs à travers l’Europe, Davies poursuit son développement en tant qu’entraîneur d’élite. Attendez-vous à ce que les Spurs profitent de cette expérience croissante.