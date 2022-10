Interview exclusive de Bruno Guimaraes: Je suis né pour jouer en Premier League et je veux être une légende de Newcastle | Nouvelles du football

Bruno Guimaraes regarde la surface de jeu immaculée d’un St James’ Park vide. Il y a moins de 48 heures, il était là, au milieu de tout cela, aidant Newcastle à remporter un troisième match en quatre, son nom résonnant sur le sol comme il le fait si souvent.

“Le meilleur stade d’Angleterre et la meilleure ambiance de Premier League”, raconte-t-il Ciel Des sports. “Quand nous jouons chez nous, c’est comme si nous jouions à 12, toujours. Le soutien est fantastique. C’est très difficile de jouer contre nous ici, avec nos fans si près du terrain.”

Everton, battu par un seul but mercredi soir, n’est que la dernière équipe à lutter. “C’est bien pour nous”, sourit Bruno, “mais pas si bien pour nos adversaires”. Depuis le début de l’année, Newcastle n’a perdu qu’une seule fois en 15 matchs à domicile de Premier League.

Bruno a bien sûr joué un rôle énorme dans cette course, son arrivée de 40 millions de livres sterling de Lyon en janvier inaugurant une nouvelle ère sous les propriétaires saoudiens du club. Newcastle, 18e lors de son arrivée, occupe désormais la sixième place, à deux points des places en Ligue des champions. Les supporters l’adorent.

“Oui, parfois, il peut être difficile de quitter la maison parce que tout le monde me reconnaît”, dit-il avec un petit rire, ses cheveux fraîchement décolorés lui permettant de se démarquer encore plus.

“Mais ils sont toujours si amicaux, si aimants, pas seulement avec moi mais avec tous les membres de ma famille; ma femme, mon père, ma mère. L’expérience que j’ai vécue ici a été incroyable.”

L’adoration est mutuelle. Cela devient clair juste après notre entretien, lorsque Bruno, se précipitant chez sa femme enceinte, Ana, tombe sur un groupe de fans lors d’une visite du stade et prend encore le temps de poser pour des photos.

Il a l’air tout à fait à l’aise dans son environnement – “Je me sens chez moi”, dit-il – mais la décision de venir n’a pas été prise à la légère.

“Je pense que ce fut l’une des décisions les plus difficiles de ma vie”, ajoute l’international brésilien, passant du portugais à l’anglais.

“Changer de pays, changer de ligue, et dans une année de Coupe du monde aussi. C’était une décision vraiment difficile, mais je pense que c’était la bonne. Je suis si heureux. C’est une étape incroyable. Je me sens comme un Geordie à présent.

“J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League mais, honnêtement, je n’aurais jamais pensé que ça pourrait être aussi bon. Je suis fier de ce que je fais, de moi et du club, mais c’était un choix difficile.”

Un choix difficile et un début difficile aussi.

Après toute l’excitation qui a accueilli son arrivée en janvier, Bruno a fini par regarder ses cinq premiers matchs de Premier League en tant que remplaçant, le manager Eddie Howe ayant choisi de le présenter lentement.

“Pour être honnête, quand j’ai commencé ces matchs sur le banc, je me suis parfois dit : ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce que je fais de ma vie ?'”, raconte Bruno en riant à nouveau. “Non, non, je plaisante. Bien sûr, ce n’est jamais facile de rester sur le banc, mais je pense qu’Eddie a pris la meilleure décision.

“C’était bien pour mon adaptation au club, à la Premier League et pour apprendre à connaître mes coéquipiers.

Image:

Bruno Guimaraes a prouvé une signature transformatrice pour Newcastle





“Puis, après, quand j’ai commencé à jouer, c’était comme un rêve.”

Il a marqué ses débuts complets, lors d’une victoire 2-1 contre Southampton au St Mary’s Stadium en mars, avec une performance d’homme du match et une finition audacieuse et talonnée pour le deuxième but de Newcastle. Il en a marqué quatre autres avant la fin de la saison.

“Je pense que lorsque Newcastle m’a acheté, certains fans pensaient que j’étais un n°9, mais Newcastle a acheté un milieu de terrain, un n°6 ou un n°8”, dit-il en souriant.

“Il y avait beaucoup de pression parce que j’étais un joueur de l’équipe nationale du Brésil, je venais dans une équipe qui se battait pour rester en Premier League et ne pas être reléguée.

“Mais je pense que je suis né pour jouer en Premier League. J’aime l’atmosphère. J’aime l’intensité du jeu. C’est la ligue la plus difficile, bien sûr. Il n’y a pas de matchs faciles. Mais quand on joue bien ici, ça vous fait penser que vous pouvez jouer dans n’importe quelle compétition

“Je pense que, et la pression, quand je suis arrivé, m’a aidé à me développer, à être le joueur que je suis maintenant.”

Image:

Bruno Guimaraes se classe très bien dans diverses mesures depuis son entrée dans l’équipe de Newcastle





Et quel joueur. Jamie Carragher l’a décrit comme un “milieu de terrain complet” sur Football du lundi soir récemment – “il me rappelle un Bryan Robson, un Peter Reid, un Roy Keane, un Patrick Vieira”, a ajouté le Sports du ciel expert – et les statistiques le confirment certainement.

Depuis sa première titularisation, Bruno se classe deuxième parmi tous les joueurs de Premier League pour les tacles et les duels réussis, tandis que seuls Bruno Fernandes, Leandro Trossard et Kevin de Bruyne ont réussi plus de balles en profondeur. Bruno a réalisé plus de dribbles que Bukayo Saka et Heung-Min Son. Seul Wilfried Zaha a remporté plus de fautes.

Sa combinaison de courage et de ruse a valu les éloges de Keane lui-même ainsi que de Carragher, l’un des grands milieux de terrain centraux de la Premier League, rien de moins, décrivant Bruno comme un “footballeur intelligent” et un “bon caractère” qui “sait de quoi parle le jeu”. .

“C’est sûr que c’est toujours un plaisir d’entendre des choses comme ça”, déclare Bruno. “C’est une motivation de plus, mais ce n’est que ma première saison complète à Newcastle. Il y a un long chemin à parcourir. J’aime jouer ici, j’aime créer des liens avec les fans et je veux devenir une légende ici.”

Il n’est pas étonnant que les fans de Newcastle l’aient pris à cœur et Bruno donne des spéculations récentes sur le transfert le liant à un traitement similaire au Real Madrid. “C’est toujours agréable quand il y a des équipes qui vous regardent, mais mon plan est juste de faire de mon mieux à Newcastle”, dit-il.

“Le reste, je pars avec mon agent. Il me reste trois ou quatre ans de contrat. C’est tellement long. Je jure que je ne pense pas à autre chose. Je me concentre maintenant uniquement sur Newcastle et la Coupe du monde.”

Bruno n’a pas encore obtenu une place de titulaire avec le Brésil, mais aucun joueur n’est plus important pour Newcastle et il y a plus de preuves de son intégralité dans la façon dont il s’est adapté à un changement de rôle cette saison, passant à la base du milieu de terrain après avoir joué principalement comme un Non 8.

J’aime jouer ici, j’aime créer des liens avec les fans et je veux devenir une légende ici

Quelle position préfère-t-il ?

“Pour être honnête, si vous me posez cette question, je dois dire que je préfère jouer au n°8, mais je pense que mon rôle ici, au n°6, est exactement ce dont l’équipe a besoin”, dit-il. “C’est de sortir le ballon, de faire des passes, de trouver les ailiers et les attaquants.

“Je peux jouer aux deux positions, mais Eddie a un choix à faire et, pour moi, la chose la plus importante est simplement de jouer et d’aider Newcastle à obtenir les trois points. Je pense que ma meilleure position est au n ° 8 mais je peux jouer à Non 6. Ce n’est pas un problème pour moi.”

Image:

Bruno a déménagé à la base du milieu de terrain de Newcastle cette saison





Cela aide, bien sûr, que le système de Newcastle lui permette toujours d’avancer. Il a marqué deux fois lors de la récente victoire 5-1 contre Brentford et il y a également eu deux passes décisives, y compris la passe, au bord de la surface de réparation d’Everton, qui a mis en place le vainqueur de Miguel Almiron mercredi soir.

“C’est bien parce que, avec la façon dont nous jouons, Dan Burn est à l’arrière gauche, donc il peut rester au milieu et je peux aller et être un autre joueur pour aider les attaquants. Lors du dernier match, j’ai eu trois occasions pour marquer. Malheureusement, je ne l’ai pas fait, mais j’adore jouer en tant que No 6 ou No 8.”

Il aime aussi jouer pour Howe.

“Pour moi, il est comme un père anglais. Nous avons une excellente relation. Nous parlons de tout. Je pense que j’ai beaucoup amélioré mon anglais avec lui. C’est un bon gars, une personne avec qui j’aime vraiment travailler et être Il est l’un des meilleurs entraîneurs d’Angleterre.

“Je pense que tous les joueurs aiment sa façon de travailler. La façon dont il me traite est la même que la façon dont il traite n’importe quel jeune garçon de l’académie qui vient s’entraîner avec nous.

Image:

Bruno Guimaraes en action contre Manchester City





“Je pense que c’est important de le faire avec tous les joueurs, pas seulement Bruno, Callum Wilson ou Allan Saint-Maximin, mais aussi avec les jeunes.”

L’approche a aidé Howe à favoriser un fort sentiment d’unité parmi les joueurs, avec Bruno, dit-il, incarnant “l’esprit d’équipe et le dynamisme” dont Newcastle a besoin pour réussir.

“Nous n’avons pas de joueurs jaloux ici”, déclare Bruno. “Tout le monde veut ce qu’il y a de mieux pour l’équipe.

“Tous les joueurs qui entrent sur le terrain savent ce qu’ils doivent faire pour aider l’équipe, s’ils ont besoin de garder le ballon, s’ils ont besoin de récupérer le ballon, peu importe. Je pense que tous les joueurs pensent au même objectif. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous nous débrouillons bien.”

Bruno est lui-même une autre grande raison à cela, bien sûr, mais il est prudent lorsqu’on lui demande ce que l’équipe peut réaliser cette saison. Voit-il une fin en Ligue des champions comme une possibilité ?

“Ce n’est pas impossible, mais je ne pense pas qu’on puisse se fixer ça comme objectif”, répond-il. “Nous devons penser match par match car nous savons à quel point il est difficile de jouer en Premier League.

“Nous avons 28 matchs à jouer, donc nous ne pouvons pas nous mettre plus de pression, vous savez? Nous nous en sortons bien et je pense que nous pourrions être là. Mais ce qui compte, c’est notre position à la fin de la saison. C’est bien que nous fassions bien, mais ce n’est que le début.”

Le voyage de dimanche à Tottenham mettra à l’épreuve l’ambition de Newcastle et il y a aussi de nouveaux départs à venir pour Bruno. En fait, sa femme est déjà en retard alors qu’ils attendent la naissance de leur premier enfant.

“J’espère que ce sera lundi, car je veux être présent ce jour-là et je sais que nous avons un match très important ce week-end”, dit-il, souriant à nouveau. “Je prie Dieu de donner à mon fils deux ou trois jours de plus dans le ventre d’Ana, mais je suis tellement excité. C’est un rêve devenu réalité.”

Vous soupçonnez que les supporters de Newcastle qui criaient le nom de Bruno à St James ‘Park mercredi soir ressentent la même chose.

Regardez Tottenham vs Newcastle en direct sur Sky Sports Premier League à partir de 16 heures dimanche; coup d’envoi 16h30