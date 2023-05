Interview exclusive de Bishop Briggs – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RENARD

Chanteur Évêque Briggs est officiellement le gagnant du trophée Golden Mask ! La chanteuse de « River » a été couronnée Le chanteur masqué champion de la saison 9 lors de la finale du 17 mai, battant de David Archuleta Ara. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Le chanteur masqué dernier gagnant sur la façon dont il se sentait en tête après une compétition acharnée.

« J’ai filmé l’émission quand j’avais six mois après l’accouchement, donc j’ai l’impression que c’est un chapitre si distinct de ma vie », a déclaré Bishop. « Je pompais entre les heures de l’émission, et je pense que mon plus grand objectif est que les femmes se sentent habilités et qu’ils savent qu’ils peuvent être plusieurs choses à la fois. Je pense que c’est ce que je retiendrai le plus. »

Bishop a tué toutes les performances tout au long de la saison 9, mais ses performances finales ont propulsé le spectacle à un nouveau niveau. Elle a interprété « Elastic Heart » de Sia et a scellé sa victoire avec une interprétation de Mes romances chimiques « Bienvenue à la parade noire. »

« C’était une chanson que j’ai supplié le spectacle de me laisser faire », a révélé la chanteuse à propos de son dernier choix de chanson. « Je suis un grand fan de My Chemical Romance, et j’ai eu l’impression que la finale était vraiment cette opportunité de dire où j’en suis en tant qu’artiste. Il y a tellement de choses à déballer. Je n’arrive pas à croire que je dois me tenir sur le piano. J’étais terrifié. J’ai fait semblant d’être compétent. Mais wow, c’était terrifiant. Et il y avait des flammes derrière moi. C’était vraiment un moment de liste de seaux. Et j’espère juste que My Chemical Romance est fière de moi.

Idole américaine David Archuleta était le finaliste de la saison 9. Lorsqu’on lui a demandé de collaborer à l’avenir, Bishop a déclaré: «J’adorerais ça. J’aimerais tellement ça. J’ai l’impression que nous sommes vraiment des âmes sœurs, donc ce serait un rêve.

Bishop a un été excitant devant lui. Elle a un nouvel EP qui sort le 23 juin intitulé Quand tout est devenu noir. « J’espère vraiment que le spectacle a donné un petit aperçu de qui je suis en tant que musicien et en tant qu’écrivain. J’espère que les gens l’écouteront », a-t-elle déclaré. Elle se prépare également pour une tournée et a sorti un nouveau single intitulé « Baggage », qui est disponible dès maintenant.

Quand je la regarde Chanteur masqué voyage, Bishop a révélé que «son plus grand point à retenir que j’avais était que c’était bien d’avoir ces moments de calme et que l’émotion se manifesterait toujours. En jouant « New York, New York » et « Someone Like You », j’étais tellement nerveux de vouloir m’assurer que l’émotion se manifesterait même si je ne faisais pas rage sur scène et ne bougeais pas mon corps de manière aussi intense. Donc, le fait que ces moments d’immobilité se soient traduits, je pense que c’était l’un des plus grands plats à emporter que j’aurai en tant qu’interprète.

